Заместитель руководителя Ивано-Франковского ТЦК и начальник районного военкомата разоблачены на взяточничестве, - ДСР Нацполиции. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели одновременно задержание трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, фигурирующих в коррупционных схемах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Что известно о задержанных?

Так, заместителя начальника областного ТЦК задержали недалеко от места работы. За 1 000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберіг" или военно-учетные документы.

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"За решение аналогичного вопроса его коллега - начальник районного ТЦК и СП - также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования - более 18 000 грн. 2000 гривен - за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и 400 долларов - за предоставление электронного кода для идентификации в системе", - говорится в сообщении.

Всем должностным лицам сообщили о подозрениях.

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Меры пресечения подозреваемым

По данным Нацполиции, сейчас заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. Относительно третьего подозреваемого - продолжается рассмотрение ходатайства.