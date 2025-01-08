Росіяни завдали ударів по Степногірську Запорізької області, дві людини загинули, ще двох врятували з-під завалів (оновлено)

У середу, 8 січня, російські загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту Степногріську Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки люди опинилися під завалами.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший - в житловий будинок", - розповів посадовець.

Під завалами будинку опинилися четверо людей.

"Двох людей врятовано, ще двоє залишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває", - розповів Федоров.

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Згодом очільник ОВА Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули.

"Внаслідок ворожих ударів під завалами будинку опинилися чотири людини. Одного чоловіка і одну жінку врятували. Вони зараз у лікарні. На жаль, двоє жінок загинули - їхні тіла щойно дістали з під-завалів", - повідомив посадовець.

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