FPV-дрон прикордонників залетів в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. ВIДЕО
На Північному напрямку фронту прикордонники FPV-дроном залетіли прямо в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. Також розлетілись вежі з апаратурою, вантажівка та БМД окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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