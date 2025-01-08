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Прикордонники підбили радянський БТР-Д окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Сталевий кордон" під час виконання бойових завдань на Сумському напрямку виявили ворожий БТР-Д. Точним ударом FPV-дрона захисники знищили бронетранспортер противника. Втрати ворога наразі уточнюються.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

БТР-Д - радянський авіадесантний бронетранспортер, створений на базі БМД-1.

Також дивіться: Спецпризначенці ГУР знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Сумська область (3720) знищення (7334) БТР (280)


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Топ коментарі
+7
Все, що їде - везе потвор.. Все, що везе потвор - знищується. Дяка ЗСУ!
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08.01.2025 22:18
+7
Це вже з мосфільму - "В зонє особого вніманія", 1977 рік.
А починали то у лютому 2022 як яскраво - бтр-80, бтр-82...
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08.01.2025 22:19
+7
Чекаємо 2 серію "Отвєтний ход" : там Т-34 не було? Мабуть КВ?
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08.01.2025 22:29
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Все, що їде - везе потвор.. Все, що везе потвор - знищується. Дяка ЗСУ!
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08.01.2025 22:18 Відповісти
Це вже з мосфільму - "В зонє особого вніманія", 1977 рік.
А починали то у лютому 2022 як яскраво - бтр-80, бтр-82...
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08.01.2025 22:19 Відповісти
Чекаємо 2 серію "Отвєтний ход" : там Т-34 не було? Мабуть КВ?
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08.01.2025 22:29 Відповісти
"Братська могила піхоти" - тільки без артилерійського озброєння...
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09.01.2025 06:09 Відповісти
Це добре бо навіть полуторка щось везе а берданка стріляє
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08.01.2025 22:22 Відповісти
Навіть радянське ліжко приварене не вратувало худобу від забою.
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08.01.2025 22:35 Відповісти
Винні тепер Мосфільму.
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08.01.2025 22:36 Відповісти
Я уявляю, коли трофейний "Т-90" ЗСУ підпалить рашистський "Т-34" із Мосфільму...
Оце буде "картина маслом"!
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08.01.2025 22:47 Відповісти
або кацапи з т-34 по Абрамсу прямою наводкою зафігачать
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08.01.2025 22:54 Відповісти
Абрамс розганяє Т-80 і Т-72 (Т-90 можливо не попадались йому) як мух ...
У Т-34 шансів немає, однозначно!
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08.01.2025 23:01 Відповісти
У кацапів ще Т-62, на базах зберігання, вистачає...
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09.01.2025 06:11 Відповісти
Бував я на тих базах в кінці 90х. Там все розікрадено і разбарахолено. Замість двигуінв -порожні моторні відсіки.
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09.01.2025 11:29 Відповісти
Придумали уже у нас тут "сумський напрямок" якого ще немає а є суджанський.
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09.01.2025 07:59 Відповісти
Ми з радянським союзом воюємо? ЦН як завжди тішить новими каламбурами.
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09.01.2025 08:20 Відповісти
 
 