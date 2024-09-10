Заместитель руководителя Ивано-Франковского ТЦК и начальник районного военкомата разоблачены на взяточничестве, - ДСР Нацполиции. ФОТОрепортаж
Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели одновременно задержание трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, фигурирующих в коррупционных схемах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Что известно о задержанных?
Так, заместителя начальника областного ТЦК задержали недалеко от места работы. За 1 000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберіг" или военно-учетные документы.
"За решение аналогичного вопроса его коллега - начальник районного ТЦК и СП - также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования - более 18 000 грн. 2000 гривен - за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и 400 долларов - за предоставление электронного кода для идентификации в системе", - говорится в сообщении.
Всем должностным лицам сообщили о подозрениях.
Меры пресечения подозреваемым
По данным Нацполиции, сейчас заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. Относительно третьего подозреваемого - продолжается рассмотрение ходатайства.
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Ну, тепер, суддівські з адвокатськими, підлатають/підзароблять свій бюджет та МАЄТКИ….!!!
І таке воно діється, у військоматах+ВЛК+МСЕК, ще з часів СОВДЕПІЇ, як з отим бурштином!! Накопаний по чорному, бурштин у мішках стоїть, а його КОПАЧІВ, ніхто і не бачить, аж поки, якогось «здадуть на статистику», для мвс сбу дбр!!!….
ТЦК - П.....и
Тобто, ********* мордатий ТЦК-ник, хабарник, бидлан-*****, може вносити заставу з хабарницьких грошей?
Це щось захмарно *********.
Треба цього бидлана вкоротити до тулуба.
В нього біда, не вистачає мовних інспекторів, скоро проситеме тцк ще і в цій справі підрядитися за додаткову винагороду. Бабла багато не буває, а особливо спізж...ного або вибитого.
Щодо ВОД йому нікому зараз просто так не дають, такий собі бізнес налагодили.... кажуть що треба чекати по 2-3 місяці
Виходить, що поліція втрутилася у проведення масштабної (судячи з кількості учасників та сталих тарифів на послуги) військової операції?
Це ж тепер з-под-бахмутські ахвіцєри на кордони 1991го вийдуть? Західні кордони. Бо впевнений, собі "ЗЕлений калідор" ця сволота зазделегідь підготувала.
А що з одеським воєнкомом Борисовим? Де зараз ця падлюка?
Коли так "карають" хабарників, то це бл#дство ніколи не скінчиться.