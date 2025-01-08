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Новини
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Нардепи викликали Шмигаля у Раду: привід - закон про демобілізацію

Депутати викликали Шмигаля у Раду

Народні депутати викликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"В Раду викликали Шмигаля. Привід - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд згідно закону про мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

Ініціативу підтримали 158 нардепів.

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Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ним зобов'язали Міноборони напрацювати впродовж восьми місяців законопроєкт про демобілізацію.

До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони України звернулося до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням відтермінувати до 18 березня 2025 року строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану.

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Автор: 

ВР (14997) демобілізація (110) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+6
Викликайте Потужного і Незламного Завгоспа!
Шмиг лише його шістка...
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08.01.2025 13:41
+4
За закид про "вайны нэт, есть воэний стан" тебе читати - себе не поважати. Сіки хлопців загинуло, сіки дівчат і жінок згвалтовано, ти, невоїтєль?
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08.01.2025 13:56
+3
тепер інтрига. Невже керівник держави Єрмак скаже піти?
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08.01.2025 13:35
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тепер інтрига. Невже керівник держави Єрмак скаже піти?
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08.01.2025 13:35 Відповісти
Викликайте Потужного і Незламного Завгоспа!
Шмиг лише його шістка...
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08.01.2025 13:41 Відповісти
От мені цікаво, що в головах тих депутатів. Яка демобілізація під час війни? Чи може ці "депутати" планують замінити демобілізованих на передовій? Дуже сумніваюся. Загалом ініціатива виглядає як "кремлівське замовлення"...
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08.01.2025 13:43 Відповісти
За закид про "вайны нэт, есть воэний стан" тебе читати - себе не поважати. Сіки хлопців загинуло, сіки дівчат і жінок згвалтовано, ти, невоїтєль?
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08.01.2025 13:56 Відповісти
Так. І за неї чомусь "топлять" ганчарєнкі з "європейської солідарности". Мова може йти про повноцінну ротацію. Коли на відпочинок виснажені підрозділи відводитимуться не в неопалювані спортзали, чи розтикатимуться по покинутих хатах у якомусь селі, як це робиться зараз, а на бази відпочинку на зразок "Буковелю".
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08.01.2025 14:01 Відповісти
в тувалете морду ему набейте
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08.01.2025 14:01 Відповісти
В тому законі не використовується жодного разу слово демобілізація крім назви. Радше - можливість оформити короткострокові відпустки.
І то там такі фільтри та умови, що цими можливостями скористається в кращому випадку відсотків 25ть.
Це 36 місяців служби, без відпусток, без реабілітації чи лікуванні, та ще 18ть з них мають бути бойовими.
Максимальний термін відстрочки здається 90днів.
Про обмежено придатних що молодше 24 років взагалі не має інфи.
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08.01.2025 14:01 Відповісти
афігеть, він щось вирішує?
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08.01.2025 14:38 Відповісти
так. призначений шут для плебеїв
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08.01.2025 16:04 Відповісти
 
 