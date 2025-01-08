Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії досягнення справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував за гуманітарну допомогу з боку Саудівської Аравії та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили двосторонню та багатосторонню співпрацю для досягнення справедливого й тривалого миру.

Окремо Зеленський розповів про ініціативу Food from Ukraine для підтримки сирійського народу та запросив Саудівську Аравію приєднатися до неї. Завдяки цій програмі Україна за фінансової підтримки інших країн постачатиме Сирії продовольство й технології в сільському господарстві.

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