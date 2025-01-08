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9 січня оголошено Днем жалоби у Запорізькій області

9 січня оголошено Днем жалоби у Запорізькій області

Четвер, 9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби у зв'язку з авіаударами, які Росія завдала по Запоріжжю 8 січня.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено День жалоби",- написав посадовець.

Він додав, що після російської атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.

Нагадаємо, що в середу, 8 січня, російські окупанти КАБами атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, загинуло 13 осіб, багато поранених.

Дивіться також: Зеленський про удар КАБами по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор. ВIДЕО

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) жалоба (166) Запорізька область (3645)


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Жалоба то ок, але ' на хліб не намастиш '. Ці люди( поранені ) і родичі загиблих потребують суттєвішої допомоги, але чи буде вона?
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08.01.2025 20:56 Відповісти
влада може надати лише день жалоби. все інше потрібно їм самим
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08.01.2025 22:53 Відповісти
 
 