Посольство України висловило протест щодо планів Словаччини відправити парламентську делегацію до Москви

Віце-спікер Національної Ради Словацької Республіки Андрей Данк планує здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації. Українське посольство засуджує такі наміри.

Про це пишуть у фейсбуці українського посольства, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві нагадали про атаку РФ на Запоріжжя 8 січня. Та додали, що словацькі чинновники після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації.

Водночас стало відомо про плани Віце-спікера Національної Ради Словацької Республіки Андрея Данка здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації.

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"Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам та вчергове закликає утриматися від контактів із злочинним режимом в Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України. Окремо наголошуємо на особливій відповідальності парламенту Росії за спроби легітимізації злочинних дій Кремля, який, у свою чергу, використовує візити європейських політиків для підриву єдності ЄС та НАТО та уникнення Росією міжнародної ізоляції. Ми апелюємо до представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам", - йдеться в повідомленні.

Дипломати наголошують, що свідоме ігнорування очевидних фактів того, що агресором є Росія, яка вже майже три роки знищує в Україні все на своєму шляху, вбиває жінок, дітей та знущається над мирним населенням, не знаходить і не знайде нашого розуміння.

Та закликають "бодай до елементарного людського співчуття та поваги до багатомільйонної нації, яка чинить героїчний спротив вбивцям і попри всі складнощі не збирається здаватися".

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Як писав Цензор.НЕТ, Російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, загинули 13 людей, 63 зазнали поранень.