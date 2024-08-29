Плацдарм, динаміка війни та відтягування сил РФ: Ходжес про цілі операції ЗСУ на Курщині

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що операція українських військ у Курській області РФ - це контрнаступ, а не вторгнення. Він перерахував цілі, які ЗСУ можуть потенційно переслідувати на Курському напрямі.

Про це американський генерал у відставці написав для "РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Які цілі?

Перша - створення плацдарму на російській стороні кордону, щоб заволодіти більшою частиною території РФ, звідки та запускає БпЛА та ракети.

Також перебування ЗСУ там може загрожувати нафтогазовій/атомній енергетиці та інфраструктурі в Курській області. Окрім цього, завдяки цьому захисники зможуть перемістити зброю великої дальності ближче до РФ.

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Друга - змінити динаміку та наратив війни.

"Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги Росії, показує/розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників", - зазначає Ходжес.

"Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку", - наголосив генерал.

Третя - відтягування російських сил з інших напрямків фронту в Україні.

"Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська", - додав він.

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Оцінка реакції Росії

"Відповідь Кремля також є відображенням заплутаної, неефективної російської системи командування та контролю. Вважаю, що Генеральний штаб керує операціями на Сході. Але Кремль доручив ФСБ займатися українською "терористичною операцією" у Курській області.

Я не думаю, що проведення великомасштабних операцій є основною компетенцією ФСБ, як було продемонстровано два з половиною роки тому", - пояснив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

Ходжес вважає, що пройде щонайменше ще тиждень, перш ніж ми почнемо бачити наслідки для російських операцій на Сході.

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