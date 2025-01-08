УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11739 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 013 0

На Кіровоградщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БПЛА. ФОТО

Вибухотехніки поліції Кіровоградської області знищили бойову частину російського безпілотника, що не здетонувала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Кіровоградщини.

Зазначається, що на території області співробітники відділу вибухотехнічної служби провели обстеження місць падінь безпілотних літальних апаратів РФ. У результаті було виявлено бойову частину одного з дронів, що не здетонувала.

Вибухонебезпечний об’єкт фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сапери знешкодили на Кіровоградщині нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФОТО

Вибухотехніки Кіровоградщини знешкодили бойову частину дрона РФ
Вибухотехніки Кіровоградщини знешкодили бойову частину дрона РФ

Автор: 

Шахед (1049) Кіровоградська область (571) війна в Україні (4168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 