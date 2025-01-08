Припинення транзиту газу через Україну - одна з найдорожчих поразок РФ, - Білий дім
Білий дім назвав однією з "найдорожчих поразок" РФ рішення України припинити транзит російського газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це вочевидь повністю позбавить Росію близько $6,5 мільярдів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість", - сказав радник Білого дому Джон Кірбі,
Він нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а "сьогодні - це нуль".
За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків – шляхом запровадження санкцій та експортних обмежень. Водночас США намагаються збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ).
"Сьогодні 50% європейського імпорту СПГ надходить зі Сполучених Штатів. Ми продовжуємо працювати з Європою, аби підтримати ці зусилля та розширити можливості щодо диверсифікації. Зокрема через Робочу групу США - ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичну раду США - ЄС", - сказав представник Білого дому.
Нагадуємо, з 1 січня 2025 року українська ГТС припинила транзит російського газу.
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