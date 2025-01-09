Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 803 100 осіб (+1430 за добу), 9731 танк, 21 765 артсистем, 20 221 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 803 100 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 803100 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9731 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21765 (+36) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3686 (+5)
Топ коментарі
+14 Qq Qqq #455433
показати весь коментар09.01.2025 08:39
+12 Яр Холодний
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+11 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар09.01.2025 07:55
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Зима 22-23 рік - 60 450 чумардосів
Зима 24-25 рік - 60 970, а ще й пів зими нема
Зима 23-24 рік - 84 640 чумардосів
Напевне закриємо ще в цьому місяці
154! одиниці знищеної техніки за день, чумардоси 1430! Логістика добре - 80. Сукупна арта перевалила за 23000! , загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 803 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Не від хорошого життя почали з'являтися раритетні БТР-Д, БМД мені здається ще в 22-му все.