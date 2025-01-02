Україна позбавила Путіна одного з важелів впливу на Європу, зупинивши транзит газу, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає, що Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

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