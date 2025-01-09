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Ще 41 дитина підлягає примусовій евакуації на Донеччині, більшість із них перебувають у Покровській громаді

Ще 41 дитина підлягає примусовій евакуації на Донеччині

У Донецькій області ще 41 дитина підлягає примусовій евакуації. Більшість із них перебувають у Покровській громаді.

Про це розповіла розповіла в.о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, пише "Суспільне Донбас", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у 5 населених пунктах, в яких проходиться примусова евакуація дітей, залишається 41 дитина:

  • Костянтинівка - 4 дитини;
  • Покровська громада - 14 дітей (місто Родинське - 8 дітей, село Грішне - 6 дітей);
  • Удачненська селищна територіальна громада - 23 дитини.

Посадовиця додала, що за останні два тижні евакуювали 73 дитини.

Усього з населених пунктів Донецької області, де запроваджено примусову евакуацію, було евакуювано 13 425 дітей.

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Автор: 

діти (5095) евакуація (2321) Донецька область (8578) Покровський район (608) війна в Україні (4168)


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примус... примус.. примус.. держапарат хріновий нічого, крім слова "примус", не знає..
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09.01.2025 00:42 Відповісти
Ну евакуюють, ну виростять патріотами України. Але ж для всіх вони так і лишаться лугандонцями.
Взагалі, треба терміново врегулювати законодавчо права українців родом з ТОТ, котрі служать в ЗСУ. Чи можна їм голосувати, вільно пересуватися Україною.
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09.01.2025 06:25 Відповісти
 
 