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Новини
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Росіяни перебувають менш ніж за 3 кілометри від Покровська, - голова МВА Добряк

Ворогу до Покровська лишилось менше 3 кілометрів

Ворог посилив обстріли Покровська, у місті відсутнє світло, газ та водопостачання. Російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  ефірі "Радіо Свобода" розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

"Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами", - зазначив він.

 Та додав, що у місті досі перебувають 7200 людей, продовжують працювати  кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі  та декілька крамниць.

У Покровську продовжуються евакуація, проте і тут є певні складнощі.

"Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно".

Коментуючи ситуації з людьми, які не можуть самостійно орендувати житло – люди передпенсійного віку, з особливими потребами, люди з інвалідністю – Добряк зазначив, що "людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень".

"Держава точно не надасть кожному окреме житло", – додав очільник адміністрації.

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Автор: 

Донецька область (8578) бойові дії (3886) Покровськ (640) Покровський район (608) війна в Україні (4168)


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Українські поети, часом, писали такі "лукаві" вірші, що мали "підтекст", який підходив до будь-якої політичної ситуації... От приклад, що має корені ще з часів ІІ Світової війни :
"Гітлер (Путін) ліз на Україну...
Щоб забраться нам на спину,
І казать нам "тпру" і "но"!
Що ви, хлопці!
Ми ж не коні!
Гітлеряку (Путіняку) засупоним,
І мордякою - в гімно!"
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09.01.2025 06:56 Відповісти
То потужно славти ЗЕ!

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09.01.2025 07:04 Відповісти
та ви просто лох звичайний, і все.
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09.01.2025 07:26 Відповісти
Судячи з дати реєстрації автора цього опусу це кацапський вкид.
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09.01.2025 07:34 Відповісти
Автор ;опусу; завтра о 20-00 підтвердить свої слова. Ти його вже багато років по Цензору знаєш.
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09.01.2025 07:53 Відповісти
Час висаджувати рожу та стелити асфальт.
На Авдіївку досі виділяють якийсь бюджет, як і на Маріуполь з Мелітополем.
Країна мрій.
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09.01.2025 08:54 Відповісти
Та на Бахмут теж, техніки накупили.Де ж бетон,якого достатньо у нас?'Ой горе , бедоносний зЕ.
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09.01.2025 09:15 Відповісти
 
 