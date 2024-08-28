Путину будет нелегко провести контрнаступление в Курской области, - замдиректора ЦРУ Коэн
Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Украинские войска намерены удерживать захваченную ими российскую территорию в течение "какого-то периода времени", заявил Коэн.
Владимиру Путину же, считает Коэн, придется "иметь дело с эхом внутри собственного общества" из-за потери территории РФ.
Кроме того, по словам заместителя директора ЦРУ, хотя Путин готовит контрнаступление, россиянам будет нелегко его провести.
Дэвид Коэн прокомментировал также бои за город Покровск в Донецкой области. Он заявил, что российские войска продвигаются к нему "с чрезвычайными потерями".
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Навіщо путлеру терміново звільняти курску обл.? Лаптеногім Коношенков розповідає, що на курщині вони щодня знищують 100-500 солдатів ЗСУ, десяток Бредлі та Абрамсів тощо. Народ задоволений. Куди путлеру поспішати? Він спокійно збирає солдатів та залишки техніки по всій РФ. Поки не збере угруповання 30 000 - 50 000 і сіпатися не буде.
Україна там тримає найбоєздатніші підрозділи, витрачатиме величезні ресурси на утримання цієї території.