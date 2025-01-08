Новий наступ ЗСУ на Курщині зриває плани РФ зберегти захоплені території України, - Ходжес
Новий наступ українських захисників в Курській області РФ має довести, що Росія насправді перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому, і що Україна не програє.
Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.
Він вражений тим, що ЗСУ утримують Курський плацдарм із серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу непомітно для Росії.
"Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими та спроможними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою, - зазначив він.
Також, за його словами, цей наступ українських військ створює також політичний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, який "намагався проігнорувати" наступ ЗСУ у серпні, а потім двічі сказав, що його потрібно усунути до 1 жовтня, чи до 1 січня.
Очевидно, їм це не вдалося. І тому він має реальну дилему, що його сили не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських збройних сил всередині Росії", - наголосив генерал-лейтенант у відставці.
На думку Ходжеса, наступ ЗСУ зриває плани Росії зберегти тимчасово окуповані українські території під час можливих переговорів у майбутньому.
"Я не думаю, що Росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області. Тож для мене це підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще в серпні", - додав Ходжес.
Він вважає, що таким чином Україна отримала важливий важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні."
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- Нєт.
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