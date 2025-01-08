Прикордонники підбили радянський БТР-Д окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Сталевий кордон" під час виконання бойових завдань на Сумському напрямку виявили ворожий БТР-Д. Точним ударом FPV-дрона захисники знищили бронетранспортер противника. Втрати ворога наразі уточнюються.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

БТР-Д - радянський авіадесантний бронетранспортер, створений на базі БМД-1.

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