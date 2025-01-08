Український солдат підклав протитанкову міну та підірвав підвал, де ховалися російські загарбники. ВIДЕО

На Покровському напрямку на Донеччині українські піхотинці 2-го батальйону 25-ої окремої повітряно-десантної бригади за допомогою десятикілограмової протитанкової міни ТМ-62 підірвали підвал, де ховалися російські загарбники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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