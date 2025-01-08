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FPV-дрон прикордонників залетів в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. ВIДЕО

На Північному напрямку фронту прикордонники FPV-дроном залетіли прямо в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. Також розлетілись вежі з апаратурою, вантажівка та БМД окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Прямо в довбешку російському окупанту прилетів снаряд бійців 28 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334) БМД (33)


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у нас дрони точні - залітають прямо в люк танка , а в кацапні тупі китайські
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08.01.2025 19:20 Відповісти
Які дрони у кацапні зможеш дізнатися, особисто, на фронті!
На дівані хватає смальцю зареєструватися на прикінці року...
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08.01.2025 19:43 Відповісти
А хто тобі дрони буде купувати, нафронтнік? Може Умєров? Чи хтось з зєльоной шобли?
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08.01.2025 20:42 Відповісти
все як в канторі "чеченовбивця" малька. одні прикордонники іпашать окупантів, інші тим часом ескортом супроводжують через кордон різну антиукраїнську і корупційну мерзоту.
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08.01.2025 19:25 Відповісти
Дронарі дронарі Україна понад усе то кацапів до кобзона то корейців до чухче.
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08.01.2025 19:37 Відповісти
 
 