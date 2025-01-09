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Новини Допомога Україні
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Учасники "Рамштайну" передали Україні військової допомоги на $126 мільярдів - Пентагон

США передадуть Україні ракети TOW та ПТРК AT-4 у новому пакеті допомоги

Учасники Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") надали Києву понад $126 млрд військової допомоги.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад $126 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року",- розповіла вона.

Та додала, що завдяки роботі коаліцій можливостей Контактна група грає вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та створенні надійних сил стримування для захисту від потенційної агресії в майбутньому.

Також читайте: На "Рамштайні" Сполучені Штати оголосять про 500 млн доларів допомоги Україні, - AP

Автор: 

допомога (8375) Україна (5921) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+6
🍁Шарп: Через два дні після інтерв`ю Зеленського, в якому він допомогу демократів по суті назвав ху@нею, Байден оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на $500 млн.

У той же час Трамп, якого наш президент у ході вью згадав та похвалив 26 разів (знайшлись люди, які порахували)), вбив останні надії України на вступ до НАТО.

Просто хочу нагадати одну річ: демократи з політичного поля США нікуди не ділися. 215 їх людей засідають у Палаті представників, майже паритет продовжує зберігатися у Сенаті. Після перших же ротаційних виборів деми мають великі шанси повернути контроль над Конгресом. Серед них знайдуться ті, хто має хорошу пам`ять і ще не раз згадає, як до омерзіння швидко Зеленський перевзувся у повітрі на користь Трампа. А двопартійна підтримка, на яку завжди робила ставку українська зовнішня політика, може залишитись приємним спогадом часів справжньої дипломатії.

🇺🇸 Військова допомога на півмільярда доларів надійде до України вже цього місяця. Дякуємо!
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09.01.2025 01:11
+5
Дешевше було б розбомбити *****. Це б деморалізувало б росіян і принесло б одразу мир на найближчі 10 років.
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09.01.2025 01:07
+4
Інспектори США кажуть- з військової допомоги не мародерили на Банковій .Ну хіба що робили гнилі міни..... А як ще розумно огризнувся президент- У НАС ЯКЩО Й КРАДУТЬ ТО З НАШИХ ГРОШЕЙ( дурко забуло, що бюджет України на 60% теж з допомоги? ) А у цьомуінспекційному руслі новина від вови сьогодні - він бігом викинув з РНБО вигнаного в новорічну ніч Кабміном голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

УЯВІТЬ ЩО ЗА ПОСПІШНІСТЬ - ПЕРЕД САМИМ НОВИМ РОКОМ НАПИСАТИ НА ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВУ державної СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - саме інспектора з фінансового моніторингу УРЯДУ США пришлють до оцього вигнаного - а єво нетуті ... Ну чисто історія з Яйценосним Резніковим ... Невже на Рамштайн вовку вже на допит кличуть?
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09.01.2025 01:15
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09.01.2025 01:06 Відповісти
Дешевше було б розбомбити *****. Це б деморалізувало б росіян і принесло б одразу мир на найближчі 10 років.
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09.01.2025 01:07 Відповісти
Ну тут як сказати ..... якщо на папері виділяють 60 мільярдів , а Україні потім зброї дають на 3 , а решту десь освоюють у самих США , вкладаючи у власну економіку , то їм може вигідніше так війну підтримувати аніж кацапів демотивувати її проводити.
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09.01.2025 01:37 Відповісти
Так воно і є.
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09.01.2025 06:29 Відповісти
100% 👍
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09.01.2025 08:45 Відповісти
принесло б одразу мир на найближчі 100 років.....
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09.01.2025 09:28 Відповісти
🍁Шарп: Через два дні після інтерв`ю Зеленського, в якому він допомогу демократів по суті назвав ху@нею, Байден оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на $500 млн.

У той же час Трамп, якого наш президент у ході вью згадав та похвалив 26 разів (знайшлись люди, які порахували)), вбив останні надії України на вступ до НАТО.

Просто хочу нагадати одну річ: демократи з політичного поля США нікуди не ділися. 215 їх людей засідають у Палаті представників, майже паритет продовжує зберігатися у Сенаті. Після перших же ротаційних виборів деми мають великі шанси повернути контроль над Конгресом. Серед них знайдуться ті, хто має хорошу пам`ять і ще не раз згадає, як до омерзіння швидко Зеленський перевзувся у повітрі на користь Трампа. А двопартійна підтримка, на яку завжди робила ставку українська зовнішня політика, може залишитись приємним спогадом часів справжньої дипломатії.

🇺🇸 Військова допомога на півмільярда доларів надійде до України вже цього місяця. Дякуємо!
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09.01.2025 01:11 Відповісти
Люби Боже правду .... лідор так назвав не військову допомогу США , а санкції (( І в чому він не правий , може ті санкції не дають кацапам ракети виготовляти , чи нафту з газом продавати ? Може через санкції корейці відмовилися кацапам ********** і солдатів слати , а китай та іран перестали давати дрони та ракети ? ((

"У той же час Трамп, якого наш президент у ході вью згадав та похвалив 26 разів (знайшлись люди, які порахували)), вбив останні надії України на вступ до НАТО." ........ Гм...... так зрозумів що демократи нас у те НАТО взяли за ті роки коли Трампа не було на посаді президента ((
Дійсно , ніхто з політичного поля не зникав , але не республіканці похерили ленд ліз , ну за 500 млн звісно що дякуємо , правда дехто зумів 3.5 мільярда , тільки минулого року вже виділених , так і не надати Україні , хоча цілком реально було за ті гроші дати нам сотню ф-16 .
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09.01.2025 01:50 Відповісти
Ну тепер вже будуть не демократи при владі, тепер і санкції ух як накладуть, і грошима завалять, і ми як переможемо та як заживемо.. Головний принцип - як стати найпотужнішим лідуром - матюкайся і вали все на попередників
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09.01.2025 10:26 Відповісти
Усе простіше , поменше сподівань на чужого дядю , чужому дяді ми потрібні лише як засіб для задоволення його власних потреб , незалежно від світогляду того дяді ((
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09.01.2025 11:35 Відповісти
Треба ще триста лярдів російських активів і тоді точно перемога. "Можна нам взяти наші гроші?"
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09.01.2025 01:14 Відповісти
ви впевнені. що нашій владі ще потрібно дати грошей? На утримання роздутого ОП., прокурорів, суддів та інших гнид?
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09.01.2025 08:55 Відповісти
Я впевнений, що цих грошей вони дуже хочуть. Не для того, щоб щось поліпшити для громадян.
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09.01.2025 09:35 Відповісти
Інспектори США кажуть- з військової допомоги не мародерили на Банковій .Ну хіба що робили гнилі міни..... А як ще розумно огризнувся президент- У НАС ЯКЩО Й КРАДУТЬ ТО З НАШИХ ГРОШЕЙ( дурко забуло, що бюджет України на 60% теж з допомоги? ) А у цьомуінспекційному руслі новина від вови сьогодні - він бігом викинув з РНБО вигнаного в новорічну ніч Кабміном голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

УЯВІТЬ ЩО ЗА ПОСПІШНІСТЬ - ПЕРЕД САМИМ НОВИМ РОКОМ НАПИСАТИ НА ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВУ державної СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - саме інспектора з фінансового моніторингу УРЯДУ США пришлють до оцього вигнаного - а єво нетуті ... Ну чисто історія з Яйценосним Резніковим ... Невже на Рамштайн вовку вже на допит кличуть?
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09.01.2025 01:15 Відповісти
Обіцяти на $126 мільярдів і передати - дві великі різниці
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09.01.2025 01:25 Відповісти
Ну, не так погано, як я думав. 42 млрд на рік, 3,5 млрд на кожен місяць. + Щось з бюджета ще поступало. Якби не розкрадалося, то вистачало би з головою!
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09.01.2025 01:40 Відповісти
Воно непогано на папері , у житті трішки по іншому було , приблизно так : дали снаряд із власних запасів , виготовлений за 200 доларів , а списали 6000 на те що у сховище поклали такий самий новий , таким чином ЗСУ із 6000 дісталося 200 , ну і так приблизно із усим ((
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09.01.2025 01:57 Відповісти
126 млдрів військової допомоги передали? це вже багато чи вже занадто? хто тим українцям винен взагалі?? хай самі вже з тими руськими і корейцями воюють
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09.01.2025 06:32 Відповісти
думаю за 126 мільярдів доларів охоронці путлера принесли його в Гаагу в будь-якому вигляді.
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09.01.2025 07:06 Відповісти
Зеленський каже, що вимагав від заходу введення нових санкцій, бо старі були - хєрня, а сам в той час позбавляв гаманець путіна санкційного тиску. (Агрохімія - Абрамовіч)
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09.01.2025 10:44 Відповісти
 
 