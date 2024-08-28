Путіну буде нелегко провести контрнаступ у Курській області, - заступник директора ЦРУ Коен
Заступник директора ЦРУ Девід Коен прокоментував операцію ЗСУ у Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Українські війська мають намір утримувати захоплену ними російську територію протягом "якогось періоду часу", заявив Коен.
Володимиру Путіну ж, вважає Коен, доведеться "мати справу з луною всередині власного суспільства" через втрати території РФ.
Крім того, за словами заступника директора ЦРУ, хоча Путін готує контрнаступ, росіянам буде нелегко його провести.
Девід Коен прокоментував також бої за місто Покровськ в Донецької області. Він заявив, що російські війська просуваються до нього "з надзвичайними втратами".
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Навіщо путлеру терміново звільняти курску обл.? Лаптеногім Коношенков розповідає, що на курщині вони щодня знищують 100-500 солдатів ЗСУ, десяток Бредлі та Абрамсів тощо. Народ задоволений. Куди путлеру поспішати? Він спокійно збирає солдатів та залишки техніки по всій РФ. Поки не збере угруповання 30 000 - 50 000 і сіпатися не буде.
Україна там тримає найбоєздатніші підрозділи, витрачатиме величезні ресурси на утримання цієї території.