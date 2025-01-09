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Новини Допомога Україні
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Блінкен зустрівся з Макроном, обговорили допомогу Україні

Держсекретар США Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Співрозмовники, зокрема, під час бесіди порушили питання допомоги з боку Північної Кореї для Росії, яка продовжує вести війну проти України.

Крім того Блінкен та Макрон обговорили "непохитну підтримку України в умовах жорстокої агресії Росії та занепокоєння щодо підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, яка підтримує військову машину Кремля".

Також читайте: Учасники "Рамштайну" передали Україні військової допомоги на $126 мільярдів - Пентагон

Автор: 

Держдепартамент США (1639) допомога (8375) Макрон Емманюель (1466) Блінкен Ентоні (1157)


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