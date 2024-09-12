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На Тернопольщине задержан работник ТЦК, который торговал гуманитарными автомобилями для ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили 46-летнего военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернопольщины на продаже транспортных средств, которые завезли из-за границы как благотворительную помощь для Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, подозреваемый продавал ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должен был передать бесплатно военным формированиям.

На Тернопільщині працівник ТЦК продавав гуманітарні авто

Установлено, что он подыскал "клиентов" среди военнослужащих и за 13 200 долларов США предложил приобрести "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" и "Nissan X-Trail". Эти гуманитарные авто хранил на территории ТЦК.

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Правоохранители задокументировали преступную деятельность военного и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

46-летнему военнослужащему районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения).

На Тернопільщині працівник ТЦК продавав гуманітарні авто
На Тернопільщині працівник ТЦК продавав гуманітарні авто

Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

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Автор: 

авто (4205) ТЦК (528) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+21
Єто покльоп! В ТЦК служать чесні та порядні люди!
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12.09.2024 13:07
+21
А керівництво ТЦК було не в "курсі " і не "в долі"? Ага, віримо: все сам-один провернув...
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12.09.2024 13:12
+16
з нього такий "військослужбовець", як з мене тринадцятирічна балерина... а за такі провини має бути передбачено в законодавстві довічне...
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12.09.2024 13:09
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12.09.2024 13:06 Ответить
Ще один чоткий хлоп - в рот його "б..
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12.09.2024 13:50 Ответить
Єто покльоп! В ТЦК служать чесні та порядні люди!
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12.09.2024 13:07 Ответить
Якась дискредитація ТЦК від контррозвідки
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12.09.2024 13:16 Ответить
ІПСО !!!!
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12.09.2024 14:41 Ответить
Як в анекдоті: мамой клянусь...Рафік ні в чьом нє віноват...
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12.09.2024 15:14 Ответить
та як сказав верховний г.к.
в тцк інваліди війни, або жінки!!!!
чи у нас на вимогу Г.К. кладуь член????
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14.09.2024 22:23 Ответить
ВСП! Ваш зальот! Чого шмарклі жуємо у тилу?! А ну до праці!
цей гандон один такий?! Перевірили?
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12.09.2024 13:08 Ответить
Підар, сам сховався від війни в ТЦК, так ще і збагачуєця на війні!
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12.09.2024 13:08 Ответить
з нього такий "військослужбовець", як з мене тринадцятирічна балерина... а за такі провини має бути передбачено в законодавстві довічне...
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12.09.2024 13:09 Ответить
нада панять і прастіть-єво навєрна голад заставіл...
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12.09.2024 13:09 Ответить
І лізуть йому в горлянку ці гроші? Тварюка
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12.09.2024 13:10 Ответить
Бенджамін Франклін такий сумний - напевно, навіть йому соромно стало...
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12.09.2024 13:11 Ответить
А керівництво ТЦК було не в "курсі " і не "в долі"? Ага, віримо: все сам-один провернув...
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12.09.2024 13:12 Ответить
Оце свиня зашкварилась! Оце ряху наїло!
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12.09.2024 13:12 Ответить
Служба в ТЦК сама прибуткова в державі.
Там усі мільйонери.
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12.09.2024 13:12 Ответить
Знайшов собі нішу в бізнесі
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12.09.2024 13:12 Ответить
Знаишов нішу і розвернувся - бізнес
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12.09.2024 13:14 Ответить
Дуже талановитий.
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12.09.2024 13:17 Ответить
А що не показують морду чього чесного інваліда фронтовика. ВІд безкарності хтось втратив звязок з реальністю і перетворився на "бога".
п.с. Інвалідність встановлено через ожиріння.
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12.09.2024 13:18 Ответить
Морду колишнього воєнкома Борисова показали, і що? Його родина продовжує насолоджуватися життям десь в Іспанії, а про самого "хероя" вже майже забули, а отже скоро він приєднається до сім'ї.
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12.09.2024 13:25 Ответить
зараз такі "борисови" у кожному районному тцк..
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12.09.2024 14:39 Ответить
Костя Саприкін: франтавіку рукі крутят....
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12.09.2024 15:16 Ответить
Не шукайте зради там де її немає.
Ніхто з тим козлом не змовлювавсь, просто публікація фото без дозволу того, хто на ньому зображений є правопорушенням.
Стаття 307 Цивільного кодексу.

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12.09.2024 17:57 Ответить
Не меліть дурниць
307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Гараж на вулиці
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12.09.2024 19:48 Ответить
Перевірте на практиці.
Дізнаєтесь багато нового і цікавого для себе.
Можна смітник назвати сквером, але для суда це не буде аргументом
Люди які вважають, що навколо їх лише дурні і лише вони розумні часто програють у судах.
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12.09.2024 19:57 Ответить
от ****
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12.09.2024 13:19 Ответить
Вони всі такі.
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12.09.2024 13:27 Ответить
Зеленский в свое время заменил штатных работников ТЦК на фронтовиков, о чем было торжественного объявлено во всех средствах массовой информации. Так кто же посадит фронтовика на 5 лет?
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12.09.2024 13:22 Ответить
Як сиділи в керівництві тилові щури так і сидять
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12.09.2024 13:26 Ответить
Война войной, а обед по распорядку
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12.09.2024 13:23 Ответить
Коли блюрять обличча мародерів, то виникає сумнів, а чи справді це робота СБУ, чи планова постанова для звіту наверх? Навпаки, треба цих "добродіїв" висвітлювати аж до родичів і друзів, адреси, факти біографії. Тільки так можна упередити наступні злочини. Мародери бояться розголосу
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12.09.2024 13:43 Ответить
Дайте вгадаю. Воював, поранений, інвалід на реабілітації!
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12.09.2024 13:44 Ответить
Не плурайте військову контрровідку (УВКР ДКР СБУ) з цивільною. Там інша освіта та агентурний апарат
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12.09.2024 13:49 Ответить
ФОП 3-ї групи
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12.09.2024 14:11 Ответить
Пора вводити закони війни: розстріляти злодюг - і різко зменшиться злочинність!
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12.09.2024 14:18 Ответить
А где все "форумные" защитнки ТЦК (инвалиды,пенсионеры,демобилизованные),любители отправлять всех сцикунов на войну,радующиеся очередному утонувшему украинцу в Тисе?Жду с нетерпением ваших комментариев по данному случаю. p.s этот барыжил,на том и погорел.А сколько волонтерских авто осело в ТЦК и не дошло до фронта?
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12.09.2024 14:24 Ответить
Клоповник. Безкарність породжує свавілля. Бочка з квашеними огірками. Там всі такі.
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12.09.2024 15:02 Ответить
Это сабатаж. За саботаж в военное время нужно расстреливать. Быстро и максимально публично.
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12.09.2024 15:32 Ответить
Tцкун - слово перетворюється на іменник, що означає багато. Я б додав його в словник української мови.
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12.09.2024 16:22 Ответить
Його треба повісити,або розстріляти по законам воєнного часу
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13.09.2024 10:18 Ответить
Да рыба гниет с головы ,тцк это самые лучшее представляет оное.
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13.09.2024 12:04 Ответить
А шо.... і не дорого!!! Оптова ціна!! А благодійні фонди перевірять не будуть????
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13.09.2024 20:05 Ответить
підходили нещодавно до мене, документи перевірити, я у гіпсі, на лівій руці, фрагмент кістки з лівого боку (с тазу) у руку пересаджували, гвинт закрутили, 26-го друга операція, а воно мені про військово-облікові документи **** питає!!!
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14.09.2024 13:31 Ответить
Накрили - значить не ділився. Бо вказівка з ОП какашників не чипат
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14.09.2024 15:13 Ответить
та ви що?!

не може такого бути!!!

в тцк - лише чесні інваліди-фронтовики, що щойно повернулись з-під Покровська
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14.09.2024 17:42 Ответить
вот поэтом я и не реагирую на просьбы военных помочь им пригнать авто под заказ - придут сбушники и про гуманнитарку начнут статью шить
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14.09.2024 21:25 Ответить
Чим воно відрізняється від ворога? Чому не поставити до стінки та розстріляти, щоб другим наука була?
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15.09.2024 20:59 Ответить
мразота всюди е...але така система вибудована зеленським..чим більш ти мразотнійший та щуровидний то більшу посаду отримаеш..цей недійшов до кабміну..ну нічого відмажеться й піде на підвищення..президент цінуе такий ресурс...
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16.09.2024 01:00 Ответить
 
 