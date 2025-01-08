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Новини
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Український солдат підклав протитанкову міну та підірвав підвал, де ховалися російські загарбники. ВIДЕО

На Покровському напрямку на Донеччині українські піхотинці 2-го батальйону 25-ої окремої повітряно-десантної бригади за допомогою десятикілограмової протитанкової міни ТМ-62 підірвали підвал, де ховалися російські загарбники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Прикордонники підбили радянський БТР-Д окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) Донецька область (8578) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+26
погана звичка лазити у чужий льох….
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08.01.2025 23:11
+18
Ще б чуть-чуть і прямо на голову 3.14дару би потрапив.... Респект!!!
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08.01.2025 23:07
+16
і дарагая нє узнаєт какой у ванькі бил канєц...
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08.01.2025 23:09
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Ще б чуть-чуть і прямо на голову 3.14дару би потрапив.... Респект!!!
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08.01.2025 23:07 Відповісти
Льох жаль.. Всю "шию" розкришило...
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08.01.2025 23:56 Відповісти
пошкоджена, але не зовсім знищена, наче
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09.01.2025 12:02 Відповісти
і дарагая нє узнаєт какой у ванькі бил канєц...
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08.01.2025 23:09 Відповісти
На московіі "дарагіє" взнають какой у ванькі канец ще до того як взнають шо він ванька...
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09.01.2025 12:35 Відповісти
кацапи думали, що воно просто взірветься, а воно як .......о
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08.01.2025 23:10 Відповісти
погана звичка лазити у чужий льох….
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08.01.2025 23:11 Відповісти
вони ж думали, шо то уже расєя, по конституції 3.14дростану!!!
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08.01.2025 23:16 Відповісти
"Куме, а що це ви робите у моєму льосі? - Не повірите куме, заблукав! - А моє сало чого у вас в руках? - Так отож..."
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09.01.2025 09:37 Відповісти
Братская могіла готова, підпишіть акт здачі.
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08.01.2025 23:36 Відповісти
агалтєлая руSSо фобія квітне барвистими кольорами ... ..І це приносить приємну насолоду ... ....Слава ЗСУ !.....
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09.01.2025 00:04 Відповісти
Хто крайній за квитками до йосі?
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09.01.2025 00:16 Відповісти
Це зветься "пустив шипуна"
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09.01.2025 00:32 Відповісти
А поганим хлопчикам, Святий Миколай у льох підкладає міну...
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09.01.2025 00:37 Відповісти
Хрз, я у цьому нічого гарного НЕ БАЧУ.
Таки геройства показують, що на фронті відчувається величезний дефіцит мінометів та артилерії.
Коли змушені ризикувати життям, замість використання техніки.
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09.01.2025 00:49 Відповісти
саме так, такі герої закінчуються дуже швидко
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09.01.2025 10:55 Відповісти
Круто!
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09.01.2025 00:52 Відповісти
Кацапи: Так нєчєстно, ми в домiкє!
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09.01.2025 01:13 Відповісти
Да там даже костей не собирут- ПТМ--5,5-7 кг тротила,
а в закрытых помещения сила взрыва увеличивается мін в
2 раза.
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09.01.2025 04:04 Відповісти
мабуть "мішок костей і ложка крові" ??

З іншого боку, на відео - прохід пошкоджено, але не зруйновано зовсім ...
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09.01.2025 12:06 Відповісти
Файно підібрані таймінги)
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09.01.2025 09:20 Відповісти
Для нетямущих - як саме ПТМ підірвали ? Окремий (інший) детонатор, чи там є якась можливість штатно ?
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09.01.2025 12:05 Відповісти
Пане Маск13, переповім, як мені бувалий мінер розказував: - Збоку засвердлюється отвір, а вже в отвір вставляється детонатор з бікфордовим шнуром. Далі справа техніки. На відео видно, що після того, як наш бієць відбіг,то можна побачити,що біля міни з'явився характерний димок.
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09.01.2025 18:08 Відповісти
Ото рвонула консервація і консерв не збиреш.
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09.01.2025 10:17 Відповісти
Пропала консервація.....
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09.01.2025 11:10 Відповісти
Це просто потужно
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09.01.2025 14:14 Відповісти
Дотепно, дотепно...
Слава ЗСУ!
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09.01.2025 16:36 Відповісти
 
 