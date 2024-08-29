Плацдарм, динамика войны и оттягивание сил РФ: Ходжес о целях операций ВСУ на Курщине
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что операция украинских войск в Курской области РФ - это контрнаступление, а не вторжение. Он перечислил цели, которые ВСУ могут потенциально преследовать на Курском направлении.
Об этом американский генерал в отставке написал для "РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Какие цели?
Первая - создание плацдарма на российской стороне границы, чтобы завладеть большей частью территории РФ, откуда та запускает БПЛА и ракеты.
Также пребывание ВСУ там может угрожать нефтегазовой/атомной энергетике и инфраструктуре в Курской области. Кроме этого, благодаря этому защитники смогут переместить оружие большой дальности ближе к РФ.
Вторая - изменить динамику и нарратив войны.
"Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы России, показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников", - отмечает Ходжес.
"Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали возможности борьбы с беспилотниками, которые ослабляют российскую разведку", - подчеркнул генерал.
Третья - оттягивание российских сил с других направлений фронта в Украине.
"На самом деле они могут довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска", - добавил он.
Оценка реакции России
"Ответ Кремля также является отражением запутанной, неэффективной российской системы командования и контроля. Считаю, что Генеральный штаб руководит операциями на Востоке. Но Кремль поручил ФСБ заниматься украинской "террористической операцией" в Курской области.
Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад", - пояснил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.
Ходжес считает, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на Востоке.
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Плацдарм для чого? На мацкву? То треба було на брянщіну. Бо в белгород не вийшло.
Загроза атомній енергетиці?. Він вважає що ми підірвемо курську АЕС?
Відтягування сил? З кеніксбергу та далекого сходу?
Тобто ЗСУ лише просунули захист кордону в напрямку Курська - все одно на Сумщині біля кордону були б ЗСУ - а так ЗСУ біля Курська.
У військовому плані - це зайняття біль вигідних оборонних рубежів.