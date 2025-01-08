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Новини
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Близько 300 людей залишаються в Кураховому, виїхати з міста можна лише через фільтрацію, - ОВА

В ОВА розповіли, скільки цивільних лишилося в Кураховому

У майже окупованому місті Курахове Донецької області залишаються 300 жителів. Вони відмовилися від евакуації.

Про це 8 січня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бажання виїжджати в них не було. Зараз російські війська пропускають (бажаючих виїхати з міста, - ред.) через фільтраційні напрямки. Що буде далі з цими людьми - ми не розуміємо",- сказав посадовець.

Він додав, що російські загарбники в цьому населеному пункті тиснуть дуже сильно, проте Сили оборони роблять все можливе, щоб стримувати окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Покровську на Донеччині продовжують працювати магазини і аптеки для мирних жителів, які залишилися в місті. Також до 15 січня продовжуватиме роботу відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, 13 грудня головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов провів прямий ефір на ютуб-каналі Бутусов+, присвячений ситуації, що склалася на фронті в районі міст Покровськ та Курахове.

Читайте також: Ситуація в Кураховому важка, значна частина міста знищена, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

евакуація (2321) Донецька область (8578) Покровський район (608) Курахове (122) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+10
ті, хто залишився не бояться фільтрації-для загарбників вони свої
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08.01.2025 18:39
+6
не всі. більшість тримається за свої домівки і майно бо розуміють що допомога жителям ТОТ від держави то фікція. *********, як і гідрант, лише брехати вміють.
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08.01.2025 18:48
+4
Яке майно у розбомбленій квартирі. Те, що в підвал знесли? Вони безперечні ждуни. А тому піх й на них.
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08.01.2025 19:26
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ті, хто залишився не бояться фільтрації-для загарбників вони свої
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08.01.2025 18:39 Відповісти
не всі. більшість тримається за свої домівки і майно бо розуміють що допомога жителям ТОТ від держави то фікція. *********, як і гідрант, лише брехати вміють.
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08.01.2025 18:48 Відповісти
Яке майно у розбомбленій квартирі. Те, що в підвал знесли? Вони безперечні ждуни. А тому піх й на них.
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08.01.2025 19:26 Відповісти
З чого ти взяв, що всі помешкання зруйновані? Це ж не Бахмут де майже рік були бої. Якась частина будинків зруйнована, якась вціліла. А навідь якщо житло не вціліло, у тих людей хто залишився буде можливість вирушити до ЄС, а у разі евакуції до України ні житла ні грошової допомоги, ні компенсації за зруйноване житло та ще й не випустять за кордон а відправлять на фронт, якщо чоловічої статі. З огляду на це кожен для себе приймає рішення де йому буде кращє.
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08.01.2025 21:19 Відповісти
А що їм заважає виїхати до ЄС прямо зараз? Чи вони чекають на персональний літак ***** після захоплення міста?
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09.01.2025 00:08 Відповісти
Як, що ви будете хоть трохи цікавитись нормативною базою країни та новинами, ви будете знать, що чоловіків призовного віку з України не випускають, відповідно саме це і заважає їм виїхати з України до ЄС. Дуже дивно, що ви цого не знали.
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09.01.2025 12:59 Відповісти
Я не цікавлюсь новинами. Я не цікавлюсь нормативними актами. Я цікавлюсь виключно антиукраїнськими елементами, які широко представлені на сайті, щоб здавати їх відповідним службам. Ти один з них. Ти ж новини читаєш. То там можеш частенько бачити що ловлять гадів і у соцмережах також. Частину з них прийняли за моєї підказки. Бійся, адвокат ухилянтів.
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09.01.2025 14:22 Відповісти
Це від того що ти дукуватий. Коли ти задаєш питання я тобі відповів, чому чоловіки призовного віку не можуть виїхати з України за кордон, це тобі не сподобалось, але це твої проблеми. Ти ще показав всім, що ти старий комуняка який ще мабуть сталіну писав доноси на сусідів і не оставив свою звичку і в теперешній час. Але комуняка часи змінилися, правохоронні ограни притягують до відповідальності за порушення законів, а не по доносу комуняк як раніше при твоєму кумирі сталіну. Так, що іди геть на свалку історії.
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09.01.2025 14:44 Відповісти
Я новобандерівець, а не комуняка. Комуняка це ти. Це такі як ти. Це ті яким вигідна поразка України тому вони пропагують виїзд з країни всім хто може допомогти країні в спротиві. Щоб у нас було якомога менше мобілізаційний склад. Ти звичайний агент *****. Але фарбуєшся під начебто демократа. Ти ще забув сказати що зеля чмо і не потрібно захищати країну де такий президент. Це у вас кацапських шпигунів така мантра для розповсюдження.Так що твоє місце на українських нарах, гнидо.
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09.01.2025 15:26 Відповісти
Не підгорай дуркуватий комуняка. Ти узьколобий навідь читать не вмієш, де ти побачіло що я "пропагую" виїзд з України? Я написав, що при віїзді з Покровська до України чи залишинні там виникають різні умови для подальшіх дій і кожен для себе вирішуе що для них зручніше. Ти комуняка перекрасилось в новобендерівця а розум остався куряче совковий. Але це добре, хай люди бачать які комуняцькі дурні ще залишились в Україні.
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09.01.2025 15:48 Відповісти
що чоловіків призовного віку з України не випускають, відповідно саме це і заважає їм виїхати з України до ЄС(c) Може це я писав? Тобі підгорає саме те? що чоловіків не випускають. А мовляв потрібно випустити, і тим самим залишити армію без поповнення. Хіба це не на руку кремлівського хмиря? Все. Гуляй. Поки за тобою не прийшли з кайданками.
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09.01.2025 15:59 Відповісти
Комуняка ти наш, в тебе відсутній логічній ланцюжок, ти мені задав питання "А що їм заважає виїхати до ЄС прямо зараз?", я тобі дурнесенькому відповів, що з України не випусуають, що не так? Кожна людина вирішує свою долю сама, залишатись у Покровську чи виїджати. Де в ціх висловуваннях твоя дурнесенька головушка подачіла якийсь заклик?
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09.01.2025 19:16 Відповісти
Не виправдовуйся. Ти вже в списку до подачі в СБУ на розгляд тебе під мікроскопом.
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09.01.2025 20:51 Відповісти
Покукарєкай півник покукарєкай. Ти насправді тупесенький думаєш, що ти когось тут налякав? Срать я хотів на тебе і на твої доноси.
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09.01.2025 23:18 Відповісти
Може ти срать і не хотів але вже обісрався. Аж через монітор від тебе смердить, паскудо закацапська.
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10.01.2025 00:33 Відповісти
И нафига путину вообще когото мобилизировать в россии? Он с оккупированых территорий Украинцев наберет и заставит воевать против Украинцев. И не надо тратить российский ресурс людской если Украинцы воюют против Украинцев.
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08.01.2025 18:58 Відповісти
а там що, вже люді з'явились?
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08.01.2025 19:15 Відповісти
Оборонні рубежі досі ніде не будують, схоже на якись домовленності по поступовій здачі території...
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08.01.2025 19:19 Відповісти
Ты уже везде объехал, от Днепра до Сум?
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08.01.2025 21:02 Відповісти
Я представляю какая жопа наступит если москали город-миллионник захватит. Миллионник никак не эвакуируеш. Вот где путинская армия пополнит ресурс пушечного мяса. За один присест тысяч 150 Украинцев мобилизирует одним махом
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08.01.2025 19:53 Відповісти
Ну что вы, какая еще мобилизация? Пусть сначала соловьев на фронт пойдет , и сын медведева.
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08.01.2025 21:04 Відповісти
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09.01.2025 08:31 Відповісти
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08.01.2025 20:10 Відповісти
Ждуни. Я сам завжди співчуваю бідним, бо сам такий.
Але коли вже місто розмоблене і захоплене - це 100% ждуни.
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08.01.2025 21:47 Відповісти
 
 