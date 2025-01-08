РФ атакувала КАБами Запоріжжя: 13 загиблих та 63 поранених, серед них - 13-річна дівчинка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула, ще троє - поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", - додав він.

Повітряні сили напередодні попереджали про пуск КАБ в напрямку міста.

У місті також пролунали повторні вибухи.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6 осіб.

Очільник області заявив, що тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

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Оновлено станом на 17:50

"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія - країна-терорист", - уточнив Федоров.

Виконувачка обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила про 13 загиблих та 18 поранених. До того повідомлялося про 30 поранених та одну загиблу людину.

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Оновлено 18:30

Офіс Генпрокурора повідомив про 29 постраждалих. Щонайменше 4 людини госпіталізували у тяжкому стані.

Унаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Також серед поранених є 13-річна дівчинка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості, повідомив очільник ОВА Федоров.

Оновлена інформація

Згодом Національна поліція повідомила, що станом на 19:30 відомо про 13 загиблих та 32 поранених людей.

Більшість з постраждалих під час атаки РФ просто перебували на вулиці та у громадському транспорті.

Пошкоджено 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі.

"8 січня о 15:40 росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт", - йдеться у повідомленні.

Оновлення станом на 21:31

За інформацією Офісу Генерального прокурора, до 63 збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. 13 людей загинуло.

















