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Новости Война
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Плацдарм, динамика войны и оттягивание сил РФ: Ходжес о целях операций ВСУ на Курщине

Ходжес проаналізував операцію ЗСУ у Курській області РФ

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что операция украинских войск в Курской области РФ - это контрнаступление, а не вторжение. Он перечислил цели, которые ВСУ могут потенциально преследовать на Курском направлении.

Об этом американский генерал в отставке написал для "РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Какие цели?

Первая - создание плацдарма на российской стороне границы, чтобы завладеть большей частью территории РФ, откуда та запускает БПЛА и ракеты.

Также пребывание ВСУ там может угрожать нефтегазовой/атомной энергетике и инфраструктуре в Курской области. Кроме этого, благодаря этому защитники смогут переместить оружие большой дальности ближе к РФ.

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Вторая - изменить динамику и нарратив войны.

"Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы России, показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников", - отмечает Ходжес.

"Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали возможности борьбы с беспилотниками, которые ослабляют российскую разведку", - подчеркнул генерал.

Третья - оттягивание российских сил с других направлений фронта в Украине.

"На самом деле они могут довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска", - добавил он.

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Оценка реакции России

"Ответ Кремля также является отражением запутанной, неэффективной российской системы командования и контроля. Считаю, что Генеральный штаб руководит операциями на Востоке. Но Кремль поручил ФСБ заниматься украинской "террористической операцией" в Курской области.

Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад", - пояснил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.

Ходжес считает, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес об операции ВСУ на Курщине: Наступление застало как Россию, так и большинство из нас врасплох

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29.08.2024 11:51 Ответить
Це той Ходжес, що рік тому розказував до жовтня місяця, що "контрнаступ йде за планом", і ЗСУ в 27 раз подолали першу лінії оборони супротивника?
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29.08.2024 11:59 Ответить
Перший та третій пункти повна маячня.
Плацдарм для чого? На мацкву? То треба було на брянщіну. Бо в белгород не вийшло.
Загроза атомній енергетиці?. Він вважає що ми підірвемо курську АЕС?
Відтягування сил? З кеніксбергу та далекого сходу?
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29.08.2024 12:20 Ответить
Якщо ви подивитеся на лінію фронту на Курщині - то побачите що вона має геометрію як кордони Сумської області.
Тобто ЗСУ лише просунули захист кордону в напрямку Курська - все одно на Сумщині біля кордону були б ЗСУ - а так ЗСУ біля Курська.
У військовому плані - це зайняття біль вигідних оборонних рубежів.
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29.08.2024 12:51 Ответить
 
 