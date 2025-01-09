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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 803 100 осіб (+1430 за добу), 9731 танк, 21 765 артсистем, 20 221 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 803 100 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 803100 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 20221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21765 (+36) од,
  • РСЗВ  – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21813 (+86),
  • крилаті ракети  ‒ 3014 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3686 (+5)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по командному пункту рашистів в окупованому Харцизьку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) ліквідація (3981) знищення (7334)


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Топ коментарі
+14
Минув 3977 день москальсько-української війни.
154! одиниці знищеної техніки за день, чумардоси 1430! Логістика добре - 80. Сукупна арта перевалила за 23000! , загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 803 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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09.01.2025 08:39
+12
Ну, не "мільйон дохлих", а "мільйон дохлих та покалічених"... Але це ще краще... Бо одна справа - "поховать і забуть", і зовсім інша - "носить важкий чемодан без ручки"... Бо інваліди не приносять користі, вимоктують ресурси з бюджету, та ще й створюють проблеми, "плутаючись під ногами"...
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09.01.2025 08:27
+11
Буде мільон дохлих орків к 9 травня - досягнення диктатора хутина
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09.01.2025 07:55
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Безпілотники обігнали арту.
Зима 22-23 рік - 60 450 чумардосів
Зима 24-25 рік - 60 970, а ще й пів зими нема
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09.01.2025 07:47 Відповісти
Для довідки
Зима 23-24 рік - 84 640 чумардосів
Напевне закриємо ще в цьому місяці
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09.01.2025 08:59 Відповісти
Буде мільон дохлих орків к 9 травня - досягнення диктатора хутина
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09.01.2025 07:55 Відповісти
Ботяра, вони на Донбасі за 3 роки пройшли 30 км. Про які Харків, Дніпро та Запоріжжя ти говориш? Може ще в Ужгород зайдуть? Їм для цього треба ще 3 мільйони довбограїв. Проспись
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09.01.2025 08:25 Відповісти
Ну, не "мільйон дохлих", а "мільйон дохлих та покалічених"... Але це ще краще... Бо одна справа - "поховать і забуть", і зовсім інша - "носить важкий чемодан без ручки"... Бо інваліди не приносять користі, вимоктують ресурси з бюджету, та ще й створюють проблеми, "плутаючись під ногами"...
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09.01.2025 08:27 Відповісти
Звісно я не проти, але - по переду рівно чотири місяці, до мільйона необхідно ще 196 900 чумардосів тобто 49,2 тис що місяця, до "куцого" лютого це також відноситься. На скільки це реально, при тому що у кацапів виснаження по живій силі вже прослідковується.
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09.01.2025 08:51 Відповісти
Минув 3977 день москальсько-української війни.
154! одиниці знищеної техніки за день, чумардоси 1430! Логістика добре - 80. Сукупна арта перевалила за 23000! , загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 803 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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09.01.2025 08:39 Відповісти
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09.01.2025 08:42 Відповісти
О, живий і здоровий! А то декілька днів не було. Нарід вже почав хвилюватись.
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09.01.2025 11:11 Відповісти
Дякую, все добре, вже в ППД, поки )
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09.01.2025 11:22 Відповісти
танчики кучно пішли.
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09.01.2025 08:39 Відповісти
Напевно то Т-62"Франкінштей" який переробили під функціонал МТ-ЛБ, бо самих мотолиг вже катма.
Не від хорошого життя почали з'являтися раритетні БТР-Д, БМД мені здається ще в 22-му все.
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09.01.2025 09:31 Відповісти
думаю що такі говнєти проходять у статистиці ГШ як ББМ.
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09.01.2025 09:51 Відповісти
Я теж так гадаю, проте коли з під сарая видно тільки п'ять танкових катків не важко і помилитися.
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09.01.2025 09:59 Відповісти
там на дорозвідці вже дуже наблатикані спєци сидять, які ідентифікують техніку на раз-два.
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09.01.2025 10:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.01.2025 08:59 Відповісти
 
 