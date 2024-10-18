Китай, Индия, США и Саудовская Аравия могут за один день остановить войну РФ против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай, Индия, Саудовская Аравия могут за один день остановить войну России против Украины, если уничтожат российскую экономику, в частности, если не будут покупать их энергоресурсы.

Об этом он сказал в четверг, 18 октября, в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единые новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам Зеленского, благодаря только своей внутренней экономике Россия "не выживет". Он считает, что лучшие санкции для РФ - это, чтобы "Китай, Индия, Саудовская Аравия не поддерживали российские энергоресурсы, их экспорт, просто его запретили или сделали шаги для снижения цены".

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"Я думаю, что после этого, Россия в течение года не сможет воевать на том же уровне. Можно завтра остановить Россию. Честно, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия, я думаю, быстро могут это сделать", - сказал президент.

Он добавил, что эти страны должны пригрозить Путину остановкой экономики, всего экспорта, и снижением цен на энергоресурсы.

"И поэтому страны, которые имеют рычаги влияния на Россию, могут все это сделать. Можно остановить российскую экономику, а без экономики они ноль. Потому что дальше у них останется только ядерное оружие. И именно эти страны точно не дадут Путину его использовать", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, Китай сейчас заинтересован в получении дешевых энергоносителей от России. Однако если страна хочет "закончить войну быстро", она может это сделать вместе с лидерами Индии, Саудовской Аравии и США.