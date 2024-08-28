Путину будет нелегко провести контрнаступление в Курской области, - замдиректора ЦРУ Коэн

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Украинские войска намерены удерживать захваченную ими российскую территорию в течение "какого-то периода времени", заявил Коэн.

Владимиру Путину же, считает Коэн, придется "иметь дело с эхом внутри собственного общества" из-за потери территории РФ.

Кроме того, по словам заместителя директора ЦРУ, хотя Путин готовит контрнаступление, россиянам будет нелегко его провести.

Дэвид Коэн прокомментировал также бои за город Покровск в Донецкой области. Он заявил, что российские войска продвигаются к нему "с чрезвычайными потерями".

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