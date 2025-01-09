Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному та біля ще 7 населених пунктів, - DeepState. КАРТА
Російські війська продовжують просуватись в Торецьку.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового. Уточнюється лінія зіткнення на Курщині", - повідомляють осінтери.
Топ коментарі
+21 Володимир Мик
показати весь коментар09.01.2025 02:32
+21 Юлия Якимчук #588452
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+11 Oleg K #589544
показати весь коментар09.01.2025 03:42
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Все ********, яке зараз відбувається у війську, розквітло ще при ньому....
Ми втратили свій шанс, запакованими людьми війну не виграти, а ті що малиб воювати, клеять дурника в тилу, і ловлять останніх алкашів по селах, лиш би самим нейти на війну...