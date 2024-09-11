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Новости
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Присваивали дроны, предназначенные для военных - Нацполиция разоблачила работников почтового сервиса. ФОТОрепортаж

Четверо жителей Тернопольщины, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотников общей стоимостью почти на 6 млн грн. Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Киберполицейские совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противоправную деятельность преступной группы, участники которой завладели средствами граждан под предлогом закупки и продажи дронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Инспектор Львовской таможни организовал "схему" для выезда военнообязанных за границу, за "услугу" брал до $13 тыс., - ДВР Нацполиции. ФОТО

Схема преступления

Организовали противоправную деятельность двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к преступной схеме своих подчиненных.

Фигуранты присваивали беспилотники, которые поступали в посылках и были предназначены для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом.

В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. "Товар" отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату злоумышленники получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.

Отмечается, что таким образом фигуранты присвоили содержание 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти на 6 млн грн.

Правоохранители провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и в транспортных средствах фигурантов на территории Львовской области и г. Киева.

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Изъято:

  • 15 мобильных телефонов,
  • компьютерную технику,
  • 25 банковских карточек,
  • документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках "бизнесменов".

Працівники пошти викрадали з відправлень дрони і перепродавали їх
Працівники пошти викрадали з відправлень дрони і перепродавали їх
Працівники пошти викрадали з відправлень дрони і перепродавали їх

Наказание преступников

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемым суд избрал меры пресечения - личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия для установления местонахождения всех причастных к схеме лиц.

Автор: 

Нацполиция (16458) почта (127) дроны (3909) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+18
Особисте зобов'язання...??? А прізвище цього мудака- судді можна оголосити !?
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11.09.2024 13:38
+12
На розмінування істот !
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11.09.2024 13:35
+6
Як цеспівставляється 12 років ув'язнення і особиста відповідальність?
16 мільонів вкрадених в людей, але ж ніхто не попахував СКІЛЬКИ ЦІ ІСТОТИ ВКРАЛИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ!!!!!
Чому ціна військових настільки бросова, коли таких істот наііть в сізо не кидають?!
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11.09.2024 13:48
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На розмінування істот !
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11.09.2024 13:35 Ответить
Особисте зобов'язання...??? А прізвище цього мудака- судді можна оголосити !?
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11.09.2024 13:38 Ответить
Такеж підрило ця суддя вішать на площі щоб іншим не повадно було
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11.09.2024 15:51 Ответить
Скоро вони будуть за кордонам витрачати "зароблені" гроші та будуть уважаємимі людьмі
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11.09.2024 13:44 Ответить
Це за яким-таким кордоном вони будуть "уважаємимі людьмі" з 6 млн гривень (мінус прокурорські)?
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11.09.2024 13:50 Ответить
І не кажіть. Спіймали дрібних аматорів і видають за перемогу. А якщо ти волонтер масштабу "прикордонники шикуються коли він їде", бо за сумісництвом ти гаманець єрмака і позитивний блогер - то до таких діла нема.
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11.09.2024 14:25 Ответить
А де ті, що вкрали 400 вагонів гуманітарки?
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11.09.2024 14:51 Ответить
пару днів, як на підвищення пішли
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11.09.2024 14:53 Ответить
Як цеспівставляється 12 років ув'язнення і особиста відповідальність?
16 мільонів вкрадених в людей, але ж ніхто не попахував СКІЛЬКИ ЦІ ІСТОТИ ВКРАЛИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ!!!!!
Чому ціна військових настільки бросова, коли таких істот наііть в сізо не кидають?!
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11.09.2024 13:48 Ответить
ce prosto pisec jakii....prosta debyli , ih pubļično vyporoti treba
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11.09.2024 13:48 Ответить
Вони ж не лисі - те ж в темі
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11.09.2024 14:05 Ответить
А стаття державна зрада за таке не росповсюджується? Співучасть у вбивстві громадян-військовослужбовців? Ні? Якщо покинув позицію яку повністю розфігачили КАБом - ти зрадник. А якщо вкрав дронів, через що загинуло кілька десятків людей - це просото розтрата майна. Справедлива країна, фулє!
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11.09.2024 14:41 Ответить
Пожиттеве з конфiскацiею? Нi? тодi адресати мають право у цiй справi поставити жирну крапку.
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11.09.2024 14:52 Ответить
Не люблю совкодрочеров, а тем более сталинистов, но вот тут тот редкий случай, когда они были бы совершенно правы: за такое должны исполнителей в штрафбат на разминирование, а начальника-организатора к стенке с конфискацией..
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11.09.2024 18:10 Ответить
 
 