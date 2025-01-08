Спецпризначенці ГУР знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили за допомогою дронів FPV-дронів пікап з піхотою та військовий пікап, сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" і стаціонарний пост РЕБ окупантів на Донецькому напрямку.

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Відповідні кадри опублікувало ГУР МО у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Р-340РП "Поле-21" - російська станція РЕБ, яка призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

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