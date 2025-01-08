Росіяни здійснили 36 обстрілів Сумщини протягом дня, поранено 5 людей
8 січня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи), артилерії (17 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи), КАБом (1 вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), удар FPV-дрона (1 вибух) Внаслідок обстрілів поранено 3 цивільних осіб, пошкоджено приватне домоволодіння, приватний будинок та автомобіль.
- Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок влучання поранено 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль.
- Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дрона (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дронів (2 вибухи).
- Краснопільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удар FPV-дрона (1 вибух).
- Шалигинська громада: росіяни вдарили з мінометів (6 вибухів).
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Anders Hepburn #566142
показати весь коментар09.01.2025 00:00 Відповісти Мені подобається 0
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