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Спецпризначенці ГУР знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили за допомогою дронів FPV-дронів пікап з піхотою та військовий пікап, сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" і стаціонарний пост РЕБ окупантів на Донецькому напрямку.

Також дивіться: FPV-дрон прикордонників залетів прямо в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. ВIДЕО

Відповідні кадри опублікувало ГУР МО у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Р-340РП "Поле-21" - російська станція РЕБ, яка призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

реб

Дивіться: Окупант зафільмував десятки трупів солдатів армії РФ, які лежать на засніженому полі в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) Донецька область (8578) ГУР (518) РЕБ (157)


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Полє... Рюзьгаєєєє пооолє... 1914. Овєчькин, штабс-кептен.
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08.01.2025 21:33 Відповісти
"... строілі - строілі і наконєц построілі - Абдула, поджігай! Специ, давай..."
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08.01.2025 21:40 Відповісти
 
 