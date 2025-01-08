Прямо в голову російському окупанту прилетів снаряд бійців 28 ОМБр. ВIДЕО

Мінометники 2-го механізованого батальйону 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу точними ударами ліквідували як поодиноких окупантів, так і малі групи ворога. Також бійці знищили укриття ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи опублікований у соцмережі.

"Один постріл - один "хороший" окупант! Одному з загарбників на відео особливо не пощастило. Адже снаряд, за словами коригувальників, прилетів йому прямісінько в голову", - повідомили бійці.

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