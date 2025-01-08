Нардепи викликали Шмигаля у Раду: привід - закон про демобілізацію

Народні депутати викликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"В Раду викликали Шмигаля. Привід - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд згідно закону про мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

Ініціативу підтримали 158 нардепів.

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Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Ним зобов'язали Міноборони напрацювати впродовж восьми місяців законопроєкт про демобілізацію.

До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони України звернулося до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням відтермінувати до 18 березня 2025 року строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану.

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