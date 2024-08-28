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Новости Война
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Путину будет нелегко провести контрнаступление в Курской области, - замдиректора ЦРУ Коэн

Заступник директора ЦРУ Девід Коен

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Украинские войска намерены удерживать захваченную ими российскую территорию в течение "какого-то периода времени", заявил Коэн.

Владимиру Путину же, считает Коэн, придется "иметь дело с эхом внутри собственного общества" из-за потери территории РФ.

Кроме того, по словам заместителя директора ЦРУ, хотя Путин готовит контрнаступление, россиянам будет нелегко его провести.

Дэвид Коэн прокомментировал также бои за город Покровск в Донецкой области. Он заявил, что российские войска продвигаются к нему "с чрезвычайными потерями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для РФ события на Курщине имеют меньшее значение, чем наступление на Донбассе, - NYT

Автор: 

ЦРУ (214) Покровск (583) Курск (1087)


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Мда… ЦРУ вже не те.
Навіщо путлеру терміново звільняти курску обл.? Лаптеногім Коношенков розповідає, що на курщині вони щодня знищують 100-500 солдатів ЗСУ, десяток Бредлі та Абрамсів тощо. Народ задоволений. Куди путлеру поспішати? Він спокійно збирає солдатів та залишки техніки по всій РФ. Поки не збере угруповання 30 000 - 50 000 і сіпатися не буде.
Україна там тримає найбоєздатніші підрозділи, витрачатиме величезні ресурси на утримання цієї території.
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28.08.2024 19:27 Ответить
Якщо кацапи зберуться до купи і посунуть звільняти курщину то, по перше ми їх добряче відмудохаємо, а, по друге, вони традиційно випалять курщину дотла. Це нас влаштовує. Зараз ми повинні обладнати лінію нашого кордону на курщині так щоб кацапи навіть не думали її перетинати.
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28.08.2024 19:59 Ответить
я більше довіряю естонській розвідці.
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28.08.2024 22:46 Ответить
дурненький. нах пуйлу зараз курська область? прийшли люди, за власний кошт годують, обслуговують курську біомасу. пенсії та інші соцвиплати можна не платити. а зекономлене в наступ на Донбасі
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29.08.2024 07:09 Ответить
 
 