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Новини
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Китай, Індія, США та Саудівська Аравія здатні за один день зупинити війну РФ проти України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай, Індія, Саудівська Аравія можуть за один день зупинити війну Росії проти України, якщо знищать російську економіку, зокрема, якщо не будуть купити їхні енергоресурси.

Про це він сказав у четвер, 18 жовтня, в інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

За словами Зеленського, завдяки лише своїй внутрішній економіці Росія "не виживе". Він вважає, що найкращі санкції для РФ — це, щоб "Китай, Індія, Саудівська Аравія не підтримували російські енергоресурси, їх експорт, просто його заборонили або зробили кроки для зниження ціни".

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"Я думаю, що після цього, Росія впродовж року не може воювати на тому ж рівні. Можна завтра зупинити Росію. Чесно, Китай, Індія, США, Саудівська Аравія, я думаю, швидко можуть це зробити", — сказав президент.

Він додав, що ці країни мають пригрозити Путіну зупиненням економіки, всього експорту, та зниженням цін на енергоресурси.

"І тому країни, які мають важелі впливу на Росію, можуть все це зробити. Можна зупинити російську економіку, а без економіки вони нуль. Тому що далі у них залишиться тільки ядерна зброя. І саме ці країни точно не дадуть Путіну її використовувати", — сказав Зеленський.

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За словами Зеленського, Китай наразі зацікавлений в отриманні дешевих енергоносіїв від Росії. Проте якщо країна хоче "закінчити війну швидко", вона може це зробити разом з лідерами Індії, Саудівської Аравії та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Індія (688) Китай (4691) Саудівська Аравія (578) США (23355)


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Топ коментарі
+9
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18.10.2024 21:09 Відповісти
+9
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18.10.2024 21:12 Відповісти
+8
Если Украина прекратит транзит парашного газа и нефти по своей территории, то тоже внесёт свой вклад в это благородное дело. Но нельзя- Ху#ло не велит.
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18.10.2024 21:18 Відповісти
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18.10.2024 21:09 Відповісти
в рота, в штани чи замість чуба на голові?
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18.10.2024 21:50 Відповісти
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18.10.2024 21:12 Відповісти
Які енергоресурси купує Сауд.Аравія у кацапів ?!!!!
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18.10.2024 21:14 Відповісти
саудівська аравія фактично контролює біржеву ціну жижі, і за рахунок своїх резерів нафтовидобування здатна опустити її нижче 20-ки і тримати там роками, якшо потрібно.
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18.10.2024 21:26 Відповісти
А чим же тоді Роналду 200 млн євро платити?
А якщо без жартів, чому ці країни мають нести збитки? Україна - не їх пріоритет
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18.10.2024 21:36 Відповісти
тому-що ці країни і так несуть збитки: вони знизили влсаний видобуток, шоб утримувати ціну, а за це на їх місце вчорну зайшли інші продавці, які ще й демпінгують. плюс прогноз по глобальному споживанню не оптимістичний (відновлення китаю сповільнилося, електромобілізація). плюс прогнози по вичерпності нафти не виправдалися. ринок потрібно переділити. виживе той, хто довше витримає низькі ціни (тобто у кого мінімальна собівартість). виживші - отирмають весь світовий ринок.
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18.10.2024 21:49 Відповісти
А зачем оно им надо если они и сейчас живут хорошо без этих хлопот?
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18.10.2024 22:23 Відповісти
мабуть тому-що у них дефіцитні бюджети і вони втратчають свої ринки збуту.
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18.10.2024 22:45 Відповісти
І навіщо їм опускати ціну на свій товар? Щоби що?
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18.10.2024 21:37 Відповісти
мабуть щоб вибити зайвих гравців з ринку і повернути свої ринки (Індія, Китай), які ці гравці захопили. а то виходить що СА скорочує власний добуток, шоб утримати ціну, а за їх рахунок недобросовісні продавці (не будемо вказувати пальцем) заходять вчорну на їх місце.
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18.10.2024 21:44 Відповісти
Це короткострокові спекуляції, які ніхто роками утримувати все одно не буде.
Ці фантазії про могутню СА, яка може завалити нафтовий ринок вже читаємо 10 років точно. А віз і нині там.
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18.10.2024 21:48 Відповісти
тільки СА має 30% вільних потужностей. і це без урахування відкриття нових. як думаєте, шо буде з ціною, якшо їх відкрити?
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18.10.2024 21:54 Відповісти
что будет с саудовской экономикой, если их открыть. и и с режимом? 38 млн население Аравии, в 1985 когда в сговор с США вступили 13 млн.
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18.10.2024 22:38 Відповісти
450 мільярдів резервів дозволять протриматися 2-3 роки.
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18.10.2024 22:44 Відповісти
Нічого, бо це фантазії чергові.
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18.10.2024 22:41 Відповісти
СА уже не та что 40 лет тому. Население геометрически растёт, кормить такую араву 20 и даже 50 маловато будет. Кувейт способен в таком темпе добычу держать, саудитам много кормиться надо.
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18.10.2024 21:39 Відповісти
квітень 2020, ага, не та.
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18.10.2024 21:42 Відповісти
масочники дно пробили. временные ограничения.

> В ближайшем будущем повторения столь драматичных событий ожидать не стоит - хотя бы потому, что к лету большинство стран мира начнут снимать связанные с коронавирусом ограничения и восстанавливать производство, а значит - создавать спрос на топливо.
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18.10.2024 21:46 Відповісти
а потім після дзвінка трампа в ер-ріяд масочники все пробили назад, ага.
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18.10.2024 21:56 Відповісти
Мировая экономика восстанавливаться стала. Народ вышел из локдаунов на работу. А то заводы стояли, машины никуда не ехали. И бензин не нужен.
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18.10.2024 22:31 Відповісти
Если Украина прекратит транзит парашного газа и нефти по своей территории, то тоже внесёт свой вклад в это благородное дело. Но нельзя- Ху#ло не велит.
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18.10.2024 21:18 Відповісти
Купити? 🙄
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18.10.2024 21:19 Відповісти
Утопія - будуть купляти
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18.10.2024 21:20 Відповісти
Давайте не забувати, що і Порошенко може зупинити цю війну. Принаймні, у 2019 році мудрий нарід в це повірив
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18.10.2024 21:20 Відповісти
А Бог може зупинити Землю чи взагалі знищити таких уйоПків.
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18.10.2024 21:27 Відповісти
Чи не надто багато Зеленського у темах форуму?

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18.10.2024 21:32 Відповісти
Так-так, відомий рецепт, на одному рівні з "треба просто перестати стреляти, щоб закінчити війну"! Він досі не усвоїв минулий урок, тепер дає черговий модус операнді того ж рівня "треба просто перестати торгувати" - і війна закінчиться.
А замістити ерефянську сировину економіки тих країн мабуть повинні на Марсі чи Венері. Хоча Вофка Кончефшижний про такі речі і не думає - то ж не його проблема. Йому потрібно щоб великі дядечки його проблему вирішили, а далі хоч трава не рости, бо сам він не хоче вляпавшись в історію залишилитись там невдахою, який просрав війну, та мабуть ще й країну, от його рятувати тепер повинні.
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18.10.2024 21:32 Відповісти
Нареті дійшло до цього довбня ,хто може зупинити війну , а не він зі своїми хотєлкамі типу "план перемоги" і "кордони 91 року "
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18.10.2024 21:32 Відповісти
Так, могли , якби хотіли. Це ви всі знаєте. Не хочуть. Чому. Я не знаю.
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18.10.2024 21:36 Відповісти
тому що їм чхати на Україну і важлива лише їх вигода
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18.10.2024 22:45 Відповісти
а ще, бурки на фасо!
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18.10.2024 21:36 Відповісти
Ще кацапів може зупинити Зірка Смерті, але її у нас нема.
Так само у Індії та Китаю нема і не виникне бажання зупиняти кацапів.
Бо для них кацапія це джерело дешевих корисних копалин, постачальник озброєнь і великий ринок збуту різноманітної продукції.
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18.10.2024 21:42 Відповісти
А нащо тоді жменя безпекових угод, про які було стільки пафосу?
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18.10.2024 21:45 Відповісти
Zелю під суд
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18.10.2024 21:46 Відповісти
Еко понесло
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18.10.2024 21:48 Відповісти
Ну не хотят же и что дальше? Какой смысл говорить одно и тоже, а вместо этого адекватных окопов не копать, когда должны быть уже построенные целые подземные города для защиты от донбасса до киева.
Какое то издевательство аболютно неадекватного мировосприятия и понимания как нужно работать в этом мире.
И кто что будет помогать когда мразота вокруг вся олигархи? Дания бл.ь покупает богданы а коррупционеры крутят теми же деньгами. Там америнкацы положат данные разведки и все на три буквы шлют украинцев.
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18.10.2024 22:00 Відповісти
При всій критиці Зеленського але тут він сказав правду, 80% експорту російської нафти припадає на Китай і Індію ,а від саудитів залежить ціна нафти на жальця країна змушує вже четвертий раз країни ОПЕК зменшувати видобуток ,нагадаю що майже 50% російських доходів це експорт нафти і нафтопродуктів.
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18.10.2024 22:06 Відповісти
вже 25%
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18.10.2024 23:55 Відповісти
довбограй, Китай союзник параші, Індія ситуативний союзник який качає дешеву нафту та розвиває торгову співпрацю з парашею паралельно отримуючи інвестиції з Європи США, СА не буде стріляти собі в ногу знижуючи ціну на нафту, щоб що?
Добре хер з ним припустимо завтра у параші не будуть купувати жижу та газ, це одоробло зелене хоч здогадується яка буде ціна на ці продукти на ринку ?
хоча так це велика математика для діпламірованого юріста, та 73% довбойобів.
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18.10.2024 22:42 Відповісти
Але не хочуть тварюки
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19.10.2024 00:20 Відповісти
 
 