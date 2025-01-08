Український солдат підклав протитанкову міну та підірвав підвал, де ховалися російські загарбники. ВIДЕО
На Покровському напрямку на Донеччині українські піхотинці 2-го батальйону 25-ої окремої повітряно-десантної бригади за допомогою десятикілограмової протитанкової міни ТМ-62 підірвали підвал, де ховалися російські загарбники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+26 Артм Воронцов
показати весь коментар08.01.2025 23:11
+18 Luk Viktor
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+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.01.2025 23:09
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Таки геройства показують, що на фронті відчувається величезний дефіцит мінометів та артилерії.
Коли змушені ризикувати життям, замість використання техніки.
а в закрытых помещения сила взрыва увеличивается мін в
2 раза.
З іншого боку, на відео - прохід пошкоджено, але не зруйновано зовсім ...
Слава ЗСУ!