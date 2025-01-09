Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 8 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА
Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в Сумській області, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА в центрі Харківської області, курс - західний/північно-західний;
- БПЛА на сході Харківщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Донеччини, курс - південний/південно-західний.
- Ворожі ударні БпЛА в напрямку Суми з північного заходу.
- Ворожі ударні БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.
Оновлення станом на 22:01
- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА в центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/північно-західний/південно-східний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на півночі, сході та південному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний/західний.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.
Оновлення станом на 23:08
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на заході Харківщини, курс - східний;
- БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-східний.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.
- Ворожі ударні БпЛА у напрямку Дніпра з південного заходу.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі.
Оновлення станом на 00:15
- БпЛА на сході Чернігівщині, курс - південно-східний;
- БпЛА в центрі Харківщини, курс - західний;
- БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на північному та південному заході Черкащини, курс - південно-західний/північний;
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - північний.
Оновлення станом на 00:54
- БпЛА на південному сході Чернігівщині, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на північному сході Черкащини, курс - північно-західний;
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум із заходу.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного сходу.
Оновлення станом на 01:59: наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на Сумщині (через м.Суми рухається у північному напрямку) та в центрі Дніпропетровщини, курс - північно-східний.
Топ коментарі
+3 Валерий Коломиец #502756
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Шахе́д-136 (перс. شاهد ۱۳۶ /ʃɒːˈhed/, англ. Shahed, пер. «свідок» або Герань-2 у російській армії) - іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation.
UCAV), також знаний як бойовий дрон, ударний БПЛА, а у розмовній мові скорочено, як дрон або бойовий БЛА - це безпілотний літальний апарат, який використовують для стеження, виявлення цілей і рекогностування, та здатний переносити авіаційні **********, як от ракети, ПТРК та/або бомби у місцях кріплення, для завдавання
ви там своєму холую валерке коломиійцу скажіть що я можу виписати в табло без проблем.
перекладач йому вже точно не знадобиться.
Валєрка тут до чого?
ви лучок зовсім дурачок ?
камікадзе - літаючий *********
ударний - носій
так зрозуміло, чи ще розжувати?