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Новини Війна
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Путіну буде нелегко провести контрнаступ у Курській області, - заступник директора ЦРУ Коен

Заступник директора ЦРУ Девід Коен

Заступник директора ЦРУ Девід Коен прокоментував операцію ЗСУ у Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Українські війська мають намір утримувати захоплену ними російську територію протягом "якогось періоду часу", заявив Коен.

Володимиру Путіну ж, вважає Коен, доведеться "мати справу з луною всередині власного суспільства" через втрати території РФ.

Крім того, за словами заступника директора ЦРУ, хоча Путін готує контрнаступ, росіянам буде нелегко його провести.

Девід Коен прокоментував також бої за місто Покровськ в Донецької області. Він заявив, що російські війська просуваються до нього "з надзвичайними втратами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для РФ події на Курщині мають менше значення, ніж наступ на Донбасі, - NYT

Автор: 

ЦРУ (140) Покровськ (614) Курськ (1098)


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Мда… ЦРУ вже не те.
Навіщо путлеру терміново звільняти курску обл.? Лаптеногім Коношенков розповідає, що на курщині вони щодня знищують 100-500 солдатів ЗСУ, десяток Бредлі та Абрамсів тощо. Народ задоволений. Куди путлеру поспішати? Він спокійно збирає солдатів та залишки техніки по всій РФ. Поки не збере угруповання 30 000 - 50 000 і сіпатися не буде.
Україна там тримає найбоєздатніші підрозділи, витрачатиме величезні ресурси на утримання цієї території.
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28.08.2024 19:27 Відповісти
Якщо кацапи зберуться до купи і посунуть звільняти курщину то, по перше ми їх добряче відмудохаємо, а, по друге, вони традиційно випалять курщину дотла. Це нас влаштовує. Зараз ми повинні обладнати лінію нашого кордону на курщині так щоб кацапи навіть не думали її перетинати.
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28.08.2024 19:59 Відповісти
я більше довіряю естонській розвідці.
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28.08.2024 22:46 Відповісти
дурненький. нах пуйлу зараз курська область? прийшли люди, за власний кошт годують, обслуговують курську біомасу. пенсії та інші соцвиплати можна не платити. а зекономлене в наступ на Донбасі
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29.08.2024 07:09 Відповісти
 
 