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Новини
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ЗСУ вдарили по командному пункту рашистів в окупованому Харцизьку, - Генштаб

ЗСУ уразили командний пункт РФ в окупованому Харцизьку

Сили оборони України завдали удару по командному пункту російських загарбників в окупованому Харцизьку на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Збройні Сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб.
Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ уразили командний пункт РФ в окупованому Харцизьку

Автор: 

Генштаб ЗС (6635) знищення (7334) Донецька область (8578) ЗСУ (7588) Донецький район (14) Харцизьк (2) війна в Україні (4168)


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Почекаємо пару днів... Кацапи отямляться від шоку. Розгребуть завали. позбирають "мнясо" і повезуть хоронить. Слідкуємо за некрологами та скиглінням на кацапських пабліках...
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08.01.2025 16:20 Відповісти
Навіщо хоронити як можна жерти? Вони жеруть один одного, є купа свідчень.
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08.01.2025 17:00 Відповісти
"Не по чину будет...". Якщо били по штабу - значить, покришили "офіцуцерів". Їм і "пайка м"яса", при житті, знайдеться, і могилка - після смерті...
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08.01.2025 17:13 Відповісти
Невже вже соловейка йосипа зустріли?
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08.01.2025 18:48 Відповісти
 
 