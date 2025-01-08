УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12078 відвідувачів онлайн
Новини
1 226 11

Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії досягнення справедливого миру

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував за гуманітарну допомогу з боку Саудівської Аравії та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили двосторонню та багатосторонню співпрацю для досягнення справедливого й тривалого миру.

Окремо Зеленський розповів про ініціативу Food from Ukraine для підтримки сирійського народу та запросив Саудівську Аравію приєднатися до неї. Завдяки цій програмі Україна за фінансової підтримки інших країн постачатиме Сирії продовольство й технології в сільському господарстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай, Індія, США та Саудівська Аравія здатні за один день зупинити війну РФ проти України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Саудівська Аравія (572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
А з банановою республікою коли?
показати весь коментар
08.01.2025 22:12
+3
Пустили Козлика у "капусту" косити. А він до "капусти" всіх своїх козлЕночьков притягнув.
показати весь коментар
08.01.2025 22:27
+2
Нафта 30 доларів за барель і настане мир.
показати весь коментар
08.01.2025 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А з банановою республікою коли?
показати весь коментар
08.01.2025 22:12 Відповісти
ще навіть не середина місяця - а він всі бонусні хвилини в пакеті на січень "спалить"! Не думає, що все із бюджету України....
показати весь коментар
08.01.2025 22:40 Відповісти
Так Україна , виходить , вже і з Саудовською Аравією воює .А навіщо ?
показати весь коментар
08.01.2025 22:15 Відповісти
Пустили Козлика у "капусту" косити. А він до "капусти" всіх своїх козлЕночьков притягнув.
показати весь коментар
08.01.2025 22:27 Відповісти
Нафта 30 доларів за барель і настане мир.
показати весь коментар
08.01.2025 22:38 Відповісти
навіть якщо 40 - пуйлостан не переживе
показати весь коментар
08.01.2025 22:42 Відповісти
Ти в Оман заїхав хоч, клоун?
показати весь коментар
08.01.2025 22:48 Відповісти
Миротворець мля. Si vis pacem, para bellum - Хочеш миру готуй Парабелум (мені подобається німецька інтерпретація), а не Food from Ukraine.
показати весь коментар
08.01.2025 22:48 Відповісти
Принц має збільшити видобуток нафти щоби ціна падала й випихувати кацапів з ринку - вони весь час всеодно не витримували свої квоти та демпінгували за рахунок саудитів.
Ось про що з ним треба було домовлятись.
показати весь коментар
08.01.2025 22:51 Відповісти
З дєцтва за спадкового принця!
показати весь коментар
08.01.2025 23:08 Відповісти
 
 