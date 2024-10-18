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Китай, Индия, США и Саудовская Аравия могут за один день остановить войну РФ против Украины, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай, Индия, Саудовская Аравия могут за один день остановить войну России против Украины, если уничтожат российскую экономику, в частности, если не будут покупать их энергоресурсы.

Об этом он сказал в четверг, 18 октября, в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единые новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам Зеленского, благодаря только своей внутренней экономике Россия "не выживет". Он считает, что лучшие санкции для РФ - это, чтобы "Китай, Индия, Саудовская Аравия не поддерживали российские энергоресурсы, их экспорт, просто его запретили или сделали шаги для снижения цены".

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"Я думаю, что после этого, Россия в течение года не сможет воевать на том же уровне. Можно завтра остановить Россию. Честно, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия, я думаю, быстро могут это сделать", - сказал президент.

Он добавил, что эти страны должны пригрозить Путину остановкой экономики, всего экспорта, и снижением цен на энергоресурсы.

"И поэтому страны, которые имеют рычаги влияния на Россию, могут все это сделать. Можно остановить российскую экономику, а без экономики они ноль. Потому что дальше у них останется только ядерное оружие. И именно эти страны точно не дадут Путину его использовать", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, Китай сейчас заинтересован в получении дешевых энергоносителей от России. Однако если страна хочет "закончить войну быстро", она может это сделать вместе с лидерами Индии, Саудовской Аравии и США.

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) Индия (422) Китай (3037) Саудовская Аравия (340) США (27106)


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Топ комментарии
+9
Дайте йому оселедця
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18.10.2024 21:09 Ответить
+9
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18.10.2024 21:12 Ответить
+8
Если Украина прекратит транзит парашного газа и нефти по своей территории, то тоже внесёт свой вклад в это благородное дело. Но нельзя- Ху#ло не велит.
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18.10.2024 21:18 Ответить
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18.10.2024 21:09 Ответить
в рота, в штани чи замість чуба на голові?
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18.10.2024 21:50 Ответить
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18.10.2024 21:12 Ответить
Які енергоресурси купує Сауд.Аравія у кацапів ?!!!!
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18.10.2024 21:14 Ответить
саудівська аравія фактично контролює біржеву ціну жижі, і за рахунок своїх резерів нафтовидобування здатна опустити її нижче 20-ки і тримати там роками, якшо потрібно.
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18.10.2024 21:26 Ответить
А чим же тоді Роналду 200 млн євро платити?
А якщо без жартів, чому ці країни мають нести збитки? Україна - не їх пріоритет
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18.10.2024 21:36 Ответить
тому-що ці країни і так несуть збитки: вони знизили влсаний видобуток, шоб утримувати ціну, а за це на їх місце вчорну зайшли інші продавці, які ще й демпінгують. плюс прогноз по глобальному споживанню не оптимістичний (відновлення китаю сповільнилося, електромобілізація). плюс прогнози по вичерпності нафти не виправдалися. ринок потрібно переділити. виживе той, хто довше витримає низькі ціни (тобто у кого мінімальна собівартість). виживші - отирмають весь світовий ринок.
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18.10.2024 21:49 Ответить
А зачем оно им надо если они и сейчас живут хорошо без этих хлопот?
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18.10.2024 22:23 Ответить
мабуть тому-що у них дефіцитні бюджети і вони втратчають свої ринки збуту.
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18.10.2024 22:45 Ответить
І навіщо їм опускати ціну на свій товар? Щоби що?
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18.10.2024 21:37 Ответить
мабуть щоб вибити зайвих гравців з ринку і повернути свої ринки (Індія, Китай), які ці гравці захопили. а то виходить що СА скорочує власний добуток, шоб утримати ціну, а за їх рахунок недобросовісні продавці (не будемо вказувати пальцем) заходять вчорну на їх місце.
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18.10.2024 21:44 Ответить
Це короткострокові спекуляції, які ніхто роками утримувати все одно не буде.
Ці фантазії про могутню СА, яка може завалити нафтовий ринок вже читаємо 10 років точно. А віз і нині там.
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18.10.2024 21:48 Ответить
тільки СА має 30% вільних потужностей. і це без урахування відкриття нових. як думаєте, шо буде з ціною, якшо їх відкрити?
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18.10.2024 21:54 Ответить
что будет с саудовской экономикой, если их открыть. и и с режимом? 38 млн население Аравии, в 1985 когда в сговор с США вступили 13 млн.
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18.10.2024 22:38 Ответить
450 мільярдів резервів дозволять протриматися 2-3 роки.
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18.10.2024 22:44 Ответить
Нічого, бо це фантазії чергові.
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18.10.2024 22:41 Ответить
СА уже не та что 40 лет тому. Население геометрически растёт, кормить такую араву 20 и даже 50 маловато будет. Кувейт способен в таком темпе добычу держать, саудитам много кормиться надо.
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18.10.2024 21:39 Ответить
квітень 2020, ага, не та.
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18.10.2024 21:42 Ответить
масочники дно пробили. временные ограничения.

> В ближайшем будущем повторения столь драматичных событий ожидать не стоит - хотя бы потому, что к лету большинство стран мира начнут снимать связанные с коронавирусом ограничения и восстанавливать производство, а значит - создавать спрос на топливо.
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18.10.2024 21:46 Ответить
а потім після дзвінка трампа в ер-ріяд масочники все пробили назад, ага.
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18.10.2024 21:56 Ответить
Мировая экономика восстанавливаться стала. Народ вышел из локдаунов на работу. А то заводы стояли, машины никуда не ехали. И бензин не нужен.
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18.10.2024 22:31 Ответить
Если Украина прекратит транзит парашного газа и нефти по своей территории, то тоже внесёт свой вклад в это благородное дело. Но нельзя- Ху#ло не велит.
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18.10.2024 21:18 Ответить
Купити? 🙄
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18.10.2024 21:19 Ответить
Утопія - будуть купляти
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18.10.2024 21:20 Ответить
Давайте не забувати, що і Порошенко може зупинити цю війну. Принаймні, у 2019 році мудрий нарід в це повірив
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18.10.2024 21:20 Ответить
А Бог може зупинити Землю чи взагалі знищити таких уйоПків.
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18.10.2024 21:27 Ответить
Чи не надто багато Зеленського у темах форуму?

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18.10.2024 21:32 Ответить
Так-так, відомий рецепт, на одному рівні з "треба просто перестати стреляти, щоб закінчити війну"! Він досі не усвоїв минулий урок, тепер дає черговий модус операнді того ж рівня "треба просто перестати торгувати" - і війна закінчиться.
А замістити ерефянську сировину економіки тих країн мабуть повинні на Марсі чи Венері. Хоча Вофка Кончефшижний про такі речі і не думає - то ж не його проблема. Йому потрібно щоб великі дядечки його проблему вирішили, а далі хоч трава не рости, бо сам він не хоче вляпавшись в історію залишилитись там невдахою, який просрав війну, та мабуть ще й країну, от його рятувати тепер повинні.
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18.10.2024 21:32 Ответить
Нареті дійшло до цього довбня ,хто може зупинити війну , а не він зі своїми хотєлкамі типу "план перемоги" і "кордони 91 року "
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18.10.2024 21:32 Ответить
Так, могли , якби хотіли. Це ви всі знаєте. Не хочуть. Чому. Я не знаю.
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18.10.2024 21:36 Ответить
тому що їм чхати на Україну і важлива лише їх вигода
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18.10.2024 22:45 Ответить
а ще, бурки на фасо!
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18.10.2024 21:36 Ответить
Ще кацапів може зупинити Зірка Смерті, але її у нас нема.
Так само у Індії та Китаю нема і не виникне бажання зупиняти кацапів.
Бо для них кацапія це джерело дешевих корисних копалин, постачальник озброєнь і великий ринок збуту різноманітної продукції.
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18.10.2024 21:42 Ответить
А нащо тоді жменя безпекових угод, про які було стільки пафосу?
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18.10.2024 21:45 Ответить
Zелю під суд
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18.10.2024 21:46 Ответить
Еко понесло
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18.10.2024 21:48 Ответить
Ну не хотят же и что дальше? Какой смысл говорить одно и тоже, а вместо этого адекватных окопов не копать, когда должны быть уже построенные целые подземные города для защиты от донбасса до киева.
Какое то издевательство аболютно неадекватного мировосприятия и понимания как нужно работать в этом мире.
И кто что будет помогать когда мразота вокруг вся олигархи? Дания бл.ь покупает богданы а коррупционеры крутят теми же деньгами. Там америнкацы положат данные разведки и все на три буквы шлют украинцев.
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18.10.2024 22:00 Ответить
При всій критиці Зеленського але тут він сказав правду, 80% експорту російської нафти припадає на Китай і Індію ,а від саудитів залежить ціна нафти на жальця країна змушує вже четвертий раз країни ОПЕК зменшувати видобуток ,нагадаю що майже 50% російських доходів це експорт нафти і нафтопродуктів.
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18.10.2024 22:06 Ответить
вже 25%
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18.10.2024 23:55 Ответить
довбограй, Китай союзник параші, Індія ситуативний союзник який качає дешеву нафту та розвиває торгову співпрацю з парашею паралельно отримуючи інвестиції з Європи США, СА не буде стріляти собі в ногу знижуючи ціну на нафту, щоб що?
Добре хер з ним припустимо завтра у параші не будуть купувати жижу та газ, це одоробло зелене хоч здогадується яка буде ціна на ці продукти на ринку ?
хоча так це велика математика для діпламірованого юріста, та 73% довбойобів.
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18.10.2024 22:42 Ответить
Але не хочуть тварюки
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19.10.2024 00:20 Ответить
 
 