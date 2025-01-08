На Кіровоградщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БПЛА. ФОТО

Вибухотехніки поліції Кіровоградської області знищили бойову частину російського безпілотника, що не здетонувала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Кіровоградщини.

Зазначається, що на території області співробітники відділу вибухотехнічної служби провели обстеження місць падінь безпілотних літальних апаратів РФ. У результаті було виявлено бойову частину одного з дронів, що не здетонувала.

Вибухонебезпечний об’єкт фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

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