Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, - ДСР Нацполіції. ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели одночасно затримання трьох посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що фігурують в корупційних схемах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Що відомо про затриманих?

Так, заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1 000 доларів "винагороди" він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи.

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"За вирішення аналогічного питання його колега - начальник районного ТЦК та СП - також отримав 1 000 доларів, а ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 000 грн. 2000 гривень - за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та 400 доларів - за надання електронного коду для ідентифікації в системі", - йдеться у повідомленні.

Усім посадовцям повідомили про підозри.

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Запобіжні заходи підозрюваним

За даними Нацполіції, нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного – триває розгляд клопотання.