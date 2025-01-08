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Припинення транзиту газу через Україну - одна з найдорожчих поразок РФ, - Білий дім

кірбі

Білий дім назвав однією з "найдорожчих поразок" РФ рішення України припинити транзит російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це вочевидь повністю позбавить Росію близько $6,5 мільярдів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість", - сказав радник Білого дому Джон Кірбі,

Він нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а "сьогодні - це нуль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європі не фіскують зростання цін після зупинки транзиту газу РФ через Україну, - Єврокомісія

За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків – шляхом запровадження санкцій та експортних обмежень. Водночас США намагаються збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ).

"Сьогодні 50% європейського імпорту СПГ надходить зі Сполучених Штатів. Ми продовжуємо працювати з Європою, аби підтримати ці зусилля та розширити можливості щодо диверсифікації. Зокрема через Робочу групу США - ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичну раду США - ЄС", - сказав представник Білого дому.

Також читайте: Україна позбавила Путіна одного з важелів впливу на Європу, зупинивши транзит газу, - Сибіга

Нагадуємо, з 1 січня 2025 року українська ГТС припинила транзит російського газу.

Автор: 

росія (65379) США (23054) Кірбі Джон (526) транзит газу (1013)


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А дерьмаковский гешефт с нафтой?
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09.01.2025 00:18 Відповісти
В економічній війні з Росією, питання не повинно полягати в тому, чи впадуть ціни на нафту до 40 доларів за барель. Питання полягатиме в тому, як довго це триватиме. Для того, щоб російська економіка пішла в піке, потрібна не просто нафта по 40 доларів. Необхідно, щоб нафта протягом трьох років ставала дешевшою і дешевшою.

І якщо ціни просто впадуть до сорока, а через рік знову зростуть, Росія це переживе. Добити цю систему можна тільки тривалим удушенням.
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09.01.2025 06:10 Відповісти
Санкції вже придушили плани Росії щодо збільшення виробництва СПГ. Найновіший проект Novatek, Arctic LNG 2, зміг почати експорт в минулому році, але санкції з боку США і їх союзників обмежили доступ до танкерів льодового класу, необхідних для навігації в крижаних північних водах.

У 2025 році вся увага буде прикута до того, як Трамп буде боротися з антиросійськими санкціями.

Заборона на перевалку СПГ із заводу "Ямал СПГ" у європейських портах ще більше ускладнить логістику російських поставок до Азії.
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09.01.2025 06:38 Відповісти
Фіцо, чув?
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09.01.2025 07:54 Відповісти
 
 