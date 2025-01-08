Без повторного внесення даних: в "Армія+" спростили подання рапортів

Віднині у застосунку "Армія+" збережені військові відомості не будуть періодично видалятись, що спростить подання електронних рапортів військовослужбовцями.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Відтепер такі дані, як Армія ID командира чи назву посади, достатньо один раз зберегти на пристрої, щоб надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту.

Зберегти дані для подання рапортів можна в меню. Для цього потрібно обрати "Налаштування", а потім "Військові відомості".

У Міноборони зазначили, що нещодавно в "Армія+" оновили захист даних завдяки криптографічному шифруванню, тому збережені дані будуть надійно захищені.

Також у відомстві наголосили, що нова функція доступна у версії застосунку 2.1.3 чи вище.

"Електронні рапорти поступово змінюють культуру всередині армії й показують переваги цифровізації для військових. Вони знають, що рапорти можна подавати без зайвої писанини, ручок спеціального кольору. Ми не зупиняємося на досягнутому, дослухаємося до відгуків і думок, щоб сервіс для захисників й захисниць ставав ще зручнішим. Так ми втілили те, про що нас просили. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, завдяки чому їхнє подання стає ще швидшим, ніж раніше", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Окрім цього, у Міноборони розповіли, що станом на зараз, в "Армія+" авторизовані 560 000 військовослужбовців. Всього у застосунку доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що на 2025 рік в Україні запланована реалізація військового посвідчення. Цей документ з’явиться у застосунку "Армія+".

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