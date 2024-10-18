Китай, Індія, США та Саудівська Аравія здатні за один день зупинити війну РФ проти України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай, Індія, Саудівська Аравія можуть за один день зупинити війну Росії проти України, якщо знищать російську економіку, зокрема, якщо не будуть купити їхні енергоресурси.
Про це він сказав у четвер, 18 жовтня, в інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.
За словами Зеленського, завдяки лише своїй внутрішній економіці Росія "не виживе". Він вважає, що найкращі санкції для РФ — це, щоб "Китай, Індія, Саудівська Аравія не підтримували російські енергоресурси, їх експорт, просто його заборонили або зробили кроки для зниження ціни".
"Я думаю, що після цього, Росія впродовж року не може воювати на тому ж рівні. Можна завтра зупинити Росію. Чесно, Китай, Індія, США, Саудівська Аравія, я думаю, швидко можуть це зробити", — сказав президент.
Він додав, що ці країни мають пригрозити Путіну зупиненням економіки, всього експорту, та зниженням цін на енергоресурси.
"І тому країни, які мають важелі впливу на Росію, можуть все це зробити. Можна зупинити російську економіку, а без економіки вони нуль. Тому що далі у них залишиться тільки ядерна зброя. І саме ці країни точно не дадуть Путіну її використовувати", — сказав Зеленський.
За словами Зеленського, Китай наразі зацікавлений в отриманні дешевих енергоносіїв від Росії. Проте якщо країна хоче "закінчити війну швидко", вона може це зробити разом з лідерами Індії, Саудівської Аравії та США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А якщо без жартів, чому ці країни мають нести збитки? Україна - не їх пріоритет
Ці фантазії про могутню СА, яка може завалити нафтовий ринок вже читаємо 10 років точно. А віз і нині там.
> В ближайшем будущем повторения столь драматичных событий ожидать не стоит - хотя бы потому, что к лету большинство стран мира начнут снимать связанные с коронавирусом ограничения и восстанавливать производство, а значит - создавать спрос на топливо.
А замістити ерефянську сировину економіки тих країн мабуть повинні на Марсі чи Венері. Хоча Вофка Кончефшижний про такі речі і не думає - то ж не його проблема. Йому потрібно щоб великі дядечки його проблему вирішили, а далі хоч трава не рости, бо сам він не хоче вляпавшись в історію залишилитись там невдахою, який просрав війну, та мабуть ще й країну, от його рятувати тепер повинні.
Так само у Індії та Китаю нема і не виникне бажання зупиняти кацапів.
Бо для них кацапія це джерело дешевих корисних копалин, постачальник озброєнь і великий ринок збуту різноманітної продукції.
Какое то издевательство аболютно неадекватного мировосприятия и понимания как нужно работать в этом мире.
И кто что будет помогать когда мразота вокруг вся олигархи? Дания бл.ь покупает богданы а коррупционеры крутят теми же деньгами. Там америнкацы положат данные разведки и все на три буквы шлют украинцев.
Добре хер з ним припустимо завтра у параші не будуть купувати жижу та газ, це одоробло зелене хоч здогадується яка буде ціна на ці продукти на ринку ?
хоча так це велика математика для діпламірованого юріста, та 73% довбойобів.