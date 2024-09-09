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Буча (530) Офіс Генпрокурора (3160) ТЦК та СП (436)

Керівнику Бучанського РТЦК Викочку повідомлено про нову підозру в незаконному збагаченні, - Офіс генпрокурора

Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику Бучанського РТЦК та СП Леоніду Викочку, якого у серпні викрили на організації схеми ухилення від мобілізації, повідомлено про нову підозру - у незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК.

Скільки коштів виявлено під час обшуку?

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів загалом було виявлено понад 1,2 млн доларів США. Частину з цих грошей, а саме - понад 450 тис доларів США було виявлено та вилучено у підозрюваного, який ховав їх у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в своєму будинку.

Наразі Шевченківським районним судом міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Також читайте: Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу, - ЗМІ

Нагадується також, що раніше керівнику Бучанського РТЦК та СП і двом його спільникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Бучанського ТЦК та СП у Київській області. Також повідомлялося, що 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

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Шо тут дивного - посада примушує збагачуватись
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09.09.2024 16:28 Відповісти
Слабаки. Дітки, якщо порівнювати з Борисовим.
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09.09.2024 16:45 Відповісти
Где адвокат, суки? Наскок на ветерана. Он же на колчаковских фронтах ранен, а деньги на дроны собирал.
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09.09.2024 16:49 Відповісти
Гвалт !
в Ізраілі євреї бусифікують пейсатих
а ви що, думали ТЦК то лише в Україні ?

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09.09.2024 16:51 Відповісти
"Тора в опасности!": ортодоксы бушуют возле призывного пункта в Тель ха-Шомере

К месту направляются автобусы с радикалами, полиция готовится к беспорядкам.
замініть Тору на Конституцію України і для ухилянтів покатить як бусик в ТЦК

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09.09.2024 16:55 Відповісти
жьостко так єврейські ТЦК работают

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09.09.2024 16:58 Відповісти
Судячи з кольору рідини їх поляли лайном)))))
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09.09.2024 17:12 Відповісти
До речі і Бучанський і Броварський ТЦК розігнали повністю. Не знаю щодо цивільних, але всіх військових, до останнього солдата роти охорони перевели до інших місць служби. Зараз там служить збірна, людей насмикали звідусіль.
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09.09.2024 17:47 Відповісти
Може вже потрібно розстрілювати за таке,а то прийняли закони ,які дозволяють таке робити,кожен бере,потім виходить під заставу ,жесть якась,корупціонери хєрові
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10.09.2024 11:26 Відповісти
 
 