З російського полону вдалося повернути 505 морпіхів, - Координаційний штаб

З початку повномасштабного вторгнення завдяки спільній роботі Координаційного штабу та інших структур вдалося повернути з російського полону 505 українських морських піхотинців.

Про це під час пресконференції повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Завдяки роботі Координаційного штабу та всіх дотичних структур під головуванням начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова за увесь час ми змогли повернути 505 морських піхотинців з різних напрямків, велика частина - це Маріуполь", - розповів Усов.

Він зазначив, що 1000 днів полону - це величезний термін, особливо коли мова йде про людські долі. Усов підкреслив, що наразі понад 3000 морських піхотинців ще перебувають у полоні або мають статус зниклих безвісти. Ці цифри підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста та іншими джерелами.

Нагадаємо, загальна кількість російських військових, які здалися в полон у межах проєкту "Хочу жить", становить більш ніж батальйон.

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