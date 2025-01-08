Україна має право вимагати серйозні гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що той "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен Зеленський сказав: "Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити жодних висновків. Так було в нас і з Patriot, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю. Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна".
Президент зазначив, що Україна ніколи не була в НАТО, і, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки. Зеленський наголосив, що війни немає в країнах НАТО, проте Україна, яка у війні, має право вимагати серйозні та сильні гарантії безпеки від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі.
За словами глави держави, питання гарантій безпеки залежить не тільки від США, і від союзницької позиції в Європі. "І, скажу вам чесно, на жаль, за всієї поваги до всіх країн Європи, до США, і за всієї поваги до того обсягу (допомоги - ред.), що нам надавали від початку війни, але НАТО не мало спільної підтримки США з усіма союзниками в Європі", - наголосив Зеленський.
Зеленський нагадав, що "є країни, які виступали проти нашого шансу в НАТО": США, Німеччина, Угорщина і Словаччина. Президент додав, що Україну не бачили в Альянсі і це одна з причин, чому зараз війна. "Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія, вона вразила весь світ", - наголосив Зеленський.
Нагадуємо, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України до НАТО і застеріг, що війна може загостритися.
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менеджерівржавих шурупів, їх теж замінити ....
...на ці вимоги світова спільнота спокійнісінько відстовбурчить середній палець. І нічо їй за це не буде.
Якщо б завтра поставили питання країнам о реальному вступі , то булоб ще більше. Аналогічно як із Францією від "незламно роздумаємо про контінгент французьких солдат-до Україні треба реалістичо ставитися до тер. питань" І навіть якщо не завтра, то теж більшість країн проти-ну не хто не бажає брати участь в майбутньому конфлікті,чи навіть ризикнути-от і все. Будуть мости,відкриті двері і таке інше, але кожен на кожного буде ківати що то він не хоче-ні то він та кучі відмазок і.т.д Відмовити вони самі не будуть-бо типо балоболи і насправді нічого не втрачають. А тягнути цю казочку-залюбки хоч до самого закату нато. Така вона доля.
Чому потрібні інші Угоди? Для чого кілька місяців Президент літав до цих країн, для укладання Угоди про безпеку??
Втім, всі базари за скоріше припинення війни - на користь бідних. Не варто очаровуватись щоб потім не розчаровуватись.