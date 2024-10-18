Китай, Індія, США та Саудівська Аравія здатні за один день зупинити війну РФ проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай, Індія, Саудівська Аравія можуть за один день зупинити війну Росії проти України, якщо знищать російську економіку, зокрема, якщо не будуть купити їхні енергоресурси.

Про це він сказав у четвер, 18 жовтня, в інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

За словами Зеленського, завдяки лише своїй внутрішній економіці Росія "не виживе". Він вважає, що найкращі санкції для РФ — це, щоб "Китай, Індія, Саудівська Аравія не підтримували російські енергоресурси, їх експорт, просто його заборонили або зробили кроки для зниження ціни".

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"Я думаю, що після цього, Росія впродовж року не може воювати на тому ж рівні. Можна завтра зупинити Росію. Чесно, Китай, Індія, США, Саудівська Аравія, я думаю, швидко можуть це зробити", — сказав президент.

Він додав, що ці країни мають пригрозити Путіну зупиненням економіки, всього експорту, та зниженням цін на енергоресурси.

"І тому країни, які мають важелі впливу на Росію, можуть все це зробити. Можна зупинити російську економіку, а без економіки вони нуль. Тому що далі у них залишиться тільки ядерна зброя. І саме ці країни точно не дадуть Путіну її використовувати", — сказав Зеленський.

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За словами Зеленського, Китай наразі зацікавлений в отриманні дешевих енергоносіїв від Росії. Проте якщо країна хоче "закінчити війну швидко", вона може це зробити разом з лідерами Індії, Саудівської Аравії та США.