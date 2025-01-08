9 січня оголошено Днем жалоби у Запорізькій області
Четвер, 9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби у зв'язку з авіаударами, які Росія завдала по Запоріжжю 8 січня.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено День жалоби",- написав посадовець.
Він додав, що після російської атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.
Нагадаємо, що в середу, 8 січня, російські окупанти КАБами атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, загинуло 13 осіб, багато поранених.
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Юрій Нікітін
показати весь коментар08.01.2025 20:56 Відповісти Мені подобається 0
tanix pristavka
показати весь коментар08.01.2025 22:53 Відповісти Мені подобається 0
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