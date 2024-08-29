Плацдарм, динаміка війни та відтягування сил РФ: Ходжес про цілі операції ЗСУ на Курщині
Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що операція українських військ у Курській області РФ - це контрнаступ, а не вторгнення. Він перерахував цілі, які ЗСУ можуть потенційно переслідувати на Курському напрямі.
Про це американський генерал у відставці написав для "РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Які цілі?
Перша - створення плацдарму на російській стороні кордону, щоб заволодіти більшою частиною території РФ, звідки та запускає БпЛА та ракети.
Також перебування ЗСУ там може загрожувати нафтогазовій/атомній енергетиці та інфраструктурі в Курській області. Окрім цього, завдяки цьому захисники зможуть перемістити зброю великої дальності ближче до РФ.
Друга - змінити динаміку та наратив війни.
"Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги Росії, показує/розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників", - зазначає Ходжес.
"Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку", - наголосив генерал.
Третя - відтягування російських сил з інших напрямків фронту в Україні.
"Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська", - додав він.
Оцінка реакції Росії
"Відповідь Кремля також є відображенням заплутаної, неефективної російської системи командування та контролю. Вважаю, що Генеральний штаб керує операціями на Сході. Але Кремль доручив ФСБ займатися українською "терористичною операцією" у Курській області.
Я не думаю, що проведення великомасштабних операцій є основною компетенцією ФСБ, як було продемонстровано два з половиною роки тому", - пояснив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.
Ходжес вважає, що пройде щонайменше ще тиждень, перш ніж ми почнемо бачити наслідки для російських операцій на Сході.
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Плацдарм для чого? На мацкву? То треба було на брянщіну. Бо в белгород не вийшло.
Загроза атомній енергетиці?. Він вважає що ми підірвемо курську АЕС?
Відтягування сил? З кеніксбергу та далекого сходу?
Тобто ЗСУ лише просунули захист кордону в напрямку Курська - все одно на Сумщині біля кордону були б ЗСУ - а так ЗСУ біля Курська.
У військовому плані - це зайняття біль вигідних оборонних рубежів.