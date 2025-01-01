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Єврокомісія (2097) транзит газу (978) Денис Шмигаль (4398)

Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися, - Шмигаль

газ,транзит,импорт

Сьогодні, 1 січня 2025 року, з 7:00 газотранспортна система України перестала транспортувати російський природний газ.

Про це нагадав у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили сьогодні на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора "Оператор ГТС України" Дмитра Липпи, керівництва "Нафтогазу" та "Укртрансгазу".

"Міністр енергетики доповів, що Україна вчасно й у встановленому порядку поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з росії. Європейські країни підготувалися до цього рішення", - зауважив Шмигаль.

Також читайте: Фіцо про зупинку транзиту газу через Україну: Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ

Також зазначається, що гендиректор ОГТСУ поінформував, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу та для забезпечення надійного постачання українським споживачам.

"Обговорили також енергетичний баланс, стан наповнення газосховищ та питання безпеки. Тут без деталей. Роздані всі оперативні доручення. Відповідальні визначені. Передусім дав завдання забезпечити безперебійне газопостачання до побутових споживачів", - резюмував український прем'єр.

Також читайте: Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви, - Зеленський

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

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Топ коментарі
+4
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01.01.2025 18:58
+3
У придністровї вже холодає, будуть проситися у Молдову.
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01.01.2025 18:50
+1
А Фіцо і не знав, його країна, мабуть, не член ЄС.
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01.01.2025 18:48
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А Фіцо і не знав, його країна, мабуть, не член ЄС.
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01.01.2025 18:48 Відповісти
У придністровї вже холодає, будуть проситися у Молдову.
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01.01.2025 18:50 Відповісти
Не тільки, а і в абхазії , і в Домбабве.
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01.01.2025 19:00 Відповісти
Газ у придністровї отримували до 01.01,25 з раші, а електрика від газу. А тепер всьо, газу лишилося в запасах до 20(інагурація Трампа).
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01.01.2025 19:04 Відповісти
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01.01.2025 18:58 Відповісти
а Фіцо не встиг підготуватись
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01.01.2025 19:20 Відповісти
Тут ще є одна маленька деталь, про яку чомусь усі забули. У транспортній трубі потрібно постійно підтримувати тиск і повинні постійно працювати газові компресорні станції, розташовані вздовж труби. Для їх роботи теж потрібен газ, який завжди вважали як "технічний", а не комерційний. Тобто, на цю трубу потрібно ще і гроші витрачати.
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01.01.2025 20:58 Відповісти
Ну, а скільки ***** заплатило земафії за транзит нафти, можемо тільки здогадуватися))
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01.01.2025 19:33 Відповісти
Украина в ночь на 2 января начинает экспортировать электроэнергию в Молдову для покрытия дефицита в энергосистеме этой страны, - NewsMaker

"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", - отметили в Energocom.
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01.01.2025 22:24 Відповісти
І що тут не так? Надлишкову електроенергію в бочку не зіллєш, її треба кудись дівати. Друга справа - коли в Україні блекаут, а електроенергію тихенько продають - за це треба на каштани.
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02.01.2025 09:10 Відповісти
Памʼятаю , що Еврокомісія в порядке виключення дозволили два роки Словаччині і Угорщини користуватись кацапським газом, щоб перебудувати потоки.
Якого фера зараз Орбан , Вучичем і з товаришем варнякають про російський газ ??
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01.01.2025 22:29 Відповісти
 
 