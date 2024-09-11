Присваивали дроны, предназначенные для военных - Нацполиция разоблачила работников почтового сервиса. ФОТОрепортаж

Четверо жителей Тернопольщины, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотников общей стоимостью почти на 6 млн грн. Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Киберполицейские совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противоправную деятельность преступной группы, участники которой завладели средствами граждан под предлогом закупки и продажи дронов.

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Схема преступления

Организовали противоправную деятельность двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к преступной схеме своих подчиненных.

Фигуранты присваивали беспилотники, которые поступали в посылках и были предназначены для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом.

В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. "Товар" отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату злоумышленники получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.

Отмечается, что таким образом фигуранты присвоили содержание 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти на 6 млн грн.

Правоохранители провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и в транспортных средствах фигурантов на территории Львовской области и г. Киева.

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Изъято:

15 мобильных телефонов,

компьютерную технику,

25 банковских карточек,

документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках "бизнесменов".







Наказание преступников

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемым суд избрал меры пресечения - личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия для установления местонахождения всех причастных к схеме лиц.