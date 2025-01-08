Тисячу залізничних квитків придбали військовослужбовці через "Армія+" у період свят, - Генштаб

У святкові дні 1 104 залізничні квитки придбали українські захисники у програмі підтримки військовослужбовців "Плюси" у застосунку "Армія+".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що трохи понад тиждень як АТ "Укрзалізниця" надає доступ в застосунку до квитків зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій.

"Вже 783 пасажири скористались сервісом. Найчастіше військовослужбовці купували квитки за день до відправлення поїзда (26% квитків). Протягом 24 години до відправки купували 20% квитків, а за 2 дні — 22%", - йдеться у повідомленні.

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"Лише минулого тижня ми стартували з програмою "Плюси", а вже маємо 14 000 користувачів, які заходили в застосунок і тестували сервіс замовлення квитків. Дякую нашому партнеру "Укрзалізниці" за підтримку військовослужбовців та інтеграцію своїх пропозицій в "Армія+". І вже 540 000 військових можуть відчути таку підтримку українських компаній", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У межах програми "Плюси" українські компанії, які представлені також в прифронтових областях, пропонують спеціальні умови лояльності для військових. Першими свої "плюси" для військовослужбовців запропонували АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Укрнафта", що надає знижки на кожен літр бензину, дизпального та автогазу, а також 30% на меню АЗК, додали у Генштабі.

Нині новим сервісом в "Армія+" можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТ. Далі доступ до застосунку, зокрема до "Плюсів", поширюватиметься на всі Сили оборони України.

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