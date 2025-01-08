У Покровську продовжують роботу магазини, ворогу до міста лишилося 3 кілометри, - ОВА

У Покровську на Донеччині продовжують працювати магазини і аптеки для мирних жителів, які залишилися в місті. Також до 15 січня продовжуватиме роботу відділення "Укрпошти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"У Покровську працюють кілька магазинів, кілька аптек. До 15 січня працюватие ще одне відділення "Укрпошти". Дякую їм за роботу. Але, на жаль, ворог наближається до міста. І приблизно три кілометри до міста залишилося", - заявив Філашкін.

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Він зазначив, що в місті неможливо відновити електропостачання.

"Електрогазопостачання в місті Покровську не існує. Ми буквально пів року тому зробили величезну кількість свердловин, але вони не працюють зараз. Ми поставили генератори, підтримуємо людей усім, чим можемо. Працюють кілька Пунктів незламності, пунктів обігріву, щоб люди могли зігрітися, зарядити свої телефони. Але, на жаль, електрику відновити зараз можливості немає", - пояснив голова ОВА.

Він уточнив, що з Покровська було евакуйовано всіх дітей, але в місті все ще залишаються 7 200 жителів.

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Загалом уздовж лінії фронту в Донецькій області залишаються майже 40 тис. осіб. Органи влади, підрозділи поліції та ДСНС залишаються на місцях, щоб надавати населенню необхідну допомогу.

Нагадаємо, 13 грудня головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов провів прямий ефір на ютуб-каналі Бутусов+, присвячений ситуації, що склалася на фронті в районі міст Покровськ та Курахове.