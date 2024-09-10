Заступника керівника Івано-Франківського ТЦК та начальника районного військкомату викрито на хабарництві, - ДСР Нацполіції. ФОТОрепортаж
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели одночасно затримання трьох посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що фігурують в корупційних схемах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Що відомо про затриманих?
Так, заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1 000 доларів "винагороди" він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи.
"За вирішення аналогічного питання його колега - начальник районного ТЦК та СП - також отримав 1 000 доларів, а ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 000 грн. 2000 гривень - за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та 400 доларів - за надання електронного коду для ідентифікації в системі", - йдеться у повідомленні.
Усім посадовцям повідомили про підозри.
Запобіжні заходи підозрюваним
За даними Нацполіції, нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного – триває розгляд клопотання.
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Ну, тепер, суддівські з адвокатськими, підлатають/підзароблять свій бюджет та МАЄТКИ….!!!
І таке воно діється, у військоматах+ВЛК+МСЕК, ще з часів СОВДЕПІЇ, як з отим бурштином!! Накопаний по чорному, бурштин у мішках стоїть, а його КОПАЧІВ, ніхто і не бачить, аж поки, якогось «здадуть на статистику», для мвс сбу дбр!!!….
ТЦК - П.....и
Тобто, ********* мордатий ТЦК-ник, хабарник, бидлан-*****, може вносити заставу з хабарницьких грошей?
Це щось захмарно *********.
Треба цього бидлана вкоротити до тулуба.
В нього біда, не вистачає мовних інспекторів, скоро проситеме тцк ще і в цій справі підрядитися за додаткову винагороду. Бабла багато не буває, а особливо спізж...ного або вибитого.
Щодо ВОД йому нікому зараз просто так не дають, такий собі бізнес налагодили.... кажуть що треба чекати по 2-3 місяці
Виходить, що поліція втрутилася у проведення масштабної (судячи з кількості учасників та сталих тарифів на послуги) військової операції?
Це ж тепер з-под-бахмутські ахвіцєри на кордони 1991го вийдуть? Західні кордони. Бо впевнений, собі "ЗЕлений калідор" ця сволота зазделегідь підготувала.
А що з одеським воєнкомом Борисовим? Де зараз ця падлюка?
Коли так "карають" хабарників, то це бл#дство ніколи не скінчиться.