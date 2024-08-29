Плацдарм, динамика войны и оттягивание сил РФ: Ходжес о целях операций ВСУ на Курщине

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что операция украинских войск в Курской области РФ - это контрнаступление, а не вторжение. Он перечислил цели, которые ВСУ могут потенциально преследовать на Курском направлении.

Об этом американский генерал в отставке написал для "РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Какие цели?

Первая - создание плацдарма на российской стороне границы, чтобы завладеть большей частью территории РФ, откуда та запускает БПЛА и ракеты.

Также пребывание ВСУ там может угрожать нефтегазовой/атомной энергетике и инфраструктуре в Курской области. Кроме этого, благодаря этому защитники смогут переместить оружие большой дальности ближе к РФ.

Читайте также: Путину будет нелегко провести контрнаступление в Курской области, - замдиректора ЦРУ Коэн

Вторая - изменить динамику и нарратив войны.

"Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы России, показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников", - отмечает Ходжес.

"Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали возможности борьбы с беспилотниками, которые ослабляют российскую разведку", - подчеркнул генерал.

Третья - оттягивание российских сил с других направлений фронта в Украине.

"На самом деле они могут довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска", - добавил он.

Читайте также: Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп

Оценка реакции России

"Ответ Кремля также является отражением запутанной, неэффективной российской системы командования и контроля. Считаю, что Генеральный штаб руководит операциями на Востоке. Но Кремль поручил ФСБ заниматься украинской "террористической операцией" в Курской области.

Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад", - пояснил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.

Ходжес считает, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес об операции ВСУ на Курщине: Наступление застало как Россию, так и большинство из нас врасплох