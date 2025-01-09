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Новини
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

дрони,шахеди

Ввечері 8 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в Сумській області, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА в центрі Харківської області, курс - західний/північно-західний;
  • БПЛА на сході Харківщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс - південний/південно-західний.
  • Ворожі ударні БпЛА в напрямку Суми з північного заходу.
  • Ворожі ударні БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.

Оновлення станом на 22:01

  • БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/північно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі, сході та південному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний/західний.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

Оновлення станом на 23:08

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс - східний;
  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-східний.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.
  • Ворожі ударні БпЛА у напрямку Дніпра з південного заходу.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі.

Оновлення станом на 00:15

  • БпЛА на сході Чернігівщині, курс - південно-східний;
  • БпЛА в центрі Харківщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на північному та південному заході Черкащини, курс - південно-західний/північний;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - північний.

Оновлення станом на 00:54

  • БпЛА на південному сході Чернігівщині, курс - північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на північному сході Черкащини, курс - північно-західний;
  • БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум із заходу.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного сходу.

Оновлення станом на 01:59: наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на Сумщині (через м.Суми рухається у північному напрямку) та в центрі Дніпропетровщини, курс - північно-східний.

Також читайте: На Кіровоградщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БПЛА. ФОТО

Автор: 

Повітряні сили (2676) повітряна тривога (923) Шахед (1049) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+3
Почекай, тут перекладач з фарсі зареєструвався!
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08.01.2025 22:02
+1
де наш мільйон безбілотників
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08.01.2025 21:38
+1
яка різниця в назві, колі 50 кг вибухівки прилітає....?
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08.01.2025 21:46
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ЦЕ НЕ УДАРНИЙ ДРОН !!!

Шахе́д-136 (перс. شاهد ۱۳۶ /ʃɒːˈhed/, англ. Shahed, пер. «свідок» або Герань-2 у російській армії) - іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation.
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08.01.2025 20:12 Відповісти
яка різниця в назві, колі 50 кг вибухівки прилітає....?
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08.01.2025 21:46 Відповісти
Почекай, тут перекладач з фарсі зареєструвався!
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08.01.2025 22:02 Відповісти
Шураві чи дух?
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08.01.2025 22:38 Відповісти
принцип дії ..ми або обговорюємо .. або як
UCAV), також знаний як бойовий дрон, ударний БПЛА, а у розмовній мові скорочено, як дрон або бойовий БЛА - це безпілотний літальний апарат, який використовують для стеження, виявлення цілей і рекогностування, та здатний переносити авіаційні **********, як от ракети, ПТРК та/або бомби у місцях кріплення, для завдавання

ви там своєму холую валерке коломиійцу скажіть що я можу виписати в табло без проблем.

перекладач йому вже точно не знадобиться.
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08.01.2025 22:43 Відповісти
так це ж Цензор, редактори про БПЛА... і тд і тп
Валєрка тут до чого?
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08.01.2025 22:50 Відповісти
за хамство "Почекай, тут перекладач з фарсі зареєструвався!"

ви лучок зовсім дурачок ?
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08.01.2025 22:52 Відповісти
можете ще Урсу ..Барабана запросити ..один фіг інваліди пустословні
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08.01.2025 22:53 Відповісти
"Остапа понєсло"....
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08.01.2025 22:54 Відповісти
це свіжий юродивий форума. Щоб не скучно було.
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09.01.2025 02:08 Відповісти
всі люди однаково сметрні, але мало хто проживає таке жалюгідне життя, як ти.
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09.01.2025 02:51 Відповісти
це тільки підтверджує, що ти прожив як під пеньком висрався.
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09.01.2025 02:59 Відповісти
Добре.
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09.01.2025 03:36 Відповісти
добре що ти це розумієш. Це розуміння буде тобі додавати наснаги у вирбництві твого лайна.
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09.01.2025 03:56 Відповісти
І це теж добре.
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09.01.2025 08:29 Відповісти
для тупих і тупих холуїв

камікадзе - літаючий *********
ударний - носій

так зрозуміло, чи ще розжувати?
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08.01.2025 22:48 Відповісти
Якщо вже точно, то безпілотник-самогубець.
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09.01.2025 03:03 Відповісти
де наш мільйон безбілотників
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08.01.2025 21:38 Відповісти
 
 