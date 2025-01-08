Десятки тіл ліквідованих солдатів армії РФ валяються на засніженому полі у Курській області. ВIДЕО
Російський піхотинець показав, як його група пересувалася засніженою дорогою серед десятків трупів своїх товаришів, які наступали в Курській області.
Як передає Цензор.НЕТ, російський солдат повідомив, що на Курському напрямку наступали солдати Корейської народної армії, морська піхота і бійці приватної військової компанії "Редут". Втрати, - десятки ліквідованих, частину з яких, на відкритому полі, зафільмував окупант.
Топ коментарі
+45 Микола Дабіжа
показати весь коментар08.01.2025 20:28
+19 Izira #596456
показати весь коментар08.01.2025 20:22
+17 Киокушин Карате
показати весь коментар08.01.2025 20:25
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Але концептуально підтримую!
Супер-трупер...
На курщині громадянська війна!?
І що вони не поділили?
Просрочку чи право сидіти першим перед тєліком?
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!