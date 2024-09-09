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Буча (451) Офис Генпрокурора (2386) ТЦК (398)

Руководитель Бучанского РТЦК Викочко уведомлен о новом подозрении - в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора

Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю Бучанского РТЦК и СП Леониду Викочко, которого в августе разоблачили на организации схемы уклонения от мобилизации, сообщено о новом подозрении - в незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые им не были задекларированы (ст. 368-5 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК.

Сколько средств обнаружено во время обыска?

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов в целом было обнаружено более 1,2 млн долларов США. Часть из этих денег, а именно - более 450 тыс долларов США было обнаружено и изъято у подозреваемого, который прятал их в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен в своем доме.

Сейчас Шевченковским районным судом города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

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Напоминается также, что ранее руководителю Бучанского РТЦК и СП и двум его сообщникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Бучанского ТЦК и СП в Киевской области. Также сообщалось, что 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении на более 1 млн долларов.
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Шо тут дивного - посада примушує збагачуватись
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09.09.2024 16:28 Ответить
Слабаки. Дітки, якщо порівнювати з Борисовим.
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09.09.2024 16:45 Ответить
Где адвокат, суки? Наскок на ветерана. Он же на колчаковских фронтах ранен, а деньги на дроны собирал.
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09.09.2024 16:49 Ответить
Гвалт !
в Ізраілі євреї бусифікують пейсатих
а ви що, думали ТЦК то лише в Україні ?

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09.09.2024 16:51 Ответить
"Тора в опасности!": ортодоксы бушуют возле призывного пункта в Тель ха-Шомере

К месту направляются автобусы с радикалами, полиция готовится к беспорядкам.
замініть Тору на Конституцію України і для ухилянтів покатить як бусик в ТЦК

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09.09.2024 16:55 Ответить
жьостко так єврейські ТЦК работают

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09.09.2024 16:58 Ответить
Судячи з кольору рідини їх поляли лайном)))))
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09.09.2024 17:12 Ответить
До речі і Бучанський і Броварський ТЦК розігнали повністю. Не знаю щодо цивільних, але всіх військових, до останнього солдата роти охорони перевели до інших місць служби. Зараз там служить збірна, людей насмикали звідусіль.
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09.09.2024 17:47 Ответить
Може вже потрібно розстрілювати за таке,а то прийняли закони ,які дозволяють таке робити,кожен бере,потім виходить під заставу ,жесть якась,корупціонери хєрові
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10.09.2024 11:26 Ответить
 
 