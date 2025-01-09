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Учасники "Рамштайну" передали Україні військової допомоги на $126 мільярдів - Пентагон
Учасники Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") надали Києву понад $126 млрд військової допомоги.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад $126 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року",- розповіла вона.
Та додала, що завдяки роботі коаліцій можливостей Контактна група грає вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та створенні надійних сил стримування для захисту від потенційної агресії в майбутньому.
Топ коментарі
+6 G.I. Jane 777
показати весь коментар09.01.2025 01:11
+5 Людмила Полякова #573716
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+4 Наталия Гончар
показати весь коментар09.01.2025 01:15
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У той же час Трамп, якого наш президент у ході вью згадав та похвалив 26 разів (знайшлись люди, які порахували)), вбив останні надії України на вступ до НАТО.
Просто хочу нагадати одну річ: демократи з політичного поля США нікуди не ділися. 215 їх людей засідають у Палаті представників, майже паритет продовжує зберігатися у Сенаті. Після перших же ротаційних виборів деми мають великі шанси повернути контроль над Конгресом. Серед них знайдуться ті, хто має хорошу пам`ять і ще не раз згадає, як до омерзіння швидко Зеленський перевзувся у повітрі на користь Трампа. А двопартійна підтримка, на яку завжди робила ставку українська зовнішня політика, може залишитись приємним спогадом часів справжньої дипломатії.
🇺🇸 Військова допомога на півмільярда доларів надійде до України вже цього місяця. Дякуємо!
"У той же час Трамп, якого наш президент у ході вью згадав та похвалив 26 разів (знайшлись люди, які порахували)), вбив останні надії України на вступ до НАТО." ........ Гм...... так зрозумів що демократи нас у те НАТО взяли за ті роки коли Трампа не було на посаді президента ((
Дійсно , ніхто з політичного поля не зникав , але не республіканці похерили ленд ліз , ну за 500 млн звісно що дякуємо , правда дехто зумів 3.5 мільярда , тільки минулого року вже виділених , так і не надати Україні , хоча цілком реально було за ті гроші дати нам сотню ф-16 .
УЯВІТЬ ЩО ЗА ПОСПІШНІСТЬ - ПЕРЕД САМИМ НОВИМ РОКОМ НАПИСАТИ НА ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВУ державної СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - саме інспектора з фінансового моніторингу УРЯДУ США пришлють до оцього вигнаного - а єво нетуті ... Ну чисто історія з Яйценосним Резніковим ... Невже на Рамштайн вовку вже на допит кличуть?