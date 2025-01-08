Україна має право вимагати серйозні гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що той "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен Зеленський сказав: "Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити жодних висновків. Так було в нас і з Patriot, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю. Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна".

Президент зазначив, що Україна ніколи не була в НАТО, і, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки. Зеленський наголосив, що війни немає в країнах НАТО, проте Україна, яка у війні, має право вимагати серйозні та сильні гарантії безпеки від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі.

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За словами глави держави, питання гарантій безпеки залежить не тільки від США, і від союзницької позиції в Європі. "І, скажу вам чесно, на жаль, за всієї поваги до всіх країн Європи, до США, і за всієї поваги до того обсягу (допомоги - ред.), що нам надавали від початку війни, але НАТО не мало спільної підтримки США з усіма союзниками в Європі", - наголосив Зеленський.

Зеленський нагадав, що "є країни, які виступали проти нашого шансу в НАТО": США, Німеччина, Угорщина і Словаччина. Президент додав, що Україну не бачили в Альянсі і це одна з причин, чому зараз війна. "Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія, вона вразила весь світ", - наголосив Зеленський.

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Нагадуємо, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України до НАТО і застеріг, що війна може загостритися.