Сибіга про заяви Трампа: Україна зацікавлена активному діалозі на рівні лідерів
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер розуміє небажання Російської Федерації, щоб України долучилася до НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я точно знаю, що спільний інтерес трансатлантичної спільноти - це досягнення стійкого, справедливого, всеосяжного миру. Я точно можу вам сказати, що Росія прагне війни і знищення України. Я точно можу вам сказати, що Росія не змінила свою риторику - риторику капітуляції та ультиматумів", - наголосив міністр.
При цьому, на його переконання, найкращим форматом обміну думками між президентами України та США є формат прямого спілкування.
"Тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, у тому числі на рівні лідерів, і саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватись думками як щодо причин, так і щодо наслідків", - сказав Сибіга.
Нагадуємо, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ через прагнення України до НАТО і застеріг, що війна може загостритися.
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Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.
Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.
Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не здавайся.
нууу....
на рівних з трампом, ілоной і грєтой тумблєр.
Сядь коло параші та нє отсвєчівай!
Маск з Тілем кинули око на військову промисловість.