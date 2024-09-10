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Новини Фото Хабарники
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Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, - ДСР Нацполіції. ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели одночасно затримання трьох посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що фігурують в корупційних схемах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. 

Що відомо про затриманих?

Так, заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1 000 доларів "винагороди" він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи.

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хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ

"За вирішення аналогічного питання його колега - начальник районного ТЦК та СП - також отримав 1 000 доларів, а ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 000 грн. 2000 гривень - за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та 400 доларів - за надання електронного коду для ідентифікації в системі", - йдеться у повідомленні.

Усім посадовцям повідомили про підозри.

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Запобіжні заходи підозрюваним

За даними Нацполіції, нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного – триває розгляд клопотання.

Автор: 

хабар (4704) Івано-Франківськ (519) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+14
Ніколи, такого сорому і падлючості, не було у військоматів, аж ось тобі, ВКОТРЕ!!
Ну, тепер, суддівські з адвокатськими, підлатають/підзароблять свій бюджет та МАЄТКИ….!!!
І таке воно діється, у військоматах+ВЛК+МСЕК, ще з часів СОВДЕПІЇ, як з отим бурштином!! Накопаний по чорному, бурштин у мішках стоїть, а його КОПАЧІВ, ніхто і не бачить, аж поки, якогось «здадуть на статистику», для мвс сбу дбр!!!….
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10.09.2024 10:56
+12
Це російсько іпсо, там працюють лише безкорисливі люди після поранень.
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10.09.2024 11:02
+11
Поганенько ти знаєш систему військкоматів🤔🧐😁 Ці криси і в мирний час торгували військовими квитками та надавали інші не менш цікаві послуги. Звідкіля знаю, а звідтіля, що працював разом не один рік з колишнім воєнком саме з Івано-Франківщини з одного ну дуже відомого міста. Так от, за чаркою, він розповідав які справи може "вирішувати" районний, а тим паче міський воєнком, не кажучи вже про обласного, хоча... Обласний воєнком може сидіти на дупі рівно, грошенята йому в конверті в зубах приносять районні та міські воєнкоми😁 В мирний час, щоб відмазатись від армії, тобто купити "білий" квиток це коштувало від 500 до 1000-1500 вічнозелених доллярчиків, сумма також залежала від інших обставин, як то: чий синок, що батьки мають на кармані і т.п. Платили також не тільки за те, щоб не признатись, а й за те, щоб призватись в потрібне місце, потрібний рід військ тощо. Так, що військкомів потрібно трахати кожного і не жаліючи, бо ці скотиняки геть страх втратили, але ж... Де ж там до чистки рядів воєнкомів, тут головне увірвати на гуманітарці, волонтерстві, асфальтуванні доріг 😁 Цю країну таки знищить корупція, як і древній Рим 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:26
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поліція ви так всі тцк позакриваєте
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10.09.2024 10:49 Відповісти
За ааатцом фсєх народів таааваріщєм сталіним можна пожаліти лише в одному випадку, оцих івано-хрєньківських ваааєнкомав за таку хєрню хлопці з НКВД пристрелили б прямо в кабінеті, а всю рідню до сьомого коліна згноїли б у таборах ГУЛаГу, але, на жаль, немає у нас на цей випадок Сибіру та й припіздєнт у нас не рівня товаришу Сталіну,- слабак роялєфіл 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:10 Відповісти
Мабуть крисятничали втиху
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10.09.2024 10:49 Відповісти
Це не закінчиться - беріть за яиця всі ТЦК
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10.09.2024 10:50 Відповісти
Це як бджоли без меду.
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10.09.2024 12:26 Відповісти
демпінгують сильно. картель не спить
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10.09.2024 10:50 Відповісти
Винні у тому, що не передали частину хабаря на гору?
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10.09.2024 10:51 Відповісти
Винні у тому, що не ВЧАСНО передали частину хабаря на гору....
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10.09.2024 11:03 Відповісти
винні у тому, що попались
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11.09.2024 12:42 Відповісти
Ніколи, такого сорому і падлючості, не було у військоматів, аж ось тобі, ВКОТРЕ!!
Ну, тепер, суддівські з адвокатськими, підлатають/підзароблять свій бюджет та МАЄТКИ….!!!
І таке воно діється, у військоматах+ВЛК+МСЕК, ще з часів СОВДЕПІЇ, як з отим бурштином!! Накопаний по чорному, бурштин у мішках стоїть, а його КОПАЧІВ, ніхто і не бачить, аж поки, якогось «здадуть на статистику», для мвс сбу дбр!!!….
показати весь коментар
10.09.2024 10:56 Відповісти
Поганенько ти знаєш систему військкоматів🤔🧐😁 Ці криси і в мирний час торгували військовими квитками та надавали інші не менш цікаві послуги. Звідкіля знаю, а звідтіля, що працював разом не один рік з колишнім воєнком саме з Івано-Франківщини з одного ну дуже відомого міста. Так от, за чаркою, він розповідав які справи може "вирішувати" районний, а тим паче міський воєнком, не кажучи вже про обласного, хоча... Обласний воєнком може сидіти на дупі рівно, грошенята йому в конверті в зубах приносять районні та міські воєнкоми😁 В мирний час, щоб відмазатись від армії, тобто купити "білий" квиток це коштувало від 500 до 1000-1500 вічнозелених доллярчиків, сумма також залежала від інших обставин, як то: чий синок, що батьки мають на кармані і т.п. Платили також не тільки за те, щоб не признатись, а й за те, щоб призватись в потрібне місце, потрібний рід військ тощо. Так, що військкомів потрібно трахати кожного і не жаліючи, бо ці скотиняки геть страх втратили, але ж... Де ж там до чистки рядів воєнкомів, тут головне увірвати на гуманітарці, волонтерстві, асфальтуванні доріг 😁 Цю країну таки знищить корупція, як і древній Рим 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:26 Відповісти
Тільки наша країна - не Римська імперія, а максимум, Галлія, яка виникла на обломках імперії. У нас все ще попереду і ніяка корупція нас не зламає. Всіх цих воєнкомів саджають і будуть саджати, поки не залишаться ті, хто смертельно боїться заляпатись хабарями. До того йде і так буде.
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10.09.2024 20:27 Відповісти
Ахах, думав таких наївних вже немає, але ніт , пАтужно незламни
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12.09.2024 02:47 Відповісти
Кадый донатит вкак может и в меру своих возможностей.
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10.09.2024 10:56 Відповісти
Це російсько іпсо, там працюють лише безкорисливі люди після поранень.
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10.09.2024 11:02 Відповісти
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10.09.2024 11:29 Відповісти
Як так, такого неможе бути - наклеп, кацапське іпсо😂
ТЦК - П.....и
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10.09.2024 11:02 Відповісти
А что может быть в стране, где верховный главнокомандующий агент кремля?
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10.09.2024 11:08 Відповісти
Якось напружує це питання з заставами.
Тобто, ********* мордатий ТЦК-ник, хабарник, бидлан-*****, може вносити заставу з хабарницьких грошей?
Це щось захмарно *********.
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10.09.2024 11:09 Відповісти
Як огидно! А лопці з ампутованими ногами збирають на добрі протези.
Треба цього бидлана вкоротити до тулуба.
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10.09.2024 11:10 Відповісти
Марцинківа це не колупає.
В нього біда, не вистачає мовних інспекторів, скоро проситеме тцк ще і в цій справі підрядитися за додаткову винагороду. Бабла багато не буває, а особливо спізж...ного або вибитого.
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10.09.2024 11:25 Відповісти
Заступник брав хабарі, а начальник не брав , ?!!!
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10.09.2024 11:26 Відповісти
Я чогось не розумію, нафіга платити штуку за військовий квиток? Його ж так дають. Чи це в обхід влк
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10.09.2024 11:29 Відповісти
В обхід ВЛК
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10.09.2024 11:32 Відповісти
Це мабуть платили хто немає відсрочки чи звільнення.... там де мова йде про код...

Щодо ВОД йому нікому зараз просто так не дають, такий собі бізнес налагодили.... кажуть що треба чекати по 2-3 місяці
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10.09.2024 12:08 Відповісти
Хм, мені за 15 хвилин новий виписали. Мабуть тому що бойову повістку за 10 хвилин до того видали
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10.09.2024 12:27 Відповісти
Але ж ТЦК- то військовий об'єкт!
Виходить, що поліція втрутилася у проведення масштабної (судячи з кількості учасників та сталих тарифів на послуги) військової операції?
Це ж тепер з-под-бахмутські ахвіцєри на кордони 1991го вийдуть? Західні кордони. Бо впевнений, собі "ЗЕлений калідор" ця сволота зазделегідь підготувала.
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10.09.2024 11:30 Відповісти
Керівництво ТЦК та командування штабів має складатись із офіцерів з реальним бойовим досвідом, а не із зажраних хряків-корупціонерів та їх сраколизів!
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10.09.2024 11:30 Відповісти
А як оприділити чи реальний досвід чи ні, я упевнений що у більшості в них є УБД
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10.09.2024 12:09 Відповісти
Яка прикра несподіванка
А що з одеським воєнкомом Борисовим? Де зараз ця падлюка?
Коли так "карають" хабарників, то це бл#дство ніколи не скінчиться.
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10.09.2024 11:31 Відповісти
а як інакше? депутати, судді, прокурори і інша 'иліта при баблі' повинна ж якось своїх синочків від армії рятувати
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10.09.2024 11:32 Відповісти
Не може такого бути. 100% ІПСО, що знято на теріторії ОРДЛО.
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10.09.2024 11:51 Відповісти
Рано ТЦКашное начальство себя элитой возомнило. За тем, как они жиреют, пристально следят. Раз, потихоньку их начали «резать», видимо, мы «накануне большого шухера».
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10.09.2024 11:56 Відповісти
На
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14.09.2024 15:16 Відповісти
 
 