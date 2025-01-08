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Рада підтримала законопроєкт про визнання компетентностей волонтерів

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

Верховна Рада України на своєму засіданні підтримала законопроєкт №11159, який забезпечує волонтерам право на визнання їхнього досвіду.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час голосування за закон, 298 народних депутатів висловили свою підтримку ініціативі, яка тепер стане важливим кроком у визнанні внеску волонтерів у розвиток країни.

Законопроєкт передбачає, що волонтерський досвід може бути зарахований як практика за спеціальністю, що стане важливим кроком у системі освіти та професійного розвитку. Організації, що займаються волонтерською діяльністю, матимуть можливість видавати документи, які підтверджують участь волонтерів у роботі, що дозволить їм використовувати цей досвід у подальшій кар'єрі.

Додатково, досвід волонтерства стане частиною мотиваційного листа для вступу до вищих навчальних закладів. Окрім того, закон зобов'язує керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів, стимулюючи молодь долучатися до суспільно важливих ініціатив.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

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Автор: 

ВР (14997) законопроєкт (3599) волонтери (1335)


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".... Організації, що займаються волонтерською діяльністю, матимуть можливість видавати документи, які підтверджують участь волонтерів у роботі, що дозволить їм використовувати цей досвід у подальшій кар'єрі..." - переводять волонтерів "під своє крило".....?
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08.01.2025 14:00 Відповісти
Щоб Притула крав централізовано)))
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08.01.2025 14:16 Відповісти
Один наш другий сирійський. Обидва нелегітимні. Тахрір аль-Шам(був у алькаїді) і зеля. Розібратися де хто - важко. Але виродки однозначно.
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08.01.2025 14:30 Відповісти
З компетентністю обох великі проблеми. А до волонтерів може прикопатися всяка безграмотна падлюка.
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08.01.2025 14:33 Відповісти
Мрія сороса збулася
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08.01.2025 15:46 Відповісти
Війна це велике свинство... А потім, як завжди: награждение. непричастных и наказание невиновных
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08.01.2025 16:23 Відповісти
 
 