Найбільше РФ атакує на Покровському та Курахівському напрямках, на Курщині боєзіткнення не припиняються, - Генштаб
Протягом 8 січня 2025 року зафіксовано 192 бойових зіткнення українських захисників із російськими загарбниками.
Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаційних ударів, скинувши 62 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 144 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2333 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Андріївка, Никифорівка, Васюківка, Маркове, Новоторецьке, Гродівка, Покровськ, Велика Новосілка, Комар, Новопіль, Лук’янівське, Степногірськ, Запоріжжя, Темирівка, Новопавлівка, Новоандріївка та Бургунка.
Удари по російських окупантах
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, пункт управління БпЛА, два склади та сім інших важливих об’єктів противника.
Ситуація на Сході
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.
На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.
На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.
На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.
Ситуація на Півдні
Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три штурмові дії ворога на Придніпровському напрямку.
Ситуація на Півночі
В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються.
На інших напрямках минулої доби агресор активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати військ РФ
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 86 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки окупантів.
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Додатково, я особисто не лізу на подібні посади, тому що розумію, що я там не буду копметентним. Але, тим не менше, моя освіта дозволяє мені робити певні базові висновки по ефективності роботи генштабу, особливо в умовах, коли ми втрачаємо контроль на декількома населеними пунктами кожну добу.
На правому фланзі російські війська просунулися на південь від н.п. Баранівка вздовж лісосмуг на ділянці завширшки до 1.65 км на глибину до 550 метрів, в районі Воздвиженки зайняли територію ферми та просунулися вздовж лісосмуги на глибину до 650 метрів у напрямку до траси Покровськ - Костянтинівка.
У н.п. Піщане супротивник просунувся в північній частині вздовж вулиці Центральної на глибину до 350 метрів і продовжує тиснути в східному напрямку з метою обійти центральну частину Піщаного з півночі.
На захід від Вовкового російські маневрені групи просунулися на глибину до 1 км і продовжують тиснути в районі балки Кривуля в напрямку відвалу, з району якого відкриваються шляхи наступу на н.п. Удачне.
На південному фланзі противник має обмежені тактичні успіхи у районі н.п. Слов'янка на глибину до 1.35 км та Петропавлівка на глибину до 400 метрів.
Як і у випадку з Торецьком на Покровський напрямок командування противника найближчим часом здійснить перекидання резервів для підтримування високого темпу бойових дій.
Торецьк.
Ситуація у місті залишається складною. Російські війська задіяли додаткові сили та продовжують роботу на флангах.
У центральній частині міста противник просунувся на ділянці шириною до 780 метрів на глибину до 300 метрів і продовжує атаки у напрямку шахти «Торецька», в районі терикону шахти «№10» та на півдні мікрорайону Забалка."