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У Покровську продовжують роботу магазини, ворогу до міста лишилося 3 кілометри, - ОВА

ОСУВ Хортиця про Покровський напрямок

У Покровську на Донеччині продовжують працювати магазини і аптеки для мирних жителів, які залишилися в місті. Також до 15 січня продовжуватиме роботу відділення "Укрпошти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"У Покровську працюють кілька магазинів, кілька аптек. До 15 січня працюватие ще одне відділення "Укрпошти". Дякую їм за роботу. Але, на жаль, ворог наближається до міста. І приблизно три кілометри до міста залишилося", - заявив Філашкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Покровську залишилось понад 7 тисяч людей, евакуація сповільнилась, - ОВА

Він зазначив, що в місті неможливо відновити електропостачання.

"Електрогазопостачання в місті Покровську не існує. Ми буквально пів року тому зробили величезну кількість свердловин, але вони не працюють зараз. Ми поставили генератори, підтримуємо людей усім, чим можемо. Працюють кілька Пунктів незламності, пунктів обігріву, щоб люди могли зігрітися, зарядити свої телефони. Але, на жаль, електрику відновити зараз можливості немає", - пояснив голова ОВА.

Він уточнив, що з Покровська було евакуйовано всіх дітей, але в місті все ще залишаються 7 200 жителів.

Також читайте: Росіяни намагаються обійти Покровськ з флангів, але не мають успіху, - ОСУВ "Хортиця"

Загалом уздовж лінії фронту в Донецькій області залишаються майже 40 тис. осіб. Органи влади, підрозділи поліції та ДСНС залишаються на місцях, щоб надавати населенню необхідну допомогу.

Нагадаємо, 13 грудня головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов провів прямий ефір на ютуб-каналі Бутусов+, присвячений ситуації, що склалася на фронті в районі міст Покровськ та Курахове.

Автор: 

війна (1408) Донецька область (8578) Покровськ (640) Покровський район (608) війна в Україні (4168)


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в місті все ще залишаються 7 200 ждунів
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08.01.2025 15:50 Відповісти
А куди їм їхати ? До вас ? Щоб ви у весь час шипіли їм у спину : « понаїхали ; йдіть до себе, бо жаба душить , що усі порожні хати по селах викупили. ; не собі не людям. Нехай краще валяться , аби переселенців не було. Чорти ***.
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08.01.2025 17:22 Відповісти
А ви не у нас?
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08.01.2025 18:08 Відповісти
Ми в себе дома , так само як і ви в себе і в своєму домі вам ой як око мозолять переселенці , що ви готові їх із гімном зжерти.
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08.01.2025 22:28 Відповісти
Так зроби свій внесок в цю справу щоб її виправити, це дуже просто. Подаруй (безкоштовно) своє житло та майно переселенцю, а сама з своєю родиною куди захочеш, але в межах України і тоді в Покровську залишиться не 7200, а 7199 "ждунів". Як тобі ідея?
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08.01.2025 21:51 Відповісти
Нехай краще "зустрічають" з квітами, здають місця діслокації ЗСУ, коригують удари по базах охорони та системах ППО, за бутилку водки, - коригують дронові удари по аптеках та магазинах які ще працюють ; не собі не людям,
краще збирати для рашки дані про розміщення засобів РЕБ та ППО та не їхати за кордон ..... бо жаба душить ..... це не ждуни .... це ждителі
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08.01.2025 17:48 Відповісти
Послухай мене зіронька , як що не дай Боже , до тебе прийдуть кацапи , то повір мені , ти теж нікуди не поїдеш. Бо не розтанешься зі своєю полірованою стінкою якій скоро буде 40 років.
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08.01.2025 22:30 Відповісти
послухай мене,моя краса, коли прийшли кацапи я уїхала. Вишлі мені свій адрес, я тобі мій місяць ясний - вишлю фоток 100-150 свого будинку після приходу твоїх йо@нутих кацапів.
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09.01.2025 11:07 Відповісти
В людей різні проблеми є старі люди ,які не хочуть і не можуть виїхати,вони краще помруть в своїх домівках ,ніж поїдуть в нікуди,щоб спати на полу,або на розкладушці, з якою вони не встануть ,а на західній тільки бізнес роблять з того,що здають квартири за великі кошти,так що не треба називати ждунами ціх бідних людей,які зосталися там і живуть , навіть в таких умовах
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09.01.2025 11:54 Відповісти
 
 