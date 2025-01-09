Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 8 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА в Сумській області, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА в центрі Харківської області, курс - західний/північно-західний;

БПЛА на сході Харківщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на півночі Донеччини, курс - південний/південно-західний.

Ворожі ударні БпЛА в напрямку Суми з північного заходу.

Ворожі ударні БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.

Оновлення станом на 22:01

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;

БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА в центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/північно-західний/південно-східний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на півночі, сході та південному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний/західний.

Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

Оновлення станом на 23:08

БпЛА на півдні Сумщини, курс - південний/південно-західний/південно-східний;

БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на заході Харківщини, курс - східний;

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-східний.

Ворожий ударний БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.

Ворожі ударні БпЛА у напрямку Дніпра з південного заходу.

Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі.

Оновлення станом на 00:15

БпЛА на сході Чернігівщині, курс - південно-східний;

БпЛА в центрі Харківщини, курс - західний;

БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на північному та південному заході Черкащини, курс - південно-західний/північний;

БпЛА на півдні Сумщини, курс - північний.

Оновлення станом на 00:54

БпЛА на південному сході Чернігівщині, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на північному сході Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний.

Ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум із заходу.

Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного сходу.

Оновлення станом на 01:59: наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на Сумщині (через м.Суми рухається у північному напрямку) та в центрі Дніпропетровщини, курс - північно-східний.

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