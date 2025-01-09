Ще 41 дитина підлягає примусовій евакуації на Донеччині, більшість із них перебувають у Покровській громаді

У Донецькій області ще 41 дитина підлягає примусовій евакуації. Більшість із них перебувають у Покровській громаді.

Про це розповіла розповіла в.о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, пише "Суспільне Донбас", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у 5 населених пунктах, в яких проходиться примусова евакуація дітей, залишається 41 дитина:

Костянтинівка - 4 дитини;

Покровська громада - 14 дітей (місто Родинське - 8 дітей, село Грішне - 6 дітей);

Удачненська селищна територіальна громада - 23 дитини.

Посадовиця додала, що за останні два тижні евакуювали 73 дитини.

Усього з населених пунктів Донецької області, де запроваджено примусову евакуацію, було евакуювано 13 425 дітей.

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