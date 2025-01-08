На кордоні з Білоруссю посилені патрулі та ретельно облаштовані фортифікації, - Клименко

У 2024 році на кордоні з Білоруссю впроваджено посилені патрулі в рамках проєкту "Безпечний кордон".

Про це повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні 2024 року на базі Ситуаційного центру МВС відкрили Координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Основним його завданням є відображення оперативної ситуації на кордоні в режимі 24/7. Особлива увага - ділянці на межі з Білоруссю. Там працюють посилені патрулі та облаштовується вся необхідна інфраструктура: фортифікаційні споруди, окопи, укриття, вогневі позиції, загороджувальний паркан з колючим дротом. Кожен метр - під прискіпливою увагою прикордонників", - заявив міністр.

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За словами міністра, цей проєкт є важливою складовою плану внутрішньої стійкості України, який був затверджений Президентом. У рамках проєкту також триває розгортання системи відеоспостереження з тепловізорами, організовано повітряний моніторинг, а також реалізовано європейські принципи інтегрованого управління кордонами.

"Зокрема, зараз прикордонники активно використовують квадроцикли, автівки підвищеної прохідності, мотоцикли, а також тестують інші зразки техніки, яка може використовуватися під час несення служби", - додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Клименко повідомив, що рівень безпеки всередині країни, не враховуючи воєнні ризики, залишається на довоєнному рівні.

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