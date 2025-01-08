ЗСУ вдарили по командному пункту рашистів в окупованому Харцизьку, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по командному пункту російських загарбників в окупованому Харцизьку на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Збройні Сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.



Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб.

Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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