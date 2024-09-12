На Тернопольщине задержан работник ТЦК, который торговал гуманитарными автомобилями для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители разоблачили 46-летнего военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернопольщины на продаже транспортных средств, которые завезли из-за границы как благотворительную помощь для Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, подозреваемый продавал ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должен был передать бесплатно военным формированиям.
Установлено, что он подыскал "клиентов" среди военнослужащих и за 13 200 долларов США предложил приобрести "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" и "Nissan X-Trail". Эти гуманитарные авто хранил на территории ТЦК.
Правоохранители задокументировали преступную деятельность военного и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
46-летнему военнослужащему районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения).
Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.
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в тцк інваліди війни, або жінки!!!!
чи у нас на вимогу Г.К. кладуь член????
цей гандон один такий?! Перевірили?
Там усі мільйонери.
п.с. Інвалідність встановлено через ожиріння.
Ніхто з тим козлом не змовлювавсь, просто публікація фото без дозволу того, хто на ньому зображений є правопорушенням.
Стаття 307 Цивільного кодексу.
307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Гараж на вулиці
Дізнаєтесь багато нового і цікавого для себе.
Можна смітник назвати сквером, але для суда це не буде аргументом
Люди які вважають, що навколо їх лише дурні і лише вони розумні часто програють у судах.
не може такого бути!!!
в тцк - лише чесні інваліди-фронтовики, що щойно повернулись з-під Покровська