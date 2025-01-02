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Україна позбавила Путіна одного з важелів впливу на Європу, зупинивши транзит газу, - Сибіга

Сибіга прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає, що Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії", - наголосив він.

Сибіга прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

Також читайте: Туреччина може постачати газ до Євросоюзу замість Росії, – ЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+9
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02.01.2025 14:16
+5
Важель впливу куйла на Європу був в ті часи,коли він прокачував українською ГТС 120-140 млрд.куб. газу.Сьогоднішні об'єми десь біля 40 млрд куйло мабуть вже перенаправив в трубу до турка і буде прокачувати їх споживачеві в ЄС ,вже якась угорська ,або словацька прокладка "грязьпрому" все тією ж українською трубою...
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02.01.2025 15:04
+3
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02.01.2025 14:14
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А в Суджі газ є?
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02.01.2025 14:10 Відповісти
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02.01.2025 14:14 Відповісти
Газу! ГАзу! ГАЗУ!
Вова, ГАЗУЙ на ..й!
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02.01.2025 14:15 Відповісти
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02.01.2025 14:16 Відповісти
Тепер Європа точно замерзне без руснявого газу!
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02.01.2025 14:19 Відповісти
А ти війну бачив до того ,як втік?
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02.01.2025 14:22 Відповісти
Он вообще о математике, а не о войне.
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02.01.2025 14:31 Відповісти
Шо там фрау Меркель, мерзне ?
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02.01.2025 14:33 Відповісти
Україна перекрила транзит, чи договір добіг вінця?...
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02.01.2025 14:33 Відповісти
Важель впливу куйла на Європу був в ті часи,коли він прокачував українською ГТС 120-140 млрд.куб. газу.Сьогоднішні об'єми десь біля 40 млрд куйло мабуть вже перенаправив в трубу до турка і буде прокачувати їх споживачеві в ЄС ,вже якась угорська ,або словацька прокладка "грязьпрому" все тією ж українською трубою...
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02.01.2025 15:04 Відповісти
Чому ж ми не зробили це раніше в 2019 році ?
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02.01.2025 16:05 Відповісти
Хто там наступний про газ розкаже?
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02.01.2025 18:52 Відповісти
Однако, сначала надо бы подумать, прежде чем совершать такой шаг: в результате Украина может лишиться такого важного для себя стратегического союзника - Молдовы, большая часть населения которой и так-то была пророссийско-газозависимой, а после этого решения недовольство может сильно вырасти, что чревато непредсказуемыми последствиями в первую очередь для самой Украины… Не иначе идея была оффиса президента…
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03.01.2025 04:49 Відповісти
 
 