Фінляндія підтримує нові санкції проти Росії, - глава МЗС Валтонен

Фінляндія підтримує посилення санкцій проти Росії, оскільки вони працюють.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи можливість посилення санкцій проти тіньового флоту РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу Валтонен зазначила, що це питання не тільки зменшення доходів військової машини РФ, а й запобігання великій екологічній катастрофі в Балтійському морі.

"І якщо говорити про тіньовий флот, то тут у нас є кілька питань, а не тільки розвантаження граничної ціни на нафту, яка є для того, щоб зменшити доходи для російської військової машини... По-друге, щоб запобігти великій екологічній аварії, яка, на жаль, навіть вірогідніша, ніж ми думаємо зараз, коли Балтійське море теж замерзає, а судна не дуже хорошої якості", - сказала глава МЗС Фінляндії.

Крім цього, за її словами, Фінляндія хоче захистити сільськогосподарську інфраструктуру, і для цього в України є багато технологічних засобів. Валтонен наголосила, що рада тому, що Фінляндія може "використовувати фантастичні можливості, які є в України щодо цього".

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