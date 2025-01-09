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Новини
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Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному та біля ще 7 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Російські війська продовжують просуватись в Торецьку.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового. Уточнюється лінія зіткнення на Курщині", - повідомляють осінтери.

Також читайте: На Покровському напрямку зупинено 41 штурм, ворог багато атакував біля Курахового та на Курщині, - Генштаб

Просування росіян в районі Баранівки

Просування росіян в районі Баранівки
Просування росіян в районі Шевченка

Автор: 

Донецька область (8578) Торецьк (476) Бахмутський район (415) Волноваський район (232) Покровський район (608) Петропавлівка (7) Слов’янка (10) Баранівка (5) Воздвиженка (8) Курахове (122) Новоєлизаветівка (9) Солоне (5) Піщане (24) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+21
Договорняк Зеленського та пуйла по здачі Донецької області, виконується Сирським та Генштабом чітко і у відведені терміни.
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09.01.2025 02:32
+21
Так було все погано за Залужного і так все добре зараз. Немає слів. Розхитали ситуацію в ЗСУ і досягли мети.
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09.01.2025 02:43
+11
Було б диво якщо б каzап не просунувся. Моzкаль Сирський здає Україну, а Найвеличніший лідор та 73% zебілів спостерігають.
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09.01.2025 03:42
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Договорняк Зеленського та пуйла по здачі Донецької області, виконується Сирським та Генштабом чітко і у відведені терміни.
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09.01.2025 02:32 Відповісти
хіба тільки області? (риторичне)
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09.01.2025 04:39 Відповісти
Не брешить та не поливайте брудом якимось там договорняками Верховного Головнокомандуючого та найвеличнійшого сонцесяйного потужно-непереможного титанояйцевого і незламного бо то не договорняк а План. План перемого від Зеленського. І зверніть увагу шо навіть у назві того плану відсутне слово "України". От План перемоги і все, а чія то перемога запланована у тому плані Зеленського от у чому питання!
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09.01.2025 07:01 Відповісти
Так було все погано за Залужного і так все добре зараз. Немає слів. Розхитали ситуацію в ЗСУ і досягли мети.
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09.01.2025 02:43 Відповісти
При Залужному було страшне...Рейтінг лідура падав..хле там той торецк-данецк..
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09.01.2025 21:37 Відповісти
Походу Торецку "женский половой орган" 👿
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09.01.2025 03:42 Відповісти
Було б диво якщо б каzап не просунувся. Моzкаль Сирський здає Україну, а Найвеличніший лідор та 73% zебілів спостерігають.
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09.01.2025 03:42 Відповісти
Що Ви всі пристали до того Сирського, така ж дупа була і при Залужному, його просто вчасно вивели, для запасного варіанту....
Все ********, яке зараз відбувається у війську, розквітло ще при ньому....
Ми втратили свій шанс, запакованими людьми війну не виграти, а ті що малиб воювати, клеять дурника в тилу, і ловлять останніх алкашів по селах, лиш би самим нейти на війну...
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09.01.2025 04:55 Відповісти
рейтинги збиваемо..боротьба безперервна...аж вспотелі все..фронт жиж тоже..
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09.01.2025 21:38 Відповісти
Есть и хорошие новости. Муженек Маргариты Симоньян ПРОПАГАНДОН Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Пропустим без билета на концерт Кобзона Тиграшу?
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09.01.2025 05:19 Відповісти
Скоро в пеклі буде пити зі своїм кумиром- Геббельсом.
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09.01.2025 06:29 Відповісти
Кремлівсько-просирський сирок застрелься поки не пізно!!!
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09.01.2025 15:42 Відповісти
 
 