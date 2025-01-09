Посольство України висловило протест щодо планів Словаччини відправити парламентську делегацію до Москви
Віце-спікер Національної Ради Словацької Республіки Андрей Данк планує здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації. Українське посольство засуджує такі наміри.
Про це пишуть у фейсбуці українського посольства, передає Цензор.НЕТ.
У посольстві нагадали про атаку РФ на Запоріжжя 8 січня. Та додали, що словацькі чинновники після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації.
Водночас стало відомо про плани Віце-спікера Національної Ради Словацької Республіки Андрея Данка здійснити візит до Москви на чолі словацької парламентської делегації.
"Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам та вчергове закликає утриматися від контактів із злочинним режимом в Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України. Окремо наголошуємо на особливій відповідальності парламенту Росії за спроби легітимізації злочинних дій Кремля, який, у свою чергу, використовує візити європейських політиків для підриву єдності ЄС та НАТО та уникнення Росією міжнародної ізоляції. Ми апелюємо до представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам", - йдеться в повідомленні.
Дипломати наголошують, що свідоме ігнорування очевидних фактів того, що агресором є Росія, яка вже майже три роки знищує в Україні все на своєму шляху, вбиває жінок, дітей та знущається над мирним населенням, не знаходить і не знайде нашого розуміння.
Та закликають "бодай до елементарного людського співчуття та поваги до багатомільйонної нації, яка чинить героїчний спротив вбивцям і попри всі складнощі не збирається здаватися".
Як писав Цензор.НЕТ, Російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, загинули 13 людей, 63 зазнали поранень.
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