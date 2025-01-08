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Новини Війна
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Новий наступ ЗСУ на Курщині зриває плани РФ зберегти захоплені території України, - Ходжес

Ходжес про наступ ЗСУ на Курську область: Зриває плани Росії

Новий наступ українських захисників в Курській області РФ має довести, що Росія насправді перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому, і що Україна не програє.

Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Він вражений тим, що ЗСУ утримують Курський плацдарм із серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу непомітно для Росії.

"Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими та спроможними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою, - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдано високоточного удару по командному пункту 810 бригади морської піхоти зс РФ на Курщині, - Генштаб

Також, за його словами, цей наступ українських військ створює також політичний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, який "намагався проігнорувати" наступ ЗСУ у серпні, а потім двічі сказав, що його потрібно усунути до 1 жовтня, чи до 1 січня.

Очевидно, їм це не вдалося. І тому він має реальну дилему, що його сили не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських збройних сил всередині Росії", - наголосив генерал-лейтенант у відставці.

На думку Ходжеса, наступ ЗСУ зриває плани Росії зберегти тимчасово окуповані українські території під час можливих переговорів у майбутньому.

"Я не думаю, що Росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області. Тож для мене це підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще в серпні", - додав Ходжес.

Він вважає, що таким чином Україна отримала важливий важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні."

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Автор: 

війна (1408) росія (65379) Ходжес Бен (172) Курськ (1129) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+8
Ну про "новий наступ" там ще передчасно говорити. Більше схоже на оптимізацію лінії бойового зіткнення - десь на річку вийшли, щоб легше було оборонятись, десь відтиснули кацапню від логістичних ліній.
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08.01.2025 15:55
+5
Арестович №2.
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08.01.2025 16:08
+5
Ходжес таке ж ******, як подоляк з аресточивем. Він вже пророкував звільнення Криму у 23. Кого 100% не треба слухати взагалі, так це його.
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08.01.2025 16:09
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А Україна не може зброєю звільнити кордони 91-го року. Ох уж цей капітан генерал-лейтенант очевидність...
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08.01.2025 15:52 Відповісти
А що Україна може?
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08.01.2025 16:09 Відповісти
"Ми є Народ,
Якого сила
Ніким подолана
Ще НЕ була...."

.
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08.01.2025 16:13 Відповісти
І ти продався їм, Тичино,
І ти пішов до москаля?
О, бідна мати, Україно,
В журбі головонька твоя.
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08.01.2025 16:20 Відповісти
Ну про "новий наступ" там ще передчасно говорити. Більше схоже на оптимізацію лінії бойового зіткнення - десь на річку вийшли, щоб легше було оборонятись, десь відтиснули кацапню від логістичних ліній.
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08.01.2025 15:55 Відповісти
Ходжес в нас вірить - нам би ше заліза - зо 200 Бредлі
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08.01.2025 15:58 Відповісти
Ходжес таке ж ******, як подоляк з аресточивем. Він вже пророкував звільнення Криму у 23. Кого 100% не треба слухати взагалі, так це його.
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08.01.2025 16:09 Відповісти
ага .. і тут я проснувся на правому березі Дніпра (це ще позитивно)
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08.01.2025 17:34 Відповісти
І що відомо про той наступ?
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08.01.2025 16:08 Відповісти
Арестович №2.
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08.01.2025 16:08 Відповісти
Лаври Гордона,Буданова та інших не дають покою цьому незламному єкс генералу.
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08.01.2025 17:00 Відповісти
десь траплялось що захоплена ЗСУ територія скоротилась у 2 рази
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08.01.2025 17:33 Відповісти
-Ти сусліка відіш?
- Нєт.
- А он єсть.(с)
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08.01.2025 18:30 Відповісти
Порівняв я останні мапи Deepstate і побачив, що територія Курської народної республіки не тільки не збільшилась, а навіть трохи зменшилась. То де той "великий новий наступ"? Знов нам по вухах їздять?
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08.01.2025 19:12 Відповісти
 
 