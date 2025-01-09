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Новини
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Посольство України висловило протест щодо планів Словаччини відправити парламентську делегацію до Москви

словаччина

Віце-спікер Національної Ради Словацької Республіки Андрей Данк планує здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації. Українське посольство засуджує такі наміри.

Про це пишуть у фейсбуці українського посольства, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві нагадали про атаку РФ на Запоріжжя 8 січня. Та додали, що словацькі чинновники після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації.

Водночас стало відомо про плани Віце-спікера Національної Ради Словацької Республіки Андрея Данка здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації.

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"Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам та вчергове закликає утриматися від контактів із злочинним режимом в Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України. Окремо наголошуємо на особливій відповідальності парламенту Росії за спроби легітимізації злочинних дій Кремля, який, у свою чергу, використовує візити європейських політиків для підриву єдності ЄС та НАТО та уникнення Росією міжнародної ізоляції. Ми апелюємо до представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам", - йдеться в повідомленні.

Дипломати наголошують, що свідоме ігнорування очевидних фактів того, що агресором є Росія, яка вже майже три роки знищує в Україні все на своєму шляху, вбиває жінок, дітей та знущається над мирним населенням, не знаходить і не знайде нашого розуміння.

Та закликають "бодай до елементарного людського співчуття та поваги до багатомільйонної нації, яка чинить героїчний спротив вбивцям і попри всі складнощі не збирається здаватися".

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Як писав Цензор.НЕТ, Російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, загинули 13 людей, 63 зазнали поранень.

Автор: 

дипломатія (711) росія (65379) Словаччина (1105)


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Топ коментарі
+13
ці словацькі повії впали до рівня делегації в москву? це вже дно, чи ще ні?
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09.01.2025 00:27
+7
Просто Словаччиною управляє мафія.
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09.01.2025 00:37
+3
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и теперь в коме. Приятненько.
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09.01.2025 00:38
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ці словацькі повії впали до рівня делегації в москву? це вже дно, чи ще ні?
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09.01.2025 00:27 Відповісти
Словаки, там де їх кремлівські друзі, топлять людей в крові , свої ду* и бояться привезти ...потрусять по червоній площі , для визнання руцкого фашизму ,бо і для словаків фашизм, тема близька...
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09.01.2025 00:27 Відповісти
Просто Словаччиною управляє мафія.
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09.01.2025 00:37 Відповісти
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и теперь в коме. Приятненько.
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09.01.2025 00:38 Відповісти
тивсязабай
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09.01.2025 02:05 Відповісти
100 років життя і щастя в комі тобі тигран.
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09.01.2025 08:47 Відповісти
Хай їм американське ***** - трумп газу з одного місця надасть
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09.01.2025 01:04 Відповісти
Трамп хоче приєднати до США Канаду, а ***** Грузію і Словаччину
Цірк поїхав , а клоуни залишись
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09.01.2025 01:17 Відповісти
Добре що посольство не спить , але цю заяву на телебачення у новини треба .
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09.01.2025 01:22 Відповісти
Якщо цей візит відбудеться треба просто розривати дипвідносини з цією країною і з угорцями також.Поки там при владі дві російські моські ніяких контактів.
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09.01.2025 01:34 Відповісти
Словаки - фашистські підстилки, як у 2 світову, так і зараз.
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09.01.2025 09:22 Відповісти
С каких пор что штаб-квартира НАТО переехала в москву?
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09.01.2025 12:13 Відповісти
 
 