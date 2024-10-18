Китай, Индия, США и Саудовская Аравия могут за один день остановить войну РФ против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай, Индия, Саудовская Аравия могут за один день остановить войну России против Украины, если уничтожат российскую экономику, в частности, если не будут покупать их энергоресурсы.
Об этом он сказал в четверг, 18 октября, в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единые новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По словам Зеленского, благодаря только своей внутренней экономике Россия "не выживет". Он считает, что лучшие санкции для РФ - это, чтобы "Китай, Индия, Саудовская Аравия не поддерживали российские энергоресурсы, их экспорт, просто его запретили или сделали шаги для снижения цены".
"Я думаю, что после этого, Россия в течение года не сможет воевать на том же уровне. Можно завтра остановить Россию. Честно, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия, я думаю, быстро могут это сделать", - сказал президент.
Он добавил, что эти страны должны пригрозить Путину остановкой экономики, всего экспорта, и снижением цен на энергоресурсы.
"И поэтому страны, которые имеют рычаги влияния на Россию, могут все это сделать. Можно остановить российскую экономику, а без экономики они ноль. Потому что дальше у них останется только ядерное оружие. И именно эти страны точно не дадут Путину его использовать", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Китай сейчас заинтересован в получении дешевых энергоносителей от России. Однако если страна хочет "закончить войну быстро", она может это сделать вместе с лидерами Индии, Саудовской Аравии и США.
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А якщо без жартів, чому ці країни мають нести збитки? Україна - не їх пріоритет
Ці фантазії про могутню СА, яка може завалити нафтовий ринок вже читаємо 10 років точно. А віз і нині там.
> В ближайшем будущем повторения столь драматичных событий ожидать не стоит - хотя бы потому, что к лету большинство стран мира начнут снимать связанные с коронавирусом ограничения и восстанавливать производство, а значит - создавать спрос на топливо.
А замістити ерефянську сировину економіки тих країн мабуть повинні на Марсі чи Венері. Хоча Вофка Кончефшижний про такі речі і не думає - то ж не його проблема. Йому потрібно щоб великі дядечки його проблему вирішили, а далі хоч трава не рости, бо сам він не хоче вляпавшись в історію залишилитись там невдахою, який просрав війну, та мабуть ще й країну, от його рятувати тепер повинні.
Так само у Індії та Китаю нема і не виникне бажання зупиняти кацапів.
Бо для них кацапія це джерело дешевих корисних копалин, постачальник озброєнь і великий ринок збуту різноманітної продукції.
Какое то издевательство аболютно неадекватного мировосприятия и понимания как нужно работать в этом мире.
И кто что будет помогать когда мразота вокруг вся олигархи? Дания бл.ь покупает богданы а коррупционеры крутят теми же деньгами. Там америнкацы положат данные разведки и все на три буквы шлют украинцев.
Добре хер з ним припустимо завтра у параші не будуть купувати жижу та газ, це одоробло зелене хоч здогадується яка буде ціна на ці продукти на ринку ?
хоча так це велика математика для діпламірованого юріста, та 73% довбойобів.