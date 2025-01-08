Рада підтримала законопроєкт про визнання компетентностей волонтерів

Верховна Рада України на своєму засіданні підтримала законопроєкт №11159, який забезпечує волонтерам право на визнання їхнього досвіду.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час голосування за закон, 298 народних депутатів висловили свою підтримку ініціативі, яка тепер стане важливим кроком у визнанні внеску волонтерів у розвиток країни.

Законопроєкт передбачає, що волонтерський досвід може бути зарахований як практика за спеціальністю, що стане важливим кроком у системі освіти та професійного розвитку. Організації, що займаються волонтерською діяльністю, матимуть можливість видавати документи, які підтверджують участь волонтерів у роботі, що дозволить їм використовувати цей досвід у подальшій кар'єрі.

Додатково, досвід волонтерства стане частиною мотиваційного листа для вступу до вищих навчальних закладів. Окрім того, закон зобов'язує керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів, стимулюючи молодь долучатися до суспільно важливих ініціатив.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

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