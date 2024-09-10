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Заместитель руководителя Ивано-Франковского ТЦК и начальник районного военкомата разоблачены на взяточничестве, - ДСР Нацполиции. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели одновременно задержание трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, фигурирующих в коррупционных схемах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Что известно о задержанных?

Так, заместителя начальника областного ТЦК задержали недалеко от места работы. За 1 000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберіг" или военно-учетные документы.

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хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ
хабарники з тцк івано-франківськ

"За решение аналогичного вопроса его коллега - начальник районного ТЦК и СП - также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования - более 18 000 грн. 2000 гривен - за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и 400 долларов - за предоставление электронного кода для идентификации в системе", - говорится в сообщении.

Всем должностным лицам сообщили о подозрениях.

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Меры пресечения подозреваемым

По данным Нацполиции, сейчас заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. Относительно третьего подозреваемого - продолжается рассмотрение ходатайства.

Автор: 

взятка (6167) Ивано-Франковск (832) ТЦК (547)


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Топ комментарии
+14
Ніколи, такого сорому і падлючості, не було у військоматів, аж ось тобі, ВКОТРЕ!!
Ну, тепер, суддівські з адвокатськими, підлатають/підзароблять свій бюджет та МАЄТКИ….!!!
І таке воно діється, у військоматах+ВЛК+МСЕК, ще з часів СОВДЕПІЇ, як з отим бурштином!! Накопаний по чорному, бурштин у мішках стоїть, а його КОПАЧІВ, ніхто і не бачить, аж поки, якогось «здадуть на статистику», для мвс сбу дбр!!!….
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10.09.2024 10:56
+12
Це російсько іпсо, там працюють лише безкорисливі люди після поранень.
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10.09.2024 11:02
+11
Поганенько ти знаєш систему військкоматів🤔🧐😁 Ці криси і в мирний час торгували військовими квитками та надавали інші не менш цікаві послуги. Звідкіля знаю, а звідтіля, що працював разом не один рік з колишнім воєнком саме з Івано-Франківщини з одного ну дуже відомого міста. Так от, за чаркою, він розповідав які справи може "вирішувати" районний, а тим паче міський воєнком, не кажучи вже про обласного, хоча... Обласний воєнком може сидіти на дупі рівно, грошенята йому в конверті в зубах приносять районні та міські воєнкоми😁 В мирний час, щоб відмазатись від армії, тобто купити "білий" квиток це коштувало від 500 до 1000-1500 вічнозелених доллярчиків, сумма також залежала від інших обставин, як то: чий синок, що батьки мають на кармані і т.п. Платили також не тільки за те, щоб не признатись, а й за те, щоб призватись в потрібне місце, потрібний рід військ тощо. Так, що військкомів потрібно трахати кожного і не жаліючи, бо ці скотиняки геть страх втратили, але ж... Де ж там до чистки рядів воєнкомів, тут головне увірвати на гуманітарці, волонтерстві, асфальтуванні доріг 😁 Цю країну таки знищить корупція, як і древній Рим 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:26
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поліція ви так всі тцк позакриваєте
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10.09.2024 10:49 Ответить
За ааатцом фсєх народів таааваріщєм сталіним можна пожаліти лише в одному випадку, оцих івано-хрєньківських ваааєнкомав за таку хєрню хлопці з НКВД пристрелили б прямо в кабінеті, а всю рідню до сьомого коліна згноїли б у таборах ГУЛаГу, але, на жаль, немає у нас на цей випадок Сибіру та й припіздєнт у нас не рівня товаришу Сталіну,- слабак роялєфіл 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:10 Ответить
Мабуть крисятничали втиху
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10.09.2024 10:49 Ответить
Це не закінчиться - беріть за яиця всі ТЦК
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10.09.2024 10:50 Ответить
Це як бджоли без меду.
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10.09.2024 12:26 Ответить
демпінгують сильно. картель не спить
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10.09.2024 10:50 Ответить
Винні у тому, що не передали частину хабаря на гору?
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10.09.2024 10:51 Ответить
Винні у тому, що не ВЧАСНО передали частину хабаря на гору....
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10.09.2024 11:03 Ответить
винні у тому, що попались
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11.09.2024 12:42 Ответить
Ніколи, такого сорому і падлючості, не було у військоматів, аж ось тобі, ВКОТРЕ!!
Ну, тепер, суддівські з адвокатськими, підлатають/підзароблять свій бюджет та МАЄТКИ….!!!
І таке воно діється, у військоматах+ВЛК+МСЕК, ще з часів СОВДЕПІЇ, як з отим бурштином!! Накопаний по чорному, бурштин у мішках стоїть, а його КОПАЧІВ, ніхто і не бачить, аж поки, якогось «здадуть на статистику», для мвс сбу дбр!!!….
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10.09.2024 10:56 Ответить
Поганенько ти знаєш систему військкоматів🤔🧐😁 Ці криси і в мирний час торгували військовими квитками та надавали інші не менш цікаві послуги. Звідкіля знаю, а звідтіля, що працював разом не один рік з колишнім воєнком саме з Івано-Франківщини з одного ну дуже відомого міста. Так от, за чаркою, він розповідав які справи може "вирішувати" районний, а тим паче міський воєнком, не кажучи вже про обласного, хоча... Обласний воєнком може сидіти на дупі рівно, грошенята йому в конверті в зубах приносять районні та міські воєнкоми😁 В мирний час, щоб відмазатись від армії, тобто купити "білий" квиток це коштувало від 500 до 1000-1500 вічнозелених доллярчиків, сумма також залежала від інших обставин, як то: чий синок, що батьки мають на кармані і т.п. Платили також не тільки за те, щоб не признатись, а й за те, щоб призватись в потрібне місце, потрібний рід військ тощо. Так, що військкомів потрібно трахати кожного і не жаліючи, бо ці скотиняки геть страх втратили, але ж... Де ж там до чистки рядів воєнкомів, тут головне увірвати на гуманітарці, волонтерстві, асфальтуванні доріг 😁 Цю країну таки знищить корупція, як і древній Рим 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:26 Ответить
Тільки наша країна - не Римська імперія, а максимум, Галлія, яка виникла на обломках імперії. У нас все ще попереду і ніяка корупція нас не зламає. Всіх цих воєнкомів саджають і будуть саджати, поки не залишаться ті, хто смертельно боїться заляпатись хабарями. До того йде і так буде.
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10.09.2024 20:27 Ответить
Ахах, думав таких наївних вже немає, але ніт , пАтужно незламни
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12.09.2024 02:47 Ответить
Кадый донатит вкак может и в меру своих возможностей.
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10.09.2024 10:56 Ответить
Це російсько іпсо, там працюють лише безкорисливі люди після поранень.
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10.09.2024 11:02 Ответить
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10.09.2024 11:29 Ответить
Як так, такого неможе бути - наклеп, кацапське іпсо😂
ТЦК - П.....и
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10.09.2024 11:02 Ответить
А что может быть в стране, где верховный главнокомандующий агент кремля?
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10.09.2024 11:08 Ответить
Якось напружує це питання з заставами.
Тобто, ********* мордатий ТЦК-ник, хабарник, бидлан-*****, може вносити заставу з хабарницьких грошей?
Це щось захмарно *********.
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10.09.2024 11:09 Ответить
Як огидно! А лопці з ампутованими ногами збирають на добрі протези.
Треба цього бидлана вкоротити до тулуба.
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10.09.2024 11:10 Ответить
Марцинківа це не колупає.
В нього біда, не вистачає мовних інспекторів, скоро проситеме тцк ще і в цій справі підрядитися за додаткову винагороду. Бабла багато не буває, а особливо спізж...ного або вибитого.
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10.09.2024 11:25 Ответить
Заступник брав хабарі, а начальник не брав , ?!!!
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10.09.2024 11:26 Ответить
Я чогось не розумію, нафіга платити штуку за військовий квиток? Його ж так дають. Чи це в обхід влк
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10.09.2024 11:29 Ответить
В обхід ВЛК
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10.09.2024 11:32 Ответить
Це мабуть платили хто немає відсрочки чи звільнення.... там де мова йде про код...

Щодо ВОД йому нікому зараз просто так не дають, такий собі бізнес налагодили.... кажуть що треба чекати по 2-3 місяці
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10.09.2024 12:08 Ответить
Хм, мені за 15 хвилин новий виписали. Мабуть тому що бойову повістку за 10 хвилин до того видали
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10.09.2024 12:27 Ответить
Але ж ТЦК- то військовий об'єкт!
Виходить, що поліція втрутилася у проведення масштабної (судячи з кількості учасників та сталих тарифів на послуги) військової операції?
Це ж тепер з-под-бахмутські ахвіцєри на кордони 1991го вийдуть? Західні кордони. Бо впевнений, собі "ЗЕлений калідор" ця сволота зазделегідь підготувала.
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10.09.2024 11:30 Ответить
Керівництво ТЦК та командування штабів має складатись із офіцерів з реальним бойовим досвідом, а не із зажраних хряків-корупціонерів та їх сраколизів!
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10.09.2024 11:30 Ответить
А як оприділити чи реальний досвід чи ні, я упевнений що у більшості в них є УБД
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10.09.2024 12:09 Ответить
Яка прикра несподіванка
А що з одеським воєнкомом Борисовим? Де зараз ця падлюка?
Коли так "карають" хабарників, то це бл#дство ніколи не скінчиться.
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10.09.2024 11:31 Ответить
а як інакше? депутати, судді, прокурори і інша 'иліта при баблі' повинна ж якось своїх синочків від армії рятувати
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10.09.2024 11:32 Ответить
Не може такого бути. 100% ІПСО, що знято на теріторії ОРДЛО.
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10.09.2024 11:51 Ответить
Рано ТЦКашное начальство себя элитой возомнило. За тем, как они жиреют, пристально следят. Раз, потихоньку их начали «резать», видимо, мы «накануне большого шухера».
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10.09.2024 11:56 Ответить
На
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14.09.2024 15:16 Ответить
 
 