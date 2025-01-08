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На кордоні з Білоруссю посилені патрулі та ретельно облаштовані фортифікації, - Клименко

Клименко про посилені патрулі та ретельно облаштовані фортифікації на кордоні з Білоруссю

У 2024 році на кордоні з Білоруссю впроваджено посилені патрулі в рамках проєкту "Безпечний кордон".

Про це повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні 2024 року на базі Ситуаційного центру МВС відкрили Координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Основним його завданням є відображення оперативної ситуації на кордоні в режимі 24/7. Особлива увага - ділянці на межі з Білоруссю. Там працюють посилені патрулі та облаштовується вся необхідна інфраструктура: фортифікаційні споруди, окопи, укриття, вогневі позиції, загороджувальний паркан з колючим дротом. Кожен метр - під прискіпливою увагою прикордонників", - заявив міністр.

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За словами міністра, цей проєкт є важливою складовою плану внутрішньої стійкості України, який був затверджений Президентом. У рамках проєкту також триває розгортання системи відеоспостереження з тепловізорами, організовано повітряний моніторинг, а також реалізовано європейські принципи інтегрованого управління кордонами.

"Зокрема, зараз прикордонники активно використовують квадроцикли, автівки підвищеної прохідності, мотоцикли, а також тестують інші зразки техніки, яка може використовуватися під час несення служби", - додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Клименко повідомив, що рівень безпеки всередині країни, не враховуючи воєнні ризики, залишається на довоєнному рівні.

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Автор: 

Білорусь (7940) МВС (3503) Клименко Ігор (487) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+11
і знову питання!
а до чого тут зелений дегенерат мєнт клименко?
мвс, кордонами та фортифікацією займається?
це просто піздець якийсь. і кінця йому немає!
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08.01.2025 15:31
+3
Сподіваюся, що то не тільки на бумазі як то було в харківський області рік тому.
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08.01.2025 15:33
+3
А потім виявится, що ніхто нічого не будував, і мінних полів нема, і військ нема, і асфальтові дороги укладені по напрямкам ворожого удару.
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08.01.2025 15:48
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і знову питання!
а до чого тут зелений дегенерат мєнт клименко?
мвс, кордонами та фортифікацією займається?
це просто піздець якийсь. і кінця йому немає!
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08.01.2025 15:31 Відповісти
Читай статтю. Там все написано.
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08.01.2025 15:45 Відповісти
Читай статтю.
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08.01.2025 15:59 Відповісти
цей проєкт є важливою складовою плану внутрішньої стійкості України, який був затверджений Президентом.

оце?
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08.01.2025 15:54 Відповісти
Всю статтю.
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08.01.2025 15:57 Відповісти
Злив зараховано.
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08.01.2025 16:36 Відповісти
Сподіваюся, що то не тільки на бумазі як то було в харківський області рік тому.
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08.01.2025 15:33 Відповісти
Взагалі то там генерал Наєв вже давно зробив те що треба було зробити...
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08.01.2025 15:42 Відповісти
"ретельно облаштовані фортифікації"

Десь вже таке чули. Стара пісня про головне - зелена брехня про фортифікації...
Головне - зберегти серйозне обличчя і не луснути від сорому чи сміху.
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08.01.2025 15:45 Відповісти
Це ж якими довболюбителями шашликів треба було бути ,щоб в 2022 пустити з бєлараші русняву орду в Україну. Тим, хто прогуляв географію в школі ,пояснюю; сама природа захистила Україну з півночі. Пінські непрохідні болота ,пойма ріки Прип,ять відділяють Україну від бєлараші. Територія ця ,увага!!! дорівнює двом площам Бельгії!!!. Пристрріляти і контролювати треба було 2 дороги з брестської області і 2-3 з гомельської.! Все!!!
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08.01.2025 15:45 Відповісти
Поступова здача України 73% дурням більше подобається
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08.01.2025 15:51 Відповісти
А потім виявится, що ніхто нічого не будував, і мінних полів нема, і військ нема, і асфальтові дороги укладені по напрямкам ворожого удару.
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08.01.2025 15:48 Відповісти
Головне робити вигляд що Беларусія з нами не воює.
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08.01.2025 17:11 Відповісти
"Непридатний та необучений до війни"укріплює позиції з білоруссю...
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08.01.2025 18:16 Відповісти
Щось не дуже віриться панові Клименку... Зелений...
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08.01.2025 18:26 Відповісти
 
 