Близько 300 людей залишаються в Кураховому, виїхати з міста можна лише через фільтрацію, - ОВА

У майже окупованому місті Курахове Донецької області залишаються 300 жителів. Вони відмовилися від евакуації.

Про це 8 січня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бажання виїжджати в них не було. Зараз російські війська пропускають (бажаючих виїхати з міста, - ред.) через фільтраційні напрямки. Що буде далі з цими людьми - ми не розуміємо",- сказав посадовець.

Він додав, що російські загарбники в цьому населеному пункті тиснуть дуже сильно, проте Сили оборони роблять все можливе, щоб стримувати окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Покровську на Донеччині продовжують працювати магазини і аптеки для мирних жителів, які залишилися в місті. Також до 15 січня продовжуватиме роботу відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, 13 грудня головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов провів прямий ефір на ютуб-каналі Бутусов+, присвячений ситуації, що склалася на фронті в районі міст Покровськ та Курахове.

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