9 січня оголошено Днем жалоби у Запорізькій області

Четвер, 9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби у зв'язку з авіаударами, які Росія завдала по Запоріжжю 8 січня.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено День жалоби",- написав посадовець.

Він додав, що після російської атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.

Нагадаємо, що в середу, 8 січня, російські окупанти КАБами атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, загинуло 13 осіб, багато поранених.

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