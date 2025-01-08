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РФ атакувала КАБами Запоріжжя: 13 загиблих та 63 поранених, серед них - 13-річна дівчинка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула, ще троє - поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", - додав він.

Повітряні сили напередодні попереджали про пуск КАБ в напрямку міста.

У місті також пролунали повторні вибухи.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6 осіб.

Очільник області заявив, що тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

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Оновлено станом на 17:50

"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія - країна-терорист", - уточнив Федоров. 

Виконувачка обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила про 13 загиблих та 18 поранених. До того повідомлялося про 30 поранених та одну загиблу людину.

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Оновлено 18:30

Офіс Генпрокурора повідомив про 29 постраждалих. Щонайменше 4 людини госпіталізували у тяжкому стані.

Унаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Також серед поранених є 13-річна дівчинка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості, повідомив очільник ОВА Федоров. 

Оновлена інформація

Згодом Національна поліція повідомила, що станом на 19:30 відомо про 13 загиблих та 32 поранених людей.

Більшість з постраждалих під час атаки РФ просто перебували на вулиці та у громадському транспорті.

Пошкоджено 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі.

"8 січня о 15:40 росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт", - йдеться у повідомленні. 

Оновлення станом на 21:31

За інформацією Офісу Генерального прокурора, до 63 збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. 13 людей загинуло.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року

Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 8 січня 2025 року

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) Запорізька область (3645) Запорізький район (121) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+60
..а почалося усе з Великого асфальту, дермаківського оману, "чонгарів" і мАйскіх шашликів..
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08.01.2025 17:12
+44
Так так, це точно і запереченням не підлягає. Царьок мокшанський винуватий, а от блазень хрипатий, який допоміг повномасштабне вторгнення своєму кумиру почати, ні при чому, ні-ні. А хто каже протилежне - той дурак. А, зовсім забув, ще ж зброю продали і армію розвалили попередники, а коли незрівнянний за рішенням суду вимушений був влізти у крісло президента, хоч і опирався до останнього, схопився за голову, як він буде усе це розгрібати і готувати країну до відпору агресору, яким він усе своє життя вважав московію. Зброю і гроші не дають прокляті буржуї західні, незрозуміло на якій підставі і по якому праву гундосять про якусь корупцію і агентів московії на вищих посадах у державі, невдячні, краще б навчилися аплодувати Найвеличнішому більш переконливо. Важко, дуже важко Сонцесяйному, а тут іще усякі дурні звинувачують, то їм асфальт не такий, то Чогар не так розмінували. А Бубочка ж ні у чому не винуватий, а хто так не вважає - той дурак.
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08.01.2025 19:14
+33
Там 140 млн ******..
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08.01.2025 18:04
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Зеленський подивіться а очі пуйлу та розкажіть йому за справедливий мир...бо він не розуміє що значить "справедливий" та й ми теж...
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08.01.2025 23:51 Відповісти
Що ще мають зробити кацапи, щоб грохнули нарешті їхнього пуйла разом з думою та урядом?
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09.01.2025 01:00 Відповісти
Царство Небесне загиблим. Кривава помста вбивцям.
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09.01.2025 02:58 Відповісти
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09.01.2025 03:08 Відповісти
Почему Украина не атакует то что поможет остановитъ и победитъ, мост который полностьюподорвет войну , и тд. уже дали оружие , хуже не будет уже кого боятся. Байден и сша повоопили бы и перестали зато зауважали бы такие решения Украины. Граждан убивают а мы по подвалам с ботылками бензина бъем в раше котрое не сыграет роли в войне
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09.01.2025 06:00 Відповісти
А деж ті гаранти-підписанти безпеки-миру, якими так кичилась зелена влада. Як вона, зелена наволочь, всім доказувала - шо саме ось такі гарантії і мали бути, а не Мінськи домовленості. А гамномарафон як розповідав про всякі племена-гарантувальникі. І шо - де вони ті гарантії. При Мінських домовленостях таких жахів не було. 19 рік стучить у порожній мозок українців.
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09.01.2025 07:49 Відповісти
"Мы не абижаемся"...- сепар богуслай
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09.01.2025 11:19 Відповісти
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