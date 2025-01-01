Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися, - Шмигаль

Сьогодні, 1 січня 2025 року, з 7:00 газотранспортна система України перестала транспортувати російський природний газ.

Про це нагадав у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили сьогодні на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора "Оператор ГТС України" Дмитра Липпи, керівництва "Нафтогазу" та "Укртрансгазу".

"Міністр енергетики доповів, що Україна вчасно й у встановленому порядку поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з росії. Європейські країни підготувалися до цього рішення", - зауважив Шмигаль.

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Також зазначається, що гендиректор ОГТСУ поінформував, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу та для забезпечення надійного постачання українським споживачам.

"Обговорили також енергетичний баланс, стан наповнення газосховищ та питання безпеки. Тут без деталей. Роздані всі оперативні доручення. Відповідальні визначені. Передусім дав завдання забезпечити безперебійне газопостачання до побутових споживачів", - резюмував український прем'єр.

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Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.