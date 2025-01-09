Учасники "Рамштайну" передали Україні військової допомоги на $126 мільярдів - Пентагон

Учасники Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") надали Києву понад $126 млрд військової допомоги.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад $126 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року",- розповіла вона.

Та додала, що завдяки роботі коаліцій можливостей Контактна група грає вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та створенні надійних сил стримування для захисту від потенційної агресії в майбутньому.

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