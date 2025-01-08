Зеленський про удар КАБами по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор. ВIДЕО

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, є загиблі та поранені. Це свідомий терор РФ проти цивільних українців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Загинули 13 людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - наголосив глава держави.

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Удар РФ по Запоріжжю 8 січня

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про 30 поранених та одну загиблу людину.