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Новини
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Сибіга про заяви Трампа: Україна зацікавлена активному діалозі на рівні лідерів

трамп

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга  прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер розуміє небажання Російської Федерації, щоб України долучилася до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я точно знаю, що спільний інтерес трансатлантичної спільноти - це досягнення стійкого, справедливого, всеосяжного миру. Я точно можу вам сказати, що Росія прагне війни і знищення України. Я точно можу вам сказати, що Росія не змінила свою риторику - риторику капітуляції та ультиматумів", - наголосив міністр.

При цьому, на його переконання, найкращим форматом обміну думками між президентами України та США є формат прямого спілкування.

"Тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, у тому числі на рівні лідерів, і саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватись думками як щодо причин, так і щодо наслідків", - сказав Сибіга.

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Нагадуємо, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України до НАТО і застеріг, що війна може загостритися.

Автор: 

членство в НАТО (1724) Трамп Дональд (5815) Сибіга Андрій (422)


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Топ коментарі
+4
Які лідери ? Хто вони до України ?
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08.01.2025 19:44
+3
Трамп вже заявив, що до вступу України до НАТО вирішує Росія! Що кому не зрозуміло?
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08.01.2025 19:43
+2
Україна очікувала в 2022р. на відкриття Другого Фронту проти російського фашизму. Однак чи міг хтось передбачити тоді, що через три роки виснажливої оборони, їй доведеться воювати тепер вже на два фронти.

Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.

Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.

Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не здавайся.
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08.01.2025 19:45
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Трамп вже заявив, що до вступу України до НАТО вирішує Росія! Що кому не зрозуміло?
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08.01.2025 19:43 Відповісти
Які лідери ? Хто вони до України ?
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08.01.2025 19:44 Відповісти
Україна очікувала в 2022р. на відкриття Другого Фронту проти російського фашизму. Однак чи міг хтось передбачити тоді, що через три роки виснажливої оборони, їй доведеться воювати тепер вже на два фронти.

Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.

Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.

Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не здавайся.
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08.01.2025 19:45 Відповісти
вы забыли, что второй фронт - это внутренние предатели, начиная с зеленского, ермака, умерова, сибиги и остальных по вертикали
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08.01.2025 21:06 Відповісти
но вы не забыли, а делаете это умышленно
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08.01.2025 21:07 Відповісти
Сибіга вже і штани зняв, чекає лідерів!
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08.01.2025 19:45 Відповісти
тобто, можна десять соток на гренландії застовбичить?
нууу....
на рівних з трампом, ілоной і грєтой тумблєр.
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08.01.2025 19:49 Відповісти
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08.01.2025 19:55 Відповісти
Якась вона взагалі ніяка, ця сибіга...
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08.01.2025 19:50 Відповісти
Голосна і потужна. А більше і не вимагається.
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08.01.2025 19:58 Відповісти
Сибіго!
Сядь коло параші та нє отсвєчівай!
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08.01.2025 20:01 Відповісти
Ніхто нас вже не буде запитувати. Трампо-Маскаль з ****** поділять світ на дві частини так і будемо далі жити. Нас забере ***** разом із Європою, а американським імперіалістам усе інше.
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08.01.2025 20:05 Відповісти
А що Маск отримає ?
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08.01.2025 20:31 Відповісти
Трамп до виборів же обіцяв створити заради нього департамент «роги та ратиці».
Маск з Тілем кинули око на військову промисловість.
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08.01.2025 20:44 Відповісти
...на рівні лідерів. А, що ішак такж рахує себе за лідера? Прострочене чмо, яке поки що займає місце президента...
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08.01.2025 21:10 Відповісти
Слизняк. Трахнути Трампа по макітрі Будапештським меморандумом і позаблоковим статусом України до 2014-го слабо?
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08.01.2025 23:27 Відповісти
 
 