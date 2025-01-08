Прикордонники підбили радянський БТР-Д окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади "Сталевий кордон" під час виконання бойових завдань на Сумському напрямку виявили ворожий БТР-Д. Точним ударом FPV-дрона захисники знищили бронетранспортер противника. Втрати ворога наразі уточнюються.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
БТР-Д - радянський авіадесантний бронетранспортер, створений на базі БМД-1.
Топ коментарі
+7 Владислав Сварчевський
показати весь коментар08.01.2025 22:18
+7 Валерий Коломиец #502756
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+7 Luk Viktor
показати весь коментар08.01.2025 22:29
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А починали то у лютому 2022 як яскраво - бтр-80, бтр-82...
Оце буде "картина маслом"!
У Т-34 шансів немає, однозначно!