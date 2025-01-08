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Прямо в голову російському окупанту прилетів снаряд бійців 28 ОМБр. ВIДЕО

Мінометники 2-го механізованого батальйону 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу точними ударами ліквідували як поодиноких окупантів, так і малі групи ворога. Також бійці знищили укриття ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи опублікований у соцмережі.

"Один постріл - один "хороший" окупант! Одному з загарбників на відео особливо не пощастило. Адже снаряд, за словами коригувальників, прилетів йому прямісінько в голову", - повідомили бійці.

Дивіться: Окупант намагається збити безпілотник, підстреливши його, та за мить лежить у полі з окровавленою пикою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) 28 окрема механізована бригада (188) війна в Україні (4168)


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"Цєнтр прінятія рєшєній" у рашистів знаходиться нижче пояса - трохи снаряд не влучив! Але й так добре
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08.01.2025 17:57 Відповісти
змонтовано задніми ногами
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08.01.2025 18:09 Відповісти
Ну не Болівуд все ж-таки...
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08.01.2025 18:23 Відповісти
Адже снаряд, за словами коригувальників, прилетів йому прямісінько в голову", - повідомили бійці

Хотілося б не тільки прочитати про це, а й побачити конкретно.
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08.01.2025 18:44 Відповісти
Хм, даже как то и стесняюсь подсказать, как этого можно добиться.
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08.01.2025 19:02 Відповісти
до чого ця дебільна музика?
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08.01.2025 19:55 Відповісти
це так би мовити показати шо міни не брак, а летять в саму 10-ку
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08.01.2025 20:17 Відповісти
 
 