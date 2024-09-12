На Тернопольщине задержан работник ТЦК, который торговал гуманитарными автомобилями для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили 46-летнего военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернопольщины на продаже транспортных средств, которые завезли из-за границы как благотворительную помощь для Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, подозреваемый продавал ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должен был передать бесплатно военным формированиям.

Установлено, что он подыскал "клиентов" среди военнослужащих и за 13 200 долларов США предложил приобрести "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" и "Nissan X-Trail". Эти гуманитарные авто хранил на территории ТЦК.

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Правоохранители задокументировали преступную деятельность военного и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

46-летнему военнослужащему районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения).





Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

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