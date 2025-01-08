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Росіяни здійснили 36 обстрілів Сумщини протягом дня, поранено 5 людей

Ворожі обстріли Сумщини

8 січня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи), артилерії (17 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи), КАБом (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), удар FPV-дрона (1 вибух) Внаслідок обстрілів поранено 3 цивільних осіб, пошкоджено приватне домоволодіння, приватний будинок та автомобіль.
  • Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок влучання поранено 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль.
  • Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дрона (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
  • Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дронів (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Шалигинська громада: росіяни вдарили з мінометів (6 вибухів).

Також дивіться: Прикордонники підбили радянський БТР-Д окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

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обстріл (28687) Сумська область (3720) війна в Україні (4168)


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..Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Режиссер и актер Тигран Кеосаян находится в коме, сообщила его супруга..
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09.01.2025 00:00 Відповісти
 
 