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Україна має право вимагати серйозні гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна, - Зеленський

президент України Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що той "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен Зеленський сказав: "Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити жодних висновків. Так було в нас і з Patriot, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю. Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна".

Президент зазначив, що Україна ніколи не була в НАТО, і, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки. Зеленський наголосив, що війни немає в країнах НАТО, проте Україна, яка у війні, має право вимагати серйозні та сильні гарантії безпеки від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі.

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За словами глави держави, питання гарантій безпеки залежить не тільки від США, і від союзницької позиції в Європі. "І, скажу вам чесно, на жаль, за всієї поваги до всіх країн Європи, до США, і за всієї поваги до того обсягу (допомоги - ред.), що нам надавали від початку війни, але НАТО не мало спільної підтримки США з усіма союзниками в Європі", - наголосив Зеленський.

Зеленський нагадав, що "є країни, які виступали проти нашого шансу в НАТО": США, Німеччина, Угорщина і Словаччина. Президент додав, що Україну не бачили в Альянсі і це одна з причин, чому зараз війна. "Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія, вона вразила весь світ", - наголосив Зеленський.

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Нагадуємо, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України до НАТО і застеріг, що війна може загостритися.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) США (23054) членство в НАТО (1724) Трамп Дональд (5815) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+12
зеленський мерзотник. Бездарний продажний, злодюжний, брехливий. Він уже не те, що зробити щось, - він уже нічого сказати не може, йому уже бракує навіть запасів клоунських кривлянь і ржачки.
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08.01.2025 18:16
+9
Гарантія безпеки для України це твій негайний відхід від влади та прихід до влади реального патріота України.
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08.01.2025 18:05
+8
Пластинка "заїла", мабуть стара.....або зношена!
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08.01.2025 18:04
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Пластинка "заїла", мабуть стара.....або зношена!
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08.01.2025 18:04 Відповісти
Запропонуй нову...
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08.01.2025 18:20 Відповісти
якщо "голка на патіфоні" зламана - змінювати пластінку безрезультатно....
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08.01.2025 18:23 Відповісти
Я тебе зрозумів. Тепер розкажи я її зараз замінити?
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08.01.2025 18:26 Відповісти
голка знаходиться в яйці, яйце знаходиться в Козиря, Козир знаходиться в Офісі, Офіс знаходиться....
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08.01.2025 18:30 Відповісти
Ну де голка знаходиться я зрозумів. А як її поміняти на нову, от де задача
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08.01.2025 18:33 Відповісти
потрібно розбити два яйця - може там нова голка?
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08.01.2025 18:34 Відповісти
Розбили яйця, витягли голку, далі шо?
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08.01.2025 18:38 Відповісти
в патіфоні є на головці зажим із 5-6 дефективних менеджерів ржавих шурупів, їх теж замінити ....
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08.01.2025 18:45 Відповісти
Ладно. Трохи підскажу, бо це безкінечна балаканина. Для того, щоб замінити треба зупинити платівку, вимкнути програвач, щоб підсилювач не вийшов з ладу, аж потім міняти голку. А зараз умови такі шо нічого ні зупиняти ні вимикати не можна.
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08.01.2025 18:48 Відповісти
на патіфоні збоку на корпусі є такий видвіжний голкотримач (**********), для дрібних речей - головне, не брати звідти голки, вони всі там затуплені або ржаві....
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08.01.2025 18:53 Відповісти
а поки що Україну ялозять мордою в лайно з гарантіями безпеки, ще й той рудий кретин не додає оптимізму. Зєля, давай власну Ядерку
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08.01.2025 18:04 Відповісти
Гарантія безпеки для України це твій негайний відхід від влади та прихід до влади реального патріота України.
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08.01.2025 18:05 Відповісти
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08.01.2025 18:08 Відповісти
Та да , і побільше,мішка два.Щоб зимою було чим топити ,коли газову систему знищать.
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08.01.2025 18:08 Відповісти
лише драп з )(уйлом клали на це право. зеля, досить марафетити чи марафонити, дайош ядрьону бімбу!
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08.01.2025 18:12 Відповісти
зеленський мерзотник. Бездарний продажний, злодюжний, брехливий. Він уже не те, що зробити щось, - він уже нічого сказати не може, йому уже бракує навіть запасів клоунських кривлянь і ржачки.
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08.01.2025 18:16 Відповісти
залишився хрипатий голос....
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08.01.2025 18:25 Відповісти
Тихо! Воно зранку волоє..ще весь вечір є та ніч..гундоси слухати й маячню читати..
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08.01.2025 18:28 Відповісти
Тупий,хамовитий бовдур
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08.01.2025 18:27 Відповісти
Ми теж маємо право конституційне , вимагати ,щоб зелені пішли геть .
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08.01.2025 18:27 Відповісти
Україна має право вимагати серйозні гарантії безпеки

...на ці вимоги світова спільнота спокійнісінько відстовбурчить середній палець. І нічо їй за це не буде.
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08.01.2025 18:29 Відповісти
Тобі "нікто нічого нє должен", імпотент обісраний.
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08.01.2025 18:30 Відповісти
є країни, які виступали проти нашого шансу в НАТО": США, Німеччина, Угорщина і Словаччина. Джерело: https://censor.net/ua/n3529196

Якщо б завтра поставили питання країнам о реальному вступі , то булоб ще більше. Аналогічно як із Францією від "незламно роздумаємо про контінгент французьких солдат-до Україні треба реалістичо ставитися до тер. питань" І навіть якщо не завтра, то теж більшість країн проти-ну не хто не бажає брати участь в майбутньому конфлікті,чи навіть ризикнути-от і все. Будуть мости,відкриті двері і таке інше, але кожен на кожного буде ківати що то він не хоче-ні то він та кучі відмазок і.т.д Відмовити вони самі не будуть-бо типо балоболи і насправді нічого не втрачають. А тягнути цю казочку-залюбки хоч до самого закату нато. Така вона доля.
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08.01.2025 18:32 Відповісти
имеет право но никто не даст- нормальных
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08.01.2025 18:33 Відповісти
Та куди вже серйозніше "Нечуваних та небачених гарантій безпеки", які ти понапідписував пачками. Правда щось не чути не видно їхньої дії.
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08.01.2025 18:35 Відповісти
куйла зупинить тільки смерть.Там вже клініка ніякі санкції і решта примочок не поможуть це вже ясно!Нащо говорити про всякі дурні гарантії,говори про те що треба замочити маньяка!!!
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08.01.2025 18:37 Відповісти
Українці теж мають право тебе запитати -"де ракети''-?!!!
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08.01.2025 18:40 Відповісти
Поховали їх у 2019 році.
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08.01.2025 20:09 Відповісти
Президент Зеленський у 2024 р. уклав Угоду про безпеку на 10 років: зі США, Німеччиною, Францією, Великобританією, Польщею, Італією, країнами Балтії.
Чому потрібні інші Угоди? Для чого кілька місяців Президент літав до цих країн, для укладання Угоди про безпеку??
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08.01.2025 18:56 Відповісти
Не, ну мля, треба були робити в кінці 2022 року, коли кацапи були слабкі, а зараз, якщо ми чогось доб'ємося, це буде великий успіх, і як я не люблю Зеленського, але погоджусь, що це його успіх в міжнародній дипломатії.
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08.01.2025 18:58 Відповісти
Україні немає сенсу вимагати гарантій що не зупинять *****.
Втім, всі базари за скоріше припинення війни - на користь бідних. Не варто очаровуватись щоб потім не розчаровуватись.
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08.01.2025 19:11 Відповісти
Одна з таких ґарантій - виробництво якісних мін на підприємствах Укроборонпрому…
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08.01.2025 19:37 Відповісти
Може Білорусь видасть серйозну гарантію ?
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08.01.2025 20:02 Відповісти
В такому разі нахіба підписував цілий стос "безпекових угод"?
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08.01.2025 23:41 Відповісти
 
 