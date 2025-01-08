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Десятки тіл ліквідованих солдатів армії РФ валяються на засніженому полі у Курській області. ВIДЕО

Російський піхотинець показав, як його група пересувалася засніженою дорогою серед десятків трупів своїх товаришів, які наступали в Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, російський солдат повідомив, що на Курському напрямку наступали солдати Корейської народної армії, морська піхота і бійці приватної військової компанії "Редут". Втрати, - десятки ліквідованих, частину з яких, на відкритому полі, зафільмував окупант.

окупанти

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Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+45
А це зняв фін у 1939, за ним теж орки.
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08.01.2025 20:28
+19
Тільки б Трамп не побачив. Бо знову буде жаліти рускіх мальчікав, які чомусь гинуть у чужій країні.
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08.01.2025 20:22
+17
****. Я розумію коли країна захищається і несе втрати. Ну ці потвори яки просто їдуть в чужу країну щоб просто здохнути. Хто вони. Ну не люди, це точно.
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08.01.2025 20:25
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Тільки б Трамп не побачив. Бо знову буде жаліти рускіх мальчікав, які чомусь гинуть у чужій країні.
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08.01.2025 20:22 Відповісти
- Зачєм вам, кацапи, чюжая зємля?...
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08.01.2025 20:24 Відповісти
Так це ж курська губєрнія
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08.01.2025 20:31 Відповісти
Отож...
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08.01.2025 20:31 Відповісти
Взагалі Курська область це північно-західна Слобожанщина якщо що.
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08.01.2025 21:23 Відповісти
Так я ж не проти. Най буде наша...
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08.01.2025 21:34 Відповісти
Це землі Острогожского козачого полку - з1653 року.
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09.01.2025 03:54 Відповісти
Тут виключення - це ж Курська область, не зовсім для них чужа країна, але в цілому, так.
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08.01.2025 20:29 Відповісти
Русская нацианальная ідєя - нам сваєй зємлі нє нада! нам чюжая нада!
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08.01.2025 20:35 Відповісти
****. Я розумію коли країна захищається і несе втрати. Ну ці потвори яки просто їдуть в чужу країну щоб просто здохнути. Хто вони. Ну не люди, це точно.
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08.01.2025 20:25 Відповісти
Ну це тіпа курська волость була...
Але концептуально підтримую!
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08.01.2025 20:30 Відповісти
Это признак имперского сознания. У "нашей страны нет границ" (с) в.в.xyйло. Поэтому paшисты и рады подохнуть в любой точке мира "за родину".
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08.01.2025 21:55 Відповісти
"Боевой товарищ", весело хохочущий рядом с трупами своих однополчан, это и есть главная сучность этих выродков-нелюдей.
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09.01.2025 00:46 Відповісти
Прутня вам у дупу у тому "царстві небесному".
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08.01.2025 20:25 Відповісти
Бархатний сезон закінчився, але пуйло їм продовжив путівку щоб ще трошки позасмагали....
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08.01.2025 20:26 Відповісти
Російський піхотинець показав, як його група пересувалася засніженою дорогою серед десятків трупів своїх товаришів

Супер-трупер...
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08.01.2025 20:27 Відповісти
Чому йдуть в розвалочку 1,5 км? Де дрони?
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08.01.2025 20:28 Відповісти
А ти низької хмарності і снігопаду не бачиш?
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08.01.2025 21:19 Відповісти
вічне забуття нах...і щоб всі ваші русняві нащадки до 7 коліна гнили заживо !
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08.01.2025 20:28 Відповісти
А це зняв фін у 1939, за ним теж орки.
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08.01.2025 20:28 Відповісти
Це зараз ми такі розумні... Біда навчила, а у 1939 і наші діди-прадіди там лежали.
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08.01.2025 20:52 Відповісти
Деякі здалися і воювали з фінами проти раші
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08.01.2025 21:11 Відповісти
Якби Боневтік втік...
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08.01.2025 20:29 Відповісти
То був би просто Боне
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08.01.2025 21:04 Відповісти
Не Боне, а Бєня. Був і є.
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08.01.2025 21:12 Відповісти
Не зрозумів!
На курщині громадянська війна!?
І що вони не поділили?
Просрочку чи право сидіти першим перед тєліком?
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08.01.2025 20:30 Відповісти
Вони сперечались хто більше любить *****
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08.01.2025 20:33 Відповісти
Почему на Брянскую и Белгородскую область не наступаем? Надо еще туда пойти в наступление!
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08.01.2025 20:33 Відповісти
бульбашостан чекає спочатку - але карти ще не намалювали звідки чекати наступ...
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08.01.2025 20:38 Відповісти
Єврейська Автономна Область не на території Зеленого Клину?
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08.01.2025 20:47 Відповісти
На брянську так собі - там суцільні ліси та дярєвні на десятки кілометрів від кордону. А ось до белгороду підійти кілометрів на п'ять-десять, щоб ствольна впевнено діставала, це було б норм.
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08.01.2025 20:40 Відповісти
Пощастило. Не згниють!
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08.01.2025 20:46 Відповісти
Там живих кацапів ще багато. Ще робить і робить...
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08.01.2025 20:49 Відповісти
Згадую з дитинства підручник з історії, фото-хроніка "нємци под москвой" . А тепер русня. Історія повторюється. Хто б міг подумати.
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08.01.2025 20:53 Відповісти
Vot bi tak do Maskavbada ...
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08.01.2025 20:53 Відповісти
Живиє? та ну на.. Мертві вже.. Ідете, щось ******* на камеру, сопите, в носі длубаєтеся, і не знаєте, що мертві вже.
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08.01.2025 20:57 Відповісти
Этот хохочущий рядом с трупами орк настолько тупой, что даже не понимает, что сам он просто покойник в краткосрочном отпуске.
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09.01.2025 00:49 Відповісти
Трохи не дошлі до Бєрліна(
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08.01.2025 21:10 Відповісти
"а ми живиє".. Кабзон на вас вже контромарки виписав, "свежачкам" в перший ряд.
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08.01.2025 21:20 Відповісти
А кацапи захопили ще три села на бамбасі!
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08.01.2025 21:51 Відповісти
Це і є "Царство нєбєсноє"???
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08.01.2025 22:11 Відповісти
це ж треба так понапиватися, зовсім задубіли
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08.01.2025 22:25 Відповісти
Ну наврядчи що в Україні їм буде Царство Нєбєсноє ..Тут їх жде Пекло
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08.01.2025 22:31 Відповісти
Вєчний пако-о-ой ! Во імя овса і сіна, свініного уха, алюміній !!!
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08.01.2025 23:02 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.01.2025 01:06 Відповісти
 
 