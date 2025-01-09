Росіяни перебувають менш ніж за 3 кілометри від Покровська, - голова МВА Добряк

Ворог посилив обстріли Покровська, у місті відсутнє світло, газ та водопостачання. Російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

"Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами", - зазначив він.

Та додав, що у місті досі перебувають 7200 людей, продовжують працювати кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі та декілька крамниць.

У Покровську продовжуються евакуація, проте і тут є певні складнощі.

"Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно".

Коментуючи ситуації з людьми, які не можуть самостійно орендувати житло – люди передпенсійного віку, з особливими потребами, люди з інвалідністю – Добряк зазначив, що "людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень".

"Держава точно не надасть кожному окреме житло", – додав очільник адміністрації.

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