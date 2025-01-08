FPV-дрон прикордонників залетів в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. ВIДЕО

На Північному напрямку фронту прикордонники FPV-дроном залетіли прямо в укриття ворога, через що споруда склалася, як картковий будинок. Також розлетілись вежі з апаратурою, вантажівка та БМД окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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