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Зеленський про удар КАБами по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор. ВIДЕО

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, є загиблі та поранені. Це свідомий терор РФ проти цивільних українців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Загинули 13 людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - наголосив глава держави.

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Удар РФ по Запоріжжю 8 січня

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих. 

Раніше повідомлялося про 30 поранених та одну загиблу людину.

Автор: 

Запоріжжя (2282) Зеленський Володимир (23973) обстріл (28687) Запорізька область (3645) КАБ (366) Запорізький район (121) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+17
Потрібно починати з себе: поміняти вище політичне і військове керівництво країни - камарілью продажних, злодюжних брехливих покидьків. Вони не організували і не забезпечили оборону країни, дають безкарно добивати економіку, енергетику, оборонку, гроблять Армію і готують країну до капітуляції по договорняку з кацапами
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08.01.2025 18:11
+14
А я було подумав, що знову закликатиме не хвилюватись та готуватись до "шашликів", але "тиск" від "шашликів" не далеко втік.
"Дякую" вам бекаюча 73% отара.
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08.01.2025 18:15
+13
А тебе треба повісити за держзраду
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08.01.2025 18:17
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Потрібно аналогічно вдарити по містах рашистів, це буде відплата.
Але поки існує ставленик пуйла Зеля, відповіді рашистам не буде.
Пуйло заборонив Зелі це робити.
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08.01.2025 18:08 Відповісти
Тиск за терор?!
Це те саме, що санкції за злочин замість суду.
Спробувати можна, але толку мало.
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08.01.2025 18:09 Відповісти
кассапердонію потрібно повернути до стану після розвалу совка, аби там не було ні їсти, ні пити і роботи ніде не було. лише після цього вона розвалиться.
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08.01.2025 18:11 Відповісти
Потрібно починати з себе: поміняти вище політичне і військове керівництво країни - камарілью продажних, злодюжних брехливих покидьків. Вони не організували і не забезпечили оборону країни, дають безкарно добивати економіку, енергетику, оборонку, гроблять Армію і готують країну до капітуляції по договорняку з кацапами
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08.01.2025 18:11 Відповісти
..як він сам себе поміняє?
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08.01.2025 19:24 Відповісти
хто вибрав той хай і міняє
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08.01.2025 20:21 Відповісти
Мерзенні рашистські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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08.01.2025 18:12 Відповісти
Тиск, це щоки дути?
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08.01.2025 18:13 Відповісти
А можно каким то образом здания обвешивать конструкциями наподобие того как бронетехнику обвешивают сетками и мангалами противодроновыми? Ежели многоэтажку обварить металлоконструкциями ну и крышу естесно то может поможет протв КАБов ?
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08.01.2025 18:14 Відповісти
... дитино!! Іди до мами..хай тобі сопельки витре!))) Де таких..як ти ... дурноголових... вирощують!?))))
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08.01.2025 19:26 Відповісти
Каб це не дрон. Не меліть дурниці.
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08.01.2025 19:31 Відповісти
А я було подумав, що знову закликатиме не хвилюватись та готуватись до "шашликів", але "тиск" від "шашликів" не далеко втік.
"Дякую" вам бекаюча 73% отара.
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08.01.2025 18:15 Відповісти
посилай татарова ..він всіх перестріляє
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08.01.2025 18:16 Відповісти
А тебе треба повісити за держзраду
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08.01.2025 18:17 Відповісти
пусті слова... де наші ракети?
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08.01.2025 18:19 Відповісти
Царство небесне загиблим та сили родинам.
Раніше хоч чули від президента про неодміне покарання та відповідь агресору, а зараз просто потрібен якийсь міфічний " тиск"... Пшик короче від Європи рожевими газами.
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08.01.2025 18:20 Відповісти
краще асиметрична відповідь - на 3 КАБ в Україну, відправлять 10 КАБ в рашку прямо по центру міст. От тоді любий орк подума, перед обстрілами.
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08.01.2025 18:23 Відповісти
зеля тіки ******* - а сам виконує план рашистів.ні разу не вїбали по москві.
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08.01.2025 18:24 Відповісти
******* чи ******* ? ..чи одночасно ? )
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08.01.2025 19:08 Відповісти
Вова, а що ти розумієш під словом "тиск"? Ти хочеш у відповідь на подібне варварство вдарити по росії тиском?
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08.01.2025 18:46 Відповісти
тиском більше 1 атмосфери або асфальтом....
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08.01.2025 19:05 Відповісти
бубочки тиск - мишачий писк!
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08.01.2025 22:29 Відповісти
Господи, одного від тебе прошу- знищи всіма прокляту мацкаляндію! Не залиш на світі жодного мацкаля, де б вони не були! Амінь 🙏.
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08.01.2025 18:53 Відповісти
Замість того щоб у своїй тиловій норі бити поклони Господу (Він тебе не почує і кацапів не знищить), одягни памперс,вийди на вулицю і знайди когось із бородатої наволочі з Московського патріархату! Їм потрібен Амінь. А бризкати тут слиною,сидячи на бойовому дивані просто смішно.
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08.01.2025 19:40 Відповісти
так тисни бл..ть!
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08.01.2025 19:07 Відповісти
тиснилка не виросла...
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08.01.2025 22:30 Відповісти
А це мешігене кепеле , цей поц знає, що є Законом Моісея де діє принцип «око за око» ,которий був частиною Закону, який Бог у давнину дав через Мойсея ізраїльському народу. Пізніше його процитував Ісус у своїй Нагірній проповіді (Матвія 5:38; Вихід 21:24, 25; Повторення Закону 19:21).
Принцип «око за око» застосовувався у випадках, коли одна людина навмисно завдавала тілесної шкоди іншій. В Законі Мойсея було сказано: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб - те, що він зробив іншій людині, треба зробити і йому» (Левіт 24:20).
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08.01.2025 19:30 Відповісти
Більшість форумістів таааааккк вчора жаліла щурів,які забарикадирувалися у підвалі в Запоріжжі з криками : ми нє будєм ваєвать і їх викурювали газом,як крис з нори...Форумісти,вам і досі жалко запорізьких ухилянтів? З кацапами не треба ваєвать,треба здаватися на їх милість? Якщо так....ну тоді готуйте своїх дружин,матерів,сестер,дочок для бурято-якуто-тувинців!
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08.01.2025 19:34 Відповісти
Чим ти будеш тиснути? коли проти КАБів можна боротися тільки засобами ППО дальньої дії, ********* винущувачами яких нам взагалі не дають або типу Patriot-PAC-3 чи SAMP-T, якіх нам навіть в рахунок того що Україна згідно будапештського меморандуму знищила 2 тис. ядерних боєголовок з ракетами бувшого СРСР націлених на США і ЄС дають дуже мало, та і ті згідно повідомлень Безуглої до 5 комплексів були мяко кажучі дивним чином за неповний рік знищені ворогом, коли за попередні 1,5 роки ні одного. Так чим можна тоді тиснути?- бракованими мінами, дронами і ребами які за народні кошти презеденська вертикаль поставляє на фронт що веде до великіх втрат українськіх захисників- чи 400 тис. це мало і це офіційно тому що всі розуміють що їх більше, чи бусіфіціруємими громадянами яких бьють до полусмерті, а потім відправляють в такому стані на фронт при тому держслужбовці- депутати , судді, прокурори,міністра та інші не їдуть захищати державу бо знають що цім тиснути на КАБи неможливо спокійно самі собі зробили бронь від фронту і дограбовують країну , щоб на всякий випадок здриснути.
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08.01.2025 19:41 Відповісти
По рукам ударь, ты же не сопля какая то
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08.01.2025 20:21 Відповісти
Рік тому усі наші джерела волали, що ось дайте F-16, й то ми выдбємося від КАБ-ів... На Сумщині, Харьківщині, Запоріжжі..
F-16 дали, дві ескадрільї є, але вони десь героїчно збивают по 4 ракети за виліт десь там над Київом...
Тепер ото усе затихло... Кажуть що ракет нема на 120-150 км...
Тим не менш, я жодного разу не чув про використання F-16 на проблемних ділянках крім Сумщини-Курщини...
Чому при радіусі наявних ракет 120-150 км літаки працюють десь там по ракетах, а не на лінії зіткнення? Хтось це пояснить адекватно?
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08.01.2025 21:43 Відповісти
 
 