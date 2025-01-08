Зеленський про удар КАБами по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор. ВIДЕО
Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, є загиблі та поранені. Це свідомий терор РФ проти цивільних українців.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Загинули 13 людей.
"Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - наголосив глава держави.
Удар РФ по Запоріжжю 8 січня
Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.
Раніше повідомлялося про 30 поранених та одну загиблу людину.
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Але поки існує ставленик пуйла Зеля, відповіді рашистам не буде.
Пуйло заборонив Зелі це робити.
Це те саме, що санкції за злочин замість суду.
Спробувати можна, але толку мало.
"Дякую" вам бекаюча 73% отара.
Раніше хоч чули від президента про неодміне покарання та відповідь агресору, а зараз просто потрібен якийсь міфічний " тиск"... Пшик короче від Європи рожевими газами.
Принцип «око за око» застосовувався у випадках, коли одна людина навмисно завдавала тілесної шкоди іншій. В Законі Мойсея було сказано: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб - те, що він зробив іншій людині, треба зробити і йому» (Левіт 24:20).
F-16 дали, дві ескадрільї є, але вони десь героїчно збивают по 4 ракети за виліт десь там над Київом...
Тепер ото усе затихло... Кажуть що ракет нема на 120-150 км...
Тим не менш, я жодного разу не чув про використання F-16 на проблемних ділянках крім Сумщини-Курщини...
Чому при радіусі наявних ракет 120-150 км літаки працюють десь там по ракетах, а не на лінії зіткнення? Хтось це пояснить адекватно?