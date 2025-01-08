Десятки тіл ліквідованих солдатів армії РФ валяються на засніженому полі у Курській області. ВIДЕО

Російський піхотинець показав, як його група пересувалася засніженою дорогою серед десятків трупів своїх товаришів, які наступали в Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, російський солдат повідомив, що на Курському напрямку наступали солдати Корейської народної армії, морська піхота і бійці приватної військової компанії "Редут". Втрати, - десятки ліквідованих, частину з яких, на відкритому полі, зафільмував окупант.

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